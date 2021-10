Klimatske promjene, visoka razina emisije stakleničkih plinova, porast zagađenja koji sve više ugrožava prirodu i biljni i životinjski svijet, sve to postaju gorući problemi na koje čovječanstvo još nema adekvatni odgovor. No, jedno je jasno. Ekološki izazovi neće se riješiti sami od sebe i ne možemo očekivati da ih netko drugi riješi umjesto nas – u rješavanje problema onečišćenja planeta moraju se uključiti svi.

Posljednje gotovo dvije godine obilježene su pandemijom koja je snažno utjecala na sve aspekte naših života. Epidemiološke mjere, ograničenja i socijalno distanciranje primorali su nas da više vremena provodimo kod kuće. Takve okolnosti, novo normalno i novi način života potaknuli su mnoge da počnu drugačije razmišljati o svijetu oko sebe, pa i u okvirima ekologije i brige o planetu. Prema istraživanju Global Consumer Insights Pulse Survey koje je lipnju 2021. proveo PwC na globalnoj razini, pola sudionika u istraživanju je izjavilo kako su tijekom pandemije počeli voditi više računa o ekologiji. U skladu s tim, sve više ljudi očekuje od korporacija da se počnu odgovornije ponašati prema okolišu.

Odlukom o kupnji eko proizvoda potičemo proizvođače na održivo poslovanje

Prvi korak u tome je informiranje i stvaranje svijesti o tome na koje sve načine možemo doprinijeti smanjenju zagađenja. Odgovoran odnos prema otpadu, pravilno odvajanje i recikliranje i racionalna potrošnja resursa koji su nam na raspolaganju samo je jedno područje u kojem svojim zalaganjem svaki dan možemo sudjelovati u zaštiti okoliša.

Drugi, jednako važan segment u borbi za čisti planet čine odluke koje donosimo kao potrošači. Prema već spomenutom istraživanju, važan dio naše ekološke osviještenosti i djelovanja čine i izbori da prilikom donošenja odluke o kupnji razmišljamo o samoj ekološkoj prihvatljivosti proizvoda i usluga koje kupujemo.

Što to konkretno znači? To znači da prilikom izbora proizvoda obratimo pažnju i podržimo održivu i ekološku proizvodnju. Na taj način, ne samo da doprinosimo zaštititi okoliša nego i potičemo tvrtke da i same počnu više razmišljati o održivom poslovanju, poslovanju usklađenom s aktualnim ekološkim smjernicama kako bi ostali konkurentni.

Kada kupujete, razmišljajte o podrijetlu i o ambalaži proizvoda

U praksi, to znači da ćemo kod kupnje namirnica birati lokalne proizvođače jer na taj način potičemo lokalnu proizvodnju, a paralelno s tim, skraćuje se transportni put dostave što posredno smanjuje ugljični otisak koji nastaje opskrbom trgovina. Jednako tako, biramo organski proizvedeno voće i povrće jer se proizvodnjom bez korištenja pesticida i smanjenjem emisija štetnih plinova izravno utječe na klimatske promjene.

Važnu ulogu ima i ambalaža proizvoda koje kupujemo. Iako se na prvi pogled ne čini da pojedino kućanstvo može uvelike utjecati na smanjenje onečišćenja, kada malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da to baš i nije tako. Primjerice, velike količine prehrambenih proizvoda, proizvoda za čišćenje, kozmetičkih proizvoda i svega ostalog što svakodnevno koristimo i kupujemo dolazi pakirano u plastičnoj ambalaži. Plastični otpad jedan je od gorućih problema u ekologiji, stoga ako želimo doprinijeti rješavanju tog problema, birajmo proizvode u ekološki prihvatljivoj ambalaži koja se može reciklirati. Isto vrijedi i za ambalažu koju koristimo za namirnice koje kupujemo.

Prema procjenama stručnjaka, 40 posto plastike koja završava kao otpad je plastika proizvedena za jednokratnu upotrebu, što se u velikoj mjeri odnosi na plastične vrećice u koje pakiramo povrće, voće i ostale namirnice. Način da pridonesemo smanjenju proizvodnje i upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu je korištenje ekoloških vrećica za namirnice za višekratnu upotrebu proizvedenih od reciklirane plastike. Sve to nas dovodi do zaključka da se kao potrošači moramo okrenuti kompanijama, proizvođačima i trgovačkim lancima koji njeguju iste vrijednosti u pogledu odgovornosti prema okolišu, odnosno na sve one koje možemo gledati kao partnere u nastojanjima da zaštitimo okoliš od prekomjernog zagađenja.

Saveznici u borbi za čisti planet

Na području Hrvatske, jedna od tih kompanija je Kaufland, dio Grupacije Schwarz koja različitim aktivnostima i strategijama aktivno radi na provođenju ekoloških strategija za smanjenje ugljičnog otiska, provođenja ciljeva iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama kojim se nastoji ostvariti ograničenje globalnog zagrijavanja na znatno ispod 2°C. Ujedno, riječ je o trgovačkom lancu koji je prvi ukinuo prodaju plastičnih vrećica za jednokratnu upotrebu na blagajnama, a iz prodaje povukao proizvode poput plastičnih slamki, plastičnog pribora za jelo i tome slično. Usporedno s tim, konstantno rade na proširenju klimatski neutralnog asortimana pa je samim time potrošačima lakše odabrati ekološke proizvode i još intenzivnije se uključiti u borbu za čišći planet.

Kupovinom u trgovinama koje su u svoju poslovnu politiku ugradile svijest o važnosti održivog poslovanja i promocijom ekoloških metoda i principa u proizvodnji i sami sudjelujemo u akciji za čišći i zdraviji okoliš.

