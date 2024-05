Kada je riječ o stvaranju nezaboravnih iskustava, dizajn i estetika igraju ključnu ulogu. U svijetu organizacije događaja, gdje se svaki detalj pažljivo planira, kupole su postale neizostavan element koji unosi dozu elegancije i luksuza. Za razliku od konvencionalnih šatora, kupole su postale sinonim za ekskluzivnost i vrhunski dizajn.



Tvrtka Kupole - bolje od šatora predstavlja vodećeg proizvođača ovih impresivnih konstrukcija, podižući organizaciju događaja na potpuno novu razinu. Umjesto jednostavnih šatora koji su često povezivani s 'vašarskim' zbivanjima, kupole nude elegantno rješenje koje ističe premium karakter svakog tipa događanja i na bilo kojoj lokaciji. Od parkova, vrtova pa sve do trgova i privatnih parcela, ove konstrukcije stvaraju novi vizualni identitet evenata ozbiljnih klijenata kojima je dovoljno stalo do ugleda da si ne žele dopustiti instalaciju sajamskih šatora.

Eventi na otvorenom dobili su novu estetsku dimenziju

Ono što čini kupole tako posebnima je pažljivo osmišljen dizajn koji naglašava vizualnu atraktivnost i estetiku. Svaka kupola predstavlja spoj funkcionalnosti i elegancije, pružajući zaštitu od vremenskih uvjeta uz istovremeno stvaranje spektakularnog vizualnog doživljaja.



Jedan od ključnih elemenata koji čini proizvode tvrtke Kupole tako impresivnima su njihove mogućnosti prilagodbe. Od brendiranja pokrova do personaliziranih ulaznih portala, svaka kupola može se prilagoditi potrebama i identitetu događaja. Osim toga, imaju širok spektar dodatne opreme poput LED ekrana, rasvjete i ozvučenja, čime se stvara nevjerojatan ambijent koji ostavlja nezaboravni dojam na goste.

Ekskluzivni ambijent za svaku prigodu - od FIFA-e do Ultra Europe

Ono što izdvaja tvrtku Kupole - bolje od šatora od ostalih je njezina posvećenost vrhunskoj kvaliteti i profesionalnosti na svakom koraku organizacije događanja. Suradnja s vodećim svjetskim firmama, event agencijama i arhitektima jamči iskustvo u osmišljavanju i realizaciji svakog detalja, čime se postiže potpuna harmonija između estetike i funkcionalnosti.

Međunarodne reference tvrtke Kupole - bolje od šatora, uključujući FIFA Svjetsko prvenstvo, ULTRA EUROPE festival, tehnološku konferenciju SLUSH i mnoge druge prestižne događaje, svjedoče o njezinoj reputaciji kao lidera u industriji. Impresivan popis korporativnih klijenata, uključujući svjetski poznate brendove poput Rimac Automobila, Porschea i Samsunga, dodatno potvrđuje kvalitetu i ugled tvrtke.

Koncerti



Zamislite veličanstvenu kupolu na otvorenom, osvijetljenu reflektorima dok se iz razglasa čuje vaša omiljena glazba. Dobre vibracije su ono što kupole sigurno pomažu kreirati na koncertima. Njihova sposobnost prilagodbe eventu čini ih idealnim odabirom za ovakve događaje, pružajući nevjerojatan ambijent i vrhunsko iskustvo za posjetitelje. Krov 7 pogodan je za organizaciju koncerata, ali i modnih revija te prezentacija. Tijekom Adventa u Zagrebu mnogi se odlučuju baš za njega jer osim estetskog dojma, Krov 7 savršeno je zaštićen scenski prostor koji se gradi na razini tla ili montažnoj pozornici.

Mjesta javnog okupljanja

U turizmu, prvi dojam je ključan. Kupole tvrtke Kupole - bolje od šatora mogu transformirati običan prostor u atraktivno mjesto koje će privući pažnju prolaznika. Bilo da se radi o prodaji suvenira, degustaciji lokalnih proizvoda ili promociji turističkih destinacija, kupole ne pružaju samo zaštitu od vremenskih uvjeta, već stvaraju i nezaboravan vizualni dojam koji će ostati urezan u pamćenje posjetitelja. WizDome - gazebo na bazi geodezijske kupole predstavlja svojevrsnu skulpturu koja ukrašava bazenske prostore, plaže te služi kao lounge prostor barova i restorana.

Luksuzni turizam



Osim prvog dojma, u turizmu je ključan i vrhunski smještaj kako bi svoje goste opet vidjeli iduće godine. Interes za glamping, trend luksuznog kampiranja, u porastu je već godinama, a ljudima istovremeno pruža oazu za odmor od svakodnevice te udobnost. Za to je idealna kupola Kingdome 7 - jer služi kao netipičan smještajni objekt. S jedne strane svojim visokim stropom gostu daju dojam puno većeg prostora, a s druge strane su praktične jer se mogu dopremiti do najzabačenijih dijelova zemlje, a u ovom slučaju za goste vrijedi - što dalje to bolje.

Ugostiteljstvo

Ugostiteljski objekti koji žele istaknuti svoju jedinstvenost i ekskluzivnost sve više prepoznaju vrijednost kupola. Bilo da se radi o ekskluzivnom restoranu pod otvorenim nebom ili elegantnom baru s pogledom na zalazak sunca, kupole pružaju intimnu atmosferu i spektakularan vizualni dojam koji će oduševiti goste.

Jedna od kupola koja se zasigurno izvrsno uklapa u različite ugostiteljske koncepte je Bar 5 - izvrsno rješenje za šank na pop-up eventima. Njegova velika radna površina omogućava većem broju broju gostiju pristup šanku i samim time manje gužve te više mjesta za druženje.

Posebna događanja



Kupole su više od običnih struktura - one su simbol luksuza, elegancije i kreativnosti. Njihova sposobnost prilagodbe različitim vrstama događaja čini ih neizostavnim elementom u organizaciji bilo koje prigode. Bez obzira radi li se o rock koncertu, svečanom domjenku, pop-up štandu u turizmu ili ugostiteljskom objektu, kupole jamče nezaboravno iskustvo za sve prisutne. Za velike događaje poput kongresa idealna je Kupola 25. Ova kupola pruža mogućnost ugošćavanja većeg broja posjetitelja na izdvojenoj lokaciji ili sa svojih 500m2 može izvrsno poslužiti kao dodatni kapacitet manjim hotelima.

Pop-up eventi

Kupole predstavljaju utjelovljenje ekskluzivnosti i vrhunskog dizajna pri organizaciji događaja. Njihova sposobnost da transformiraju prostor i stvore nezaboravno iskustvo za sve prisutne čini ih nezaobilaznim izborom za sve koji teže stvaranju nečeg zaista posebnog. Pogledajte samo koliko je jednostavna, a upečatljiva Kupola 7 - uz mnoge primjene, često se koristi kao pop-up bar u sklopu ugostiteljskih objekata ili na festivalima.

Hrvatska proizvodnja, svjetska kvaliteta

Tvrtka Kupole - bolje od šatora osim u Hrvatskoj, svoje proizvode već je plasirala na tržištima poput Mađarske, Slovenije, Italije, Njemačke, Finske, Katara pa čak i Japana. Osim svojom stručnošću, kvalitetom proizvoda i usluga, svojim impresivnim referencama postavljaju standarde u industriji i jamče nezaboravna iskustva za sve sudionike događaja. Bez obzira radi li se o modnoj reviji, glazbenom festivalu ili ekskluzivnom korporativnom događaju, kupole tvrtke Kupole - bolje od šatora pružaju sigurnost, eleganciju i nezaboravne trenutke za sve prisutne.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Kupole - bolje od šatora