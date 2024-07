Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete. Najviše od svega, žele omogućiti svojem djetetu sigurnost, ljubav, podršku potrebnu za psihički, fizički i socijalni razvoj, sve to čine jer žele da njihova djeca vode sretan i ispunjen život. Međutim, neki roditelji se na tom putu susreću s većim izazovima, a među njima su i roditelji djece s Down sindromom.

Za djecu s Down sindromom ključan je pozitivan pristup i pronalazak adekvatnih aktivnosti koji će mališanima pomoći u razvoju motoričkih i kognitivnih vještina, ali i u socijalizaciji, povezivanju s drugom djecom i u izgradnji prijateljstava. U tom segmentu jako je važan Udruge za sindrom Down – Zagreb koja pruža različite vrste podrške djeci i roditeljima.

„Svaki put saznate nešto novo“

„Sve aktivnosti gdje se imamo priliku družiti s djecom i roditeljima su i za nju i za nas super stvar“, istaknuo je tata Dean, otac djevojčice s Down sindromom s kojom redovito dolazi na terapijsko plivanje u centar Aquaeduca. Kada se njegova kćerkica rodila, kontaktirao je prijatelja koji također ima dijete s Down sindromom. On ga je uputio na Udrugu za sindrom Down – Zagreb. „Tu su krenule prve informacije, prvo telefonski, brošure, ali osobni kontakt je ključan“, ističe.

„Jedna od stvari koje je organizirala Udruga za sindrom Down u suradnji sa Zvijezdom je terapijsko plivanje, i to je super iz više razloga. Razmjena informacija, druženje, igranje, aktivnost na kojoj se svi družimo i razmjenjujemo informacije… Svaki put saznate nešto novo, sa zdravstvenog, razvojnog, obrazovnog aspekta… A naravno, tu je i ovaj aspekt zbog kojeg smo ovdje, koji se odnosi na motorički razvoj djeteta. Plus, ja ću reći za svoje dijete, a vjerujem da je i kod drugih slično. Prva pjesmica koju je naučila je pjesmica koja se tu često pjeva. Ovdje je naučila pjesmicu Điha, Điha, četiri noge, tu ju je pjevala i to joj je bilo super“, objasnio je tata Dean.

Bavljenje sportom ključno je za razvoj motoričkih i kognitivnih vještina, kao i za socijalizaciju te toliko važnu izgradnju prijateljstava. Sportske aktivnosti pomažu djeci s Down sindromom u izgradnji samopouzdanja i samopoštovanja. Pomažu im da nastave graditi pozitivnu sliku o sebi, ali su i veliki izvor radosti, zadovoljstva i zabave.

„Najvažnija je igra, bilo to na suhom ili u vodi. Ja uvijek preporučujem vodu... Sama voda kao medij, osim što djeluje na apsolutno sve mišiće u tijelu, djeluje i na kognitivne sposobnosti. Djeca se uz vodu opuštaju, rješavaju se negativnih misli, anksioznosti i uvijek, i u svakom slučaju, moja je preporuka voda“, ističe Sanja Bosnar, terapeutkinja u plivačkom centru Aquaeduca koja vodi terapijsko plivanje za djecu s Down sindromom.

Prijateljstvo Djece suncokreta i Zvijezde

Program terapijskog plivanja za bebe s Down sindromom pokrenula je Udruga za Down sindrom – Zagreb, kao i mnoge druge aktivnosti za mališane i odrasle, poput glazbenih i likovnih radionica, a rad Udruge prepoznala je i tvrtka Zvijezda, dio Fortanova Grupe, koja već godinama pomaže rad Udruge. Prijateljstvo između Zvijezde i Udruge za Down sindrom Zagreb rodilo se prije osam godina prirodno jer se osobe sa sindromom Down često zove Djeca suncokreta. Između ostalog, Zvijezda je donirala i sredstva za terapijski program koji štićenicima Udruge za sindrom Down - Zagreb omogućava da se cijelu godinu bave sportskim aktivnostima, uključujući i terapijsko plivanje u centru Aquaeduca.

„Nama Zvijezda nam puno znači prvenstveno jer nam omogućava ovakav oblik terapije. Ne samo ovako, ovo je nešto što novo što nam pokrivaju kroz donacije od ove godine. Sa Zvijezdom surađujemo dugi niz godina i oni svojim donacijama pomažu veliki dio rada Udruge. Zadnjih godina, financiraju likovne radionice za djecu i mlade, imali smo i veliku izložbu suncokreta koji je naš zajednički zaštitni znak. Bez njih veliki dio naših aktivnosti uopće ne bismo mogli ostvariti“, objasnila je Natalija Belošević, predsjednica Udruge za sindrom Down Zagreb.

Porazgovarali smo i s Gašparom Novakom, direktorom marketinga i razvoja u Zvijezdi koji je istaknuo da su svi u Zvijezdi izuzetno ponosni dugogodišnjom suradnjom s Udrugom za sindrom Down - Zagreb i da će se to prijateljstvo njegovati i razvijati nadalje.

„Kroz sve ove godine smo ostvarili jako lijepu suradnju i jako lijepe projekte. Ova godina je sportska godina, imamo europsko nogometno prvenstvo, imamo Olimpijadu, tako da smo se odlučili krenuti malo više u smjeru socijalizacije i sportskih aktivnosti za djecu s Down sindromom. Samo ove godine donirali smo 13.000 eura, a taj novac će se primarno iskoristiti za najmlađe članove Udruge za sindrom Down – Zagreb. Za njih smo organizirali terapijsko plivanje, ali uz terapijsko plivanje koje pomaže njihovom motoričkom razvoju, socijalizaciji i stvaranju novih prijateljstava, omogućili smo još i nogometne treninge i taekwondo treninge za djecu i odrasle. I za budućnost pripremamo još mnogo lijepih projekata“, zaključio je.

