No ako se ponovno, i ove godine, osjećate umorno i iscrpljeno, bez koncentracije i nužno potrebne energije, niste usamljeni u tome. Od ostalih simptoma, često se pojavljuju glavobolje, vrtoglavica i promjene raspoloženja. Ovaj fenomen već je duže vrijeme poznat kao proljetni umor, a odnosi se na osjećaj pojačanog umora karakterističan za ovo doba godine. O čemu se zapravo radi?

Kvalitetan san i rekreacija

Nakon duge zime, organizam se priprema na promjenu godišnjeg doba i na nešto jači i aktivniji proljetni tempo nego što je to bio tijekom dugih zimskih dana i još dužih zimskih noći. Što napraviti kako biste se što ranije oslobodili proljetnog umora? Prije svega, dobro se naspavajte. Organizmu treba vremena da se privikne na ranije ustajanje, pa makar se radilo o samo sat vremena. Osim toga, sunčana i vedrija jutra mnoge će ljude iz kreveta izvući ranije jer čim nam u sobu uđe sunčeva svjetlost, naš mozak to tumači kao prirodni alarm i vrijeme za buđenje, iako si bez problema možete dozvoliti još malo sna. Za kvalitetan san nakon kojeg ćete se probuditi odmorni, važno je uspostaviti uredni ritam spavanja tako što ćete svake večeri odlaziti na spavanje i zatim se buditi u isto vrijeme. Druga važna stvar je spavanje u prozračenoj i zamračenoj prostoriji. Naime, stručnjaci su u kliničkoj studiji dokazali da nedostatak svjetlosti potiče lučenje hormona melatonina koji je pak odgovoran za ciklus spavanja i budnosti, pobrinut će se za to da imate mirniji i kvalitetniji san i odmor.

Kretanje vani pomoći će da se razgibate, potaknete bolji rad imuniteta i cirkulacije te nadoknadite manjak D vitamina koji se akumulirao zimi, kada nismo dovoljno izloženi sunčevoj svjetlosti. No kada već govorimo o proljetnom umoru, vrlo je izvjesno da vitamin D nije jedini vitamin koji vam nedostaje. Gotovo u pravilu, proljetni umor indikator je manjka vitamina, minerala i antioksidansa koji se stvorio preko zime, kao rezultat pomalo jednolične prehrane s nedovoljno svježeg voća i povrća.

Ne zaboravite prehranu

Za pobjedu nad proljetnim umorom vaš je glavni saveznik kvalitetna, uravnotežena i raznovrsna prehrana koja se sastoji od mnogo svježeg i slasnog voća i povrća, s mnogo vitamina C te vitamina iz skupine B, ali i dovoljno magnezija, željeza i cinka. Samim time, već pri planiranju obroka za nadolazeće razdoblje imajte na umu da se na vašem tanjuru mora naći što više mladog graška, blitve, brokule, špinata i kelja, mladog luka i hrena, a za međuobroke odaberite bananu, kivi, naranču, jabuku i grejp. Pritom ne smijemo zanemariti unos ugljikohidrata, najbolje one od cjelovitih žitarica, poglavito zobi i ječma te grahorica i mahunarki. Uz sve već navedeno, u prehranu bismo trebali uključiti i namirnice bogate željezom poput mesa i ribe.

