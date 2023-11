„Za gore“ ili iza gore Medvednice smjestilo se Hrvatsko zagorje, zelena regija koju karakteriziraju dražesni brežuljci, šume, vinogradi i plodna polja. Boravak u Hrvatskom zagorju nikada nije dosadan, jer svi koji su bili se slažu - ovaj kraj prirodno je oblikovan da bude idealan za istraživanje, uživanje i povratak prirodi.

Savršeno iskustvo boravka u prirodi i aktivnog odmora u Hrvatskom zagorju pruža vožnja biciklom. Održavane i dobro označene staze, novi vidici, seoski pejzaži i opuštajući krajolici, kao stvoreni su za cikloturizam u svim njegovim oblicima. Kroz Hrvatsko zagorje prolazi mnoštvo uređenih biciklističkih ruta različite dužine, zahtjevnosti, vrsta podloge, pa svatko može pronaći nešto za sebe. Uz to što će vas rute provesti kroz sva bogatstva prirodnih ljepota Hrvatskog zagorja, ovako imate priliku upoznati i neke od kulturnih i povijesnih zanimljivosti ovog kraja.

Izvor: Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, GO MEDIA

Primjerice, biciklistička ruta „Hiže mazanke“ pokazat će posjetiteljima kako su se nekada davno ovdje gradile kuće za život ljudi i „blaga“ odnosno domaćih životinja. Te kuće kolokvijalno se nazivaju Hiže mazanke i ovaj stil gradnje u prošlosti je prevladavao na ovom području. Po zanimljivim povijesnim lokacijama provest će vas i ruta pod nazivom Putovima hrvatskih velikana, koja kreće iz središta Kumrovca.

Sportaši i rekreativci koji radije biraju hodanje, duge šetnje ili trčanje, zasigurno će uživati punim plućima u dobro uređenim i trasiranim pješačkim stazama koje vode kroz neke o najčarobnijih dijelova Hrvatskog zagorja. Na izbor imate nekoliko kružnih staza koje vas vode oko poznatog lječilišta Tuheljske Toplice, a jedna od tih staza dovest će vas do znamenitog baroknog dvorca Mihanović, u kojem je živio hrvatski pravnik i pjesnik, autor pjesme Horvatska domovina koju danas svi znamo kao hrvatsku himnu.

Savršeni spoj prirode i povijesne baštine

Šetačima i hodačima koji se vole kretati uz rijeke i jezera zasigurno će primamljiva biti i pješačka staza koja prolaze pokraj Bedekovčanskih jezera. Ukupno je pet jezera omeđenih šetnicama i okruženih prekrasnom prirodom, a ovdje se često održavaju i različite manifestacije, od izložba vina do glazbenih festivala.

Zaljubljenici u prirodu svakako se trebaju proći Povijesno-poučnom stazom Kamenjak koja prolazi povrh kupališta Stubičke Toplice, a zanimljivo je za znati da je ova staza prvi puta trasirana davne 1914. godine i bila je namijenjena gostima kupališta. Staza prolazi kroz 400 godina staru šumu u kojem obitavaju brojne zaštićene biljne i životinjske vrste. Bez obzira na to biciklirate li, trčite li ili hodate, prilikom posjeta Hrvatskom zagorju svakako razgledajte Dvor Veliki Tabor, spomenik nulte kategorije i jedan od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova na našim prostorima i prepoznatljiv dio identiteta Hrvatskog zagorja.

Dvorac Veliki Tabor nalazi se u Desiniću i u njemu su su stalne postave izložbe "Čuvari etnografske baštine u Velikom Taboru", "Obitelj KAVANAGH-BALLYANE iz Malog Tabora" te Legenda o Veroniki Desinićkoj – Riječju i slikom", a prizori koji vas tamo čekaju zaista su jedinstveni i sasvim sigurno neće brzo izblijedjeti.

Jahanje kao poseban vid aktivnog odmora

Sasvim poseban doživljaj uživanja u ljepotama Hrvatskog zagorja je razvoj konjičkog turizma koji ovdje dobiva sve veći zamah. Osim što na raspolaganju postoji ukupno oko 170 km uređenih konjičkih staza koje vode po različitim dijelovima Hrvatskog zagorja, tu je i nekoliko konjičkih klubova koji nude tečajeve jahanja, najam konja i opreme za jahanje.

Kako početnicima, tako i onim iskusnijim jahačima, konjički turizam donosi jedno sasvim drugačije iskustvo povezivanja s prirodom, stvaranje nezaboravnih uspomena te sasvim posebnu dimenziju aktivnog odmora. Jahanje u prirodi i druženje s ovim plemenitim životinjama dokazano ima terapeutski učinak i odlična je antistres terapija i metoda opuštanja koja nam pomaže da se odmaknemo od svakodnevnih briga i problema. Na nekoliko lokacija i u blizini smještena su izletišta i seoska domaćinstva koja jahačima nude okrjepu i smještaj, te pravu domaću atmosferu i gostoljubivost.

Uz aktivni život odlično se slaže vrhunska hrana spremljena od svježih i lokalno uzgojenih sastojaka, a Hrvatsko zagorje nudi obilje gastronomskih iskustava koja se ne smiju propustiti. Zagorski štrukli, svježi kravlji sir i vrhnje, zlevanke, purica s mlincima i druga tradicionalna jela ovog kraja kultni su domaći specijaliteti koji su odavno izašli iz svojih geografskih okvira.

Što je raslo pored rodne kuće Ljudevita Gaja?

Kažu da u Hrvatskom zagorju svaki breg ima svoju jedinstvenu vinsku priču. No čini se da isto tako, mnogima od njih je zajedničko to da većina tih priča ima isti izvor. Naime, upravo je ovdje negdje, navodno u blizini rodne kuće Ljudevita Gaja, među ovim bregima, pronađena stara krapinska belina, jedna od najstarijih sorti grožđa u svijetu, identificirana kao predak danas najvažnijih i najpoznatijih sorti kao što chardonnay i više od šezdesetak drugih. Brežuljci Hrvatskog zagorja ima dugačku tradiciju vinogradarstva i vinarstva, ovdje su očuvane i revitalizirane i brojne autohtone sorte grožđa, a blaga klima i suvremene tehnologije proizvodnje dovele do toga da zagorska regija postane jedna od najcjenjenijih vinskih regija u ovom dijelu Europe.

Mnogi vinari Hrvatskog zagorja s vama će rado podijeliti svoju priču i ponuditi vam da kušate vrhunsku kapljicu nastalu na ovim bregima, a kako su vina Hrvatskog zagorja osvajala su brojne medalje na Decanter World Wine Awards u Londonu, jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja proizvođača vina, propustiti takvu priliku bilo bi uistinu šteta. Hrvatsko zagorje podjednako osvaja u svim godišnjim dobima svojim jedinstvenim šarmom, zato odaberite svoj oblik aktivnog odmora, krenite i iskusite čaroliju koja vas čeka iza brega.

