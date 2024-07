Postoji li formula za uspjeh? Ovisi koga pitate. Ako postoji, kada govorimo o svijetu tehnologija, ta formula sasvim sigurno sadržava inovaciju kao jedan od ključnih sastojaka. Upravo s tom vizijom, prije 25 godina, u Hrvatskoj je s radom krenula tvrtka Vipnet, danas svima dobro poznata A1 Hrvatska. Ekipa telekomunikacijskih stručnjaka okupljena u friško registriranoj i javnosti potpuno nepoznatoj tvrtki Vipnet uselila je u urede u Drvenom neboderu na Iblerovom trgu, razvukla kablove i uključila računala.

Vipnetovci su pred sobom imali veliki zadatak. Ni više ni manje, disrupciju. U zemlji koja je tada imala jednog mobilnog operatora, trebalo je pripremiti teren, infrastrukturu i predstaviti potpuno novi brend koji će jednom zauvijek transformirati svijet telekomunikacija u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U to vrijeme, mobilni telefoni bili su još uvijek prilično rijetki i prilično skupi uređaji. Brojkom, mobitele je krajem devedesetih u Hrvatskoj imalo svega stotinjak tisuća ljudi, pretežno poslovnih korisnika koji su imali mobilne uređaje na pretplatu, jer drugačije nisu ni mogli, a koristili su ih pretežno u poslovne svrhe. Vipnet je došao s čvrsto zacrtanim ciljem i misijom da to promijeni i mobilnu komunikaciju učini dostupnom svima.

Mobilna komunikacija za sve uz potpunu kontrolu troškova

Nakon što je 1. srpnja 1999. objavljena vijest o dolasku nove GSM mreže privatnog mobilnog operatera s pozivnim brojem 091 koji je vrlo brzo postao prepoznatljiv pod logotipom VIP, većina ljudi u početku vjerojatno nije bila svjesna koliku razliku može napraviti dolazak nove telekomunikacijske tvrtke na jedno tržište. Vipnet je tog dana predstavio prepaid uslugu Vipme, što je značilo da svatko, bez zasnivanja pretplatničkog odnosa, može kupiti mobilni uređaj, SIM karticu i koristiti mobitel samo na bonove, uz potpunu kontrolu troškova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada su si mogli priuštiti mobitel i u svakom trenutku moći obaviti poziv i komunicirati s obitelji, prijateljima i kolegama. Ljudi su vrlo brzo prepoznali fantastične prednosti ove inovativne usluge pa je već do kraja 1999. Vipnet imao čak 150.000 korisnika i preuzeo 48,3 posto domaćeg tržišta, što ujedno predstavlja najbolji ulazak drugog GSM operatora na novo tržište u Europi.

Korisnik u središtu inovacija

Telefonske govornice (sjećate li ih se?) ubrzo su pometene s ulica jer su postale nepotrebne. Naime, upravo su nam mobilni telefoni omogućili da u svakoj situaciji, što god da se dogodi, svaku lijepu ili ružnu vijest možemo istoga trenutka podijeliti s drugima. Osim što su mobilnu tehnologiju učinili svima dostupnom, sam naziv brenda kao asocijacija na VIP (vrlo važne osobe) nosi poruku da su svi korisnici njihovih usluga cijenjene i važne osobe, te da su im na prvom mjestu njihove želje i potrebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vipnet je svoju misiju, viziju i imidž nastavio graditi na razvoju inovativnih i visoko kvalitetnih usluga na području mobilne telefonije, što znači da je prepaid mobilna telefonija bila samo početak. Tek što nam je postalo uobičajeno da gotovo svatko od nas u džepu ili torbici ima mobitel s kojim možemo poslati poruku ili nazvati koga god poželimo kada god poželimo, već 2001. Vipnet je ponovno pomaknuo granice.

Godine 2001. uveden je GPRS, tehnologija koja je u svojoj osnovi nadogradnja na GSM mrežu koja je omogućila bolju podršku za prijenos podataka i internetske usluge putem mobilne mreže. Upravo je ova tehnologija omogućila još jedan novitet koji je snažno odjeknuo svijetom telekomunikacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi u svijetu omogućili plaćanje parkinga SMS-om

Samo nekoliko mjeseci nakon uvođenja GPRS-a, Vipnetovi stručnjaci su među prvima u svijetu razvili SMS parking odnosno mParking, novu uslugu koja je koristila novi mrežni standard i omogućila korisnicima plaćanje javnog parkiranja u Zagrebu putem SMS poruka. Do tada, parkirnu kartu morali ste ići kupiti na aparatu, pritom vodeći računa da imate dovoljno sitnog novca kod sebe. Zatim se trebalo vratiti do auta i ostaviti parkirnu kartu u automobilu na vidljivom mjestu. I naravno, paziti da vam ne istekne vrijeme do kojeg vam karta vrijedi kako ne biste dobili kaznu.

Ne treba mnogo objašnjavati koliko je to gnjavaže, pa ne čudi da je mParking usluga postala vrlo popularna i to u takvoj mjeri da se u vrlo kratkom roku proširila na 57 gradova diljem Hrvatske, a njihovu tehnologiju preuzeli su i mnogi strani telekomi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slanje multimedije gdje god se nalazite

Na tome nije stalo, jer Vipnet je svojim inovacijama nastavio raditi na stvaranju digitalnog okruženja kakvog danas poznajemo. Jedan od najboljih primjera za to je i činjenica da su 2002. godine, opet među prvima u svijetu, omogućili slanje MMS sadržaja u roamingu.

Ovo je opet bio svojevrsni kvantni skok u odnosu na mogućnosti mobilne tehnologije koje smo tada poznavali. Naime, iako današnja tehnologija omogućava da bez mnogo razmišljanja šaljemo i dijelimo velike količine fotografija i video sadržaja bez obzira na to gdje se nalazimo, to nije oduvijek bilo tako. SMS poruke su ograničene na 160 znakova, a slanje MMS-a, odnosno multimedijalnog sadržaja, koji je podržavao slanje dužih poruka i fotografija bilo je mnogostruko skuplje od običnih SMS-ova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baš iz tog razloga, MMS-ove smo slali samo u posebnim situacijama. Ali i tada, samo ako ste nalazili na svojoj mreži. Vipnet nam je omogućio da posebne trenutke zabilježimo, bilo tekstom bilo fotografijom, i šaljemo važnim ljudima pa čak i kad se nalazimo u inozemstvu, odnosno u roamingu.

Prva usluga fiksne telefonije bez pretplate

Nova faza evolucije stigla je već 2003. godine, kada je Vipnet ponovno učinio nezamislivo, uspostavivši prvi nacionalni i međunarodni videopoziv na testnoj mreži. Iz Splita se tog svibnja javio Goran Ivanišević, sa zagrebačkog Trga bana Jelačića Gordana Kovačević iz Ericssona Nikola Tesla, Robert Ferlin iz Rijeke i Boris Nemšić iz Beča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spomenuta demonstracija novih tehnoloških postignuća otvorila je novu dimenziju komunikacija, a koja se posebno važnom pokazala za poslovne korisnike i tvrtke. Razvojem novih inovativnih telekomunikacijskih usluga i proizvoda, Vipnet je posredno dao doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva jer je brza i kvalitetna komunikacija oduvijek bila preduvjet za uspješno poslovanje. To sve više dolazi do izražaja, jer u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju sposobnost brze razmjene informacija i brze reakcija može biti presudna za ostvarenje željenih rezultata.

A zatim, 2008. godine, nekadašnji Vipnet, a danas A1 Hrvatska, predstavio je još jednu revoluciju na području telekomunikacija, na tragu onoj s kojom su ušli na hrvatsko tržište. Te je godine predstavljena usluga Homebox koja je uvela prepaid pristup u segment fiksne telefonije. Drugim riječima, Homebox je omogućio uslugu fiksne telefonije bez pretplate, čime su napravili još jednu disrupciju na domaćem tržištu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvaci društveno odgovornog poslovanja među telekomima

Kao jednu od većih prepreka za gospodarski razvoj Hrvatske i za razvoj društva u cjelini, kompanija je identificirala tada još vrlo raširen problem velike količine miniranih područja. Stoga su još 2002. godine donirali prvi milijun kuna za razminiranje kao dio svog programa društveno odgovornog poslovanja pod nazivom 'Kretanje. Komunikacija. Život.'

Kroz ovaj program, Vipnet je posvetio značajne resurse i napore kako bi pomogao u stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane, podržavajući tako napredak i prosperitet lokalnih zajednica. U 10 godina, iznos doniranih sredstva narastao je na osam milijuna kuna u sedam različitih županija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čini pravu stvar

Uz odgovornost prema prirodi, Vipnet je svoje resurse usmjerio i prema društveno odgovornom poslovanju. Kako bi se obuhvatilo što više društvenih segmenata kojima je pomoć potrebna, A1 Hrvatska, tada još Vipnet, lansirao je 2016. crowdfunding platformu Čini pravu stvar koja je pojednostavila i olakšala financiranje različitih dobrotvornih udruga i njihovih humanitarnih projekata.

Na platformi Čini pravu stvar mogli ste jednostavno odabrati humanitarnu inicijativu u kojoj želite sudjelovati, donirati sredstva i dati svoj doprinos hvalevrijednim akcijama. Među uspješnim pričama platforme su projekti 'Milijun koraka za oboljele od raka', nastavak rada Udruge 'Plavi telefon' za pružanje pomoći i podrške djeci, mladim i odraslima diljem Hrvatske, ili 'Spretne ruke Inkluzivne farme' i nastavak rada farme u Petrinji i nastavak aktivnosti koje se odnose na inkluziju mladih s teškoćama u razvoju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Valja spomenuti i vrlo inspirativan projekt naziva GigaBEEtno koji je krenuo 2023. godine u suradnji A1 Hrvatska s tvrtkom Go2Digital, kada je po prvi put na našim prostorima stvorena platforma za spas pčela. U okviru ove akcije sagrađena su dva hotela za pčele, jedan smješten kod sjedišta A1 Hrvatska, a drugi uz Go2Digital digitalne ekrane na HALA Zagreb, a lansirana je platforma na kojoj se mogu pronaći savjeti kako zaštititi ekosustav pčela. Do danas, ukupno je postavljeno pet hotela u Zagrebu, jedan u Varaždinu i 10 manjih kućica za pčele na Medvedgradu.

Još jedan nedavno pokrenut projekt koji svakako treba istaknuti je #BoljiOnline platforma koja ima za cilj povećanje sigurnosti i pozitivnog ponašanja na internetu. Edukacija i projekti poput Dana sigurnijeg interneta, Škole odgovornog influencanja i Gen Z Akademije zamišljeni su za oblikovanje svijesti i znanja o sigurnosti na mreži, a u okviru ove inicijative otvoreno je i CSI savjetovalište u Zagrebu u kojem rade vrsni stručnjaci, psiholozi i socijalni radnici pa tamo svi kojima je potrebno mogu dobiti konkretnu pomoć i podršku. Centar za sigurniji internet pokrenut u suradnji s A1 Hrvatska je tek početak jer je sljedeća faza organizacija mobilnog tima koji će pokrivati cijelu Hrvatsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Transformacija iz telekoma u digitalnu kompaniju

Kontinuirano se radilo i na razvoju infrastrukture, pa smo se već 2015. mogli uvjeriti koje sve prednosti donosi 4G mreža. Naime, upravo je nekadašnji Vipnet bio prvi lokalni telekom koji je uveo 4G i LTE standard u svoju mobilnu mrežu. To je donijelo renesansu u korištenju mobilnih pametnih telefona jer je omogućilo gotovo neograničene mogućnosti korištenja podatkovnog prometa, trenutačno dijeljenje fotografija i HD video sadržaja, a korisnici su konačno mogli koristiti i zahtjevnije usluge kao što je TV za van.

Vipnet je svoj naziv u A1 Hrvatska promijenio 1. listopada 2018. godine. Razloga za rebrendiranje bilo je nekoliko. Jedan od razloga bio je svakako i prepoznatljivost na europskome tržištu telekomunikacija. Naime, Vipnet je poslovao u okviru A1 Telekom Austria Grupa koja se profilirala kao vodeći pružatelj digitalnih servisa i komunikacijskih rješenja u središnjoj i istočnoj Europi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolje korisničko iskustvo fiksnog interneta

Taj prijelaz je nekako dodatno naglasio momentum da su mobiteli definitivno prestali biti tek mobilni telefoni koje koristimo za obavljanje telefonskih poziva i slanje SMS poruka. Postali su mnogo više, postali su pametni uređaji bez kojih je život o suvremenom digitalnom dobu gotovo nezamisliv. Streaming servisi, online kupovina, mobilno bankarstvo, aplikacije, društvene mreže… Sve to što danas svakodnevno koristite, svega toga ne bi bilo bez sustavnog razvoja telekomunikacija.

Ove godine, točno kada A1 Hrvatska obilježava 25 godina poslovanja u Hrvatskoj, stigla je još jedna potvrda da su svi napori, sva ulaganja, sav rad orijentiran na inovacije i razvijanje novih tehnologija te pružanje kvalitetne usluge dali rezultate. Ta potvrda stigla je u obliku analize neovisne tvrtke Opensignal, globalnog lidera u mjerenjima i analizi mrežnog iskustva i tržišnih performansi konvergentnih, mobilnih i fiksnih operatora. Opensignal je proveo mjerenja na četiri glavna pokazatelja korisničkog iskustva, a to su pouzdanost odnosno stabilnost, brzina preuzimanja i maksimalna brzina preuzimanja podataka te brzina slanja podataka. Prema njihovom mjerenju, postalo je i službeno - A1 fiksna mreža najbolja je u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native kreativnim kolektivom i A1 Hrvatska!