Računi za režije, izdaci na hranu i svakodnevne potrepštine rastu naočigled, pa smo svi primorani razmišljati kako smanjiti troškove. Jedna od stavki o kojoj će mnogi razmišljati je kako smanjiti iznose koje mjesečno izdvajamo za digitalne usluge, poput interneta, mobilnog telefona i televizije. O tome smo razgovarali s Monikom Majstorović, direktoricom marketinga za privatne korisnike u tvrtki A1 Hrvatska.

Bez interneta, mobitela, kabelske televizije, Netflixa, HBO-a, streamanja glazbe više ne možemo više zamisliti svakodnevicu. No, stavimo li to na papir u ova vremena kada poskupljuje sve, od namirnica do goriva, plina i struje, može li se ikako uštedjeti bez da se nečega odričemo?

Povezivanjem fiksnih i mobilnih usluga do uštede

„Teško da danas itko može bez interneta, ali i drugih usluga koje nam služe za povezivanje i komunikaciju ili informiranje i zabavu, poput TV-a. Nije bez razloga UN još 2016. opisao pristup internetu kao osnovno ljudsko pravo. Troškovi energenata, pogotovo električne energije, sirovina i čipova te stanje na svjetskom tržištu poskupljuju sve - od goriva do namirnica, pa tako i izgradnju, održavanje i unaprjeđenje telekomunikacijske infrastrukture. No, korisnici telekom usluga imaju izbora, a dobrim odabirom mogu još i uštedjeti“, istaknula je Monika Majstorović.

„Na primjer, korisnici A1 prepoznali su prednosti naše MOZAIK ponude i povezivanja fiksnih i mobilnih usluga te će njih više od 855 tisuća ostvariti ukupno 115 milijuna kuna popusta na svojim računima samo tijekom ove godine. Povezivanjem usluga u MOZAIK štede do 30 kuna po svakoj od njih, pa tako mogu na primjer povezivanjem četiri usluge na dvije različite adrese mjesečno uštedjeti 120 kuna. Uz druge pogodnosti i ponudu usluga skrojenu prema potrebama korisnika, A1 ponuda je najkonkurentnija na tržištu“, dodaje.

No, u mnoštvu posebnih ponuda, paketa, tarifa i opcijama kojima smo redovito bombardirani, korisnicima se ponekada teško snaći i izabrati onu opciju koja će najbolje odgovarati njihovim potrebama. Baš iz tog razloga, korisnicima je bitna jednostavnost kako bi se lakše snašli u svemu što im se nudi, pogotovo ako znaju da iza tih različitih paketa nerijetko stoje i dodatni troškovi.

Paketi po mjeri želja i potreba korisnika

„Navike i potrebe korisnika posljednjih su se godina značajno i ubrzano mijenjale. Naša tržišna ponuda proizašla je prije svega iz neposrednog kontakta s korisnicima kao odgovor na ono što od nas očekuju. Odlikuje ju jednostavnost, transparentnost i fleksibilnost, uz dodatne uštede, koje privatni i mali poslovni korisnici mogu prilagođavati vlastitim potrebama“, objašnjava naša sugovornica.

„Pojasnit ću to na primjeru jedinstvene TV ponude – bez ugovorne obveze, sve pojednostavljeno u 3 osnovna TV paketa: Obiteljski, Filmski i Sportski koje korisnik može samostalno i besplatno svaki mjesec mijenjati kroz Moj A1 aplikaciju. Nema dodatnih skrivenih troškova i tematskih paketa. Tako su u najpovoljnijem, sveobuhvatnom sportskom TV paketu na tržištu uključeni svi Arena Sport kanali. U Filmskom paketu su svi HBO, CINEMAX, CINESTAR PREMIERE i ostali vrhunski filmski kanali s uključenom HBO MAX pretplatom. Osnovni obiteljski paket donosi najbolje informativne, dokumentarne, dječje, glazbene i lifestyle te regionalne kanale, njih čak 167, uz dva premium sportska kanala Arena Sport 1 i Arena Sport 3. Svi TV paketi s oko 220 TV kanala, sadržajima na zahtjev i HBO MAX pretplatom u A1 koštaju samo 150 kuna“, istaknula je.

Pa ipak, ako o nekim novim modelima telekomunikacijskih usluga razmišljamo u ovo ljetno vrijeme, treba uzeti u obzir da smo u ovo doba godine često u pokretu, putujemo, odlazimo na godišnje odmore ili vikend izlete. I tada nam je važno da možemo uživati uz omiljene serije i filmove te glazbene liste složene po našem vlastitom guštu, pa nam je zato važna pokrivenost internetom, gdje god se nalazimo. Na pitanje kako se osigurati da smo bez brige gdje god se nalazimo, Monika Majstorović ističe da je prvo treba provjeriti dostupnost fiksnog interneta, te ističe da je velika vjerojatnost da će to biti optički A1 jer pokriva više od 600 tisuća kućanstava, što je najviše u Hrvatskoj.

Dovoljno internetskog prometa za svačije potrebe

„Odlučni smo zadržati taj status i ambiciozno gradimo prema 800 tisuća kućanstava i više, čime ćemo obuhvatiti više od 60 posto u cijeloj Hrvatskoj u iduće dvije godine. To otprilike znači da će gotovo dva od tri kućanstva imati pristup A1 gigabitnoj optičkoj mreži. Osim toga, omogućavamo širokopojasni pristup s prvim kućnim internetom preko 5G mreže“, istaknula je Majstorović.

Pristup povoljnom i pouzdanom internetu jednako nam je važan kad su u pitanju mobilni telefoni. „Naravno, i u našim mobilnim tarifama na bonove ili uz pretplatu osiguravamo dovoljno internetskog prometa za svačije potrebe. Za one kojima samo privremeno treba više podatkovnog prometa imamo Ljetni internet SIM sa 120 GB na 90 dana za samo 120 kuna. S dovoljno interneta možete bilo gdje izvan doma uživati u serijama i filmovima ili u TV-u uživo uz aplikaciju A1 XPLORE TV:GO. Tu je i HBO MAX koji dobivate uz filmski TV paket. Također, za ljubitelje dobre glazbe imamo A1 Xplore Music by Deezer s više od 90 milijuna pjesama, najkonkurentniju ponudu za samo 29 kuna mjesečno uz tri mjeseca bez naknade“, pojašnjava Monika Majstorović.

Pripremite se za koncerte uz posebnu playlistu

No, osim zabave uz ekrane, tijekom ovih ljetnih mjeseci želimo uživati u različitim festivalima, koncertima i drugim aktivnostima na otvorenom. I ovdje se A1 Hrvatska pokazao kao provjeren partner koji sudjeluje u organizaciji raznovrsnih događanja diljem Hrvatske.

„Iza nas u dva odlična eventa za ljubitelje ekstremnog sporta, glazbe i gejminga. Oba su održana u Osijeku – festival ekstremnog sporta Panonnian Challenge i virtualni Reboot Online Games Week powered by A1 s finalima A1 Adria League. Ispred nas je odličan glazbeni program na Tvrđavi Sv. Mihovila u Šibeniku kojeg donose A1 Hrvatska i RTL. U sklopu serije koncerata „A1 predstavlja Glasno s Tvrđave“ nastupit će bend Jonathan i Pips, Chips & Videoclips, Električni orgazam, Kojoti, Silente, Edo Maajka, Goran Bare & Majke te Rundek & Ekipa“, najavljuje Monika Majstorović te dodaje:

„Za nadolazeće koncerte možete se pripremati slušajući posebnu playlistu na A1 Xplore Music by Deezer platformi s najvećim hitovima izvođača koji nastupaju na „A1 predstavlja Glasno s Tvrđave“.