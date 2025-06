One gase požare i ruše predrasude: Vatrogaskinje iz Vrsara odsad će biti sigurnije zahvaljujući genijalnom potezu Kauflanda

U vremenu kada se još uvijek prečesto govori da „ovo ili ono nije posao za ženu“, šest mladih žena iz Vrsara upisuje vlastito poglavlje u lokalnu povijest – ono koje se ne piše perom, već šmrkom, kacigom i rukavicama. Dok većina njihovih vršnjakinja planira ljeto uz more, one treniraju za trenutke u kojima nema mjesta panici – samo disciplini i spremnosti.

U općini koja broji oko 2.000 stanovnika, dobrovoljno vatrogasno društvo sada, po prvi put, ima i jaku žensku snagu. Riječ je o šest novih članica koje trenutačno prolaze obuku, a zahvaljujući velikodušnoj novčanoj podršci Kauflanda, njihova će oprema – i sigurnost – biti na razini kakvu zaslužuju.

Vatrogaskinje treba zastupati ravnomjerno

O vatrogaskinjama, pozivu vatrogastva i ženskom pojačanju razgovarali smo s braćom Danijelom i Mirkom Tribuljakom iz DVD-a Vrsar te Lindom Kazalac, jednom od šest žena koje će od jeseni biti službeno vatrogaskinje u Vrsaru.

"Mi smo mlado društvo i da napomenem da smo počeli od čiste nule, prostor je bio katastrofa. Nama je trebalo samo 2 godine da dobijemo vozilo i onda smo počeli polako kupovati opremu. Tu nas ima oko dvadeset aktivnih članova. To je samo volja pojedinca da odvoji svoje vrijeme da dođe pomoći drugima, humanitarni rad", kaže zapovjednik Mirko Tribuljak.

"Ove godine imamo šest cura i jednog dečka među vježbenicima. To su sve prijateljice, prijatelji, znanci i poznanici", priča nam te dodaje kako izrazito ponosan što će im se pridružiti i žene od jeseni.

"Svi govore vatrogasci, vatrogasci, vatrogasci. Po meni, vatrogaskinje treba zastupati ravnomjerno. To nije samo gašenje požara. Tu ima i tehničkih intervencija, ispomoći, bili smo na ispomoći Crvenom križu. Ima nas svugdje", govori zapovjednik koji je član društva od osnutka, već 13 godina.

A upravo su one razlog zašto je njihova pojava u društvu važna – jer pokazuje djevojčicama da njihovo mjesto može biti bilo gdje, pa i u kabini vatrogasnog vozila.

'Znam da nemam fizičku snagu kao muškarci, to ne znači da sam manje vrijedna ili slabija'

Linda Kazalac je 20-godišnjakinja koja je završila ugostiteljsku školu u Puli, ali svoj poseban poziv vidi u vatrogastvu. "Dok sam živjela u Puli, nakon jednog požara, pričala sam s prijateljem Igorom, koji je član ovog DVD-a, da bih voljela biti dio vatrogastva. Kako nisam imala tu mogućnost u Puli, on mi je rekao da ako imam volje i želje, da se pridružim DVD-u Vrsar. Naime, oboje volimo pomagati ljudima i iz toga je došla želja da budem dio ovoga", priča nam.

"Ne očekujem da je to ono što vidiš na TV-u nego da se to mora shvatiti ozbiljno. Najviše me privlači složnost u toj situaciji kad sve gori, sve je napeto, a ti moraš reagirati smireno. I zapravo ta ekipa s kojom jesi mora biti složna", objašnjava Linda koja uspješno balansira posao, privatni život i vatrogastvo radi kojeg će bez razmišljanja odbiti izlazak s društvom.

Na pitanje kako se uklopila u tim, Linda kaže: "Nikad se nisam osjećala zapostavljeno, znam da nemam fizičku snagu kao muškarci, to ne znači da sam manje vrijedna ili slabija niti da ne mogu imati jednaki utjecaj na terenu kao i oni. Bitno je da znam da mogu računati na njih, a mogu", objašnjava.

Linda se veseli jeseni i polaganju ispita za vatrogaskinju da napokon dobije svoju odoru. "Zapovjednik mi je veliki uzor ovdje kao i kolega koji me doveo, ali i ostali članovi", kaže ponosno. A na pitanje koji je najbolji savjet koji je do sad dobila, Linda kaže: "Samo računaj da kad si na terenu, ne glumi heroja, svi su tim i slušaj zapovjednika, on je glavni!"

Nekad i sad

"Vatrogastvo je tabu tema kao i vojska, poima se kao muško zanimanje. Sad su počele dolaziti cure, treba dati mjesto svakome. Jedina prepreka je to što je vatrogastvo i dalje zamišljeno kao muški posao i to treba ljudima izbaciti iz glave", kaže zapovjednik.

"Napredak postoji, krovna udruga vatrogastva je to prepoznala i potiče", nadovezuje se predsjednik DVD-a Vrsar, Danijel Tribuljak. "Motiviramo svakog člana koliko smo u mogućnosti. Nekad putujemo zajedno i družimo se, napravimo domjenak ili nešto slično", dodaje predsjednik Tribuljak te naglašava: "Ali onaj tko ovo voli, taj će ostati u DVD-u."

"Sama novčana podrška Kauflanda nama puno znači, pogotovo kad cure budu na jesen polagale ispit za vatrogastvo i kad budemo kupovali opremu za gašenje požara, pogotovo šumskih požara. Od šumskih odijela, čizama, kaciga do rukavica", ističe Mirko Tribuljak: "Kaufland je nama donirao sredstva s kojima mi možemo raspolagati i po meni je to hvalevrijedno jer mogu odrediti i kupiti ono što nama u DVD Vrsar treba", dodaje.

Brojke ne lažu – ali se polako mijenjaju

U Hrvatskoj žene čine oko 15 % aktivnog članstva u vatrogasnim društvima, što je još uvijek znatno ispod prosjeka nekih zapadnoeuropskih zemalja. No, ono što posebno ohrabruje jest da se broj mladih žena koje ulaze u sustav dobrovoljnih vatrogasnih društava stalno povećava. Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, broj osposobljenih žena porastao je za gotovo 20 % u posljednjih pet godina. I upravo su mjesta poput Vrsara – mala, ali angažirana – primjer da promjena dolazi odozdo.

„Žene donose dodatnu snagu u tim – ne samo fizičku, već i emocionalnu, organizacijsku. Njihov način rješavanja kriznih situacija često je smireniji, što je u ovom poslu ključno“, objašnjava zapovjednik DVD-a Vrsar, Mirko Tribuljak.

Sigurnost i za njih i za zajednicu – uz pomoć Kauflanda

Upravo zbog toga, ovih dana su dobili još jedan važan razlog za osmijeh. Zahvaljujući velikodušnoj novčanoj podršci Kauflanda, DVD Vrsar je bogatiji za vrijednu opremu. Oprema koja znači da će na teren izlaziti brže, sigurnije i učinkovitije – i vatrogaskinje i vatrogasci.

„To su novčane podrške koje spašavaju živote, doslovno“, kaže Linda. „Ali i pokazuju da netko misli na nas. Da cijeni to što radimo.“

Kaufland je, osim sredstava, poklonio i vidljivost – a to, za mnoge vatrogasne postrojbe u manjim sredinama, vrijedi više od novca.

Da bi sve to bilo moguće – ne treba samo volja, već i oprema. A sigurnost na intervenciji počinje puno prije same intervencije – izborom kacige, reflektirajućeg prsluka, ispravnog aparata za disanje. Zato je podrška Kauflanda došla u pravom trenutku.

U Kauflandu oduvijek ističu kako su ovakve suradnje temelj njihova djelovanja. Podrška zajednicama i promoviranje jednakih prilika sastavni su dio njihovih vrijednosti.

Zašto su žene važne u vatrogastvu?

Odgovor je jednostavan – jer raznolikost donosi učinkovitost. Brojne europske studije pokazuju da mješoviti timovi bolje reagiraju na krizne situacije, bolje komuniciraju i brže usvajaju nova znanja. Uz to, žene u vatrogastvu često imaju veću razinu empatije, što je ključno u radu s unesrećenima.

U praksi, to znači da kada se netko nađe u nesreći, nije bitno tko drži šmrk već tko zna što treba učiniti. A ove djevojke to znaju. I spremne su.

Linda nije jedina. Uz nju su i druge buduće vatrogaskinje, svaka sa svojom pričom, ali sve s istom željom - biti tu kad treba. Učiniti razliku. Biti dio nečega većeg od sebe.

DVD Vrsar sada ima šest novih lica, šest novih priča i jednu zajedničku poruku: hrabrost je univerzalna. A zahvaljujući Kauflandu, njihova sigurnost puno veća.

