EYE Varaždin (European Youth Event) održat će se 25. i 26. studenoga ove godine u Areni Varaždin, a riječ je o jednom od najvažnijih i najvećih događaja za mlade u Europi koji organiziraju Udruga mladih V.U.K. i P4, centar za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu, zajedno s Europskim parlamentom. Partneri na projektu su Mreža mladih Hrvatske i Savez izviđača Hrvatske, a pridruženi partner je Grad Varaždin.

Otvaranje tema važnih mladima, ravnopravan dijalog s donositeljima odluka, europarlamentarcima, aktivistima i stručnjacima iz različitih područja, davanje prostora mladima da izraze svoju kreativnost, umrežavaju se i komuniciraju – bez granica, cilj je ovog jedinstvenog događaja za mlade koji će ponuditi više od 40 različitih aktivnosti, panela, rasprava i radionica.

Zasad je potvrđen dolazak više od 600 mladih s više kontinenata, a neke od zemalja su Francuska, Španjolska, Slovenija, Austrija, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Velika Britanija, Litva, Rumunjska, Bugarska, Malta, Jordan, Turska, Indija, Alžir, Nigerija…

'Želimo pokazati da mladi nisu apolitični'

Jedna od premisa ovog događanja je i pokazati kako mladi nisu apolitični. Cijeli projekt provodit će sami mladi. Naime, putem javnog poziva za sudjelovanje u kreiranju programa EYE Varaždin, javilo se više od 40 osoba, udruga i organizacija iz cijele Europe koji su predložili aktivnosti i programe za EYE Varaždin.

Neke od tema koje će provoditi su, recimo, debate na temu treba li dopustiti glasovanje mladima sa 16 godina ili ne, učit će o tehnikama lobiranja i zagovaranja, razgovarat će o tome kako izgledaju zeleni poslovi danas dolaskom generacije Z, a nakon pandemije covida-19, zanima li ih trenutna kriza i rat u Ukrajini te kako sve to djeluje na svakodnevicu, politička previranja u regiji i svijetu te gospodarstvo.

Program EYE Varaždin kreirali su mladi

Okosnica cijelog EYE Varaždin programa su četiri panela u kojem će mladi razgovarati s donositeljima odluka i aktivistima o tome što je Europska godina mladih donijela mladima i je li to samo lijepa fraza na papiru, razgovarat će o tome što će Europskoj uniji donijeti izbori za Europski parlament 2024. te hoće li članice EU-a koje krše vladavinu prava snositi ikakve posljedice. Mladi žele saznati i to kako će se donositelji odluka pobrinuti za njih u smislu stambenog zbrinjavanja i postoje li kakvi dobri primjeri stambenih politika za mlade (tu ne spadaju stambene politike za mlade obitelji!), a nezaobilazna tema Balkana i Jugoistočne Europe okupit će mlade aktiviste i donositelje odluka iz cijele Europe.

'Imat će priliku saznati i to kako je to kad se ne poštuju vladavina prava i ljudska prava'

Sve navedene teme predložile su same mlade osobe, a na svim aktivnostima sudjelovat će mlade osobe od 15 do 30 godina. Poruka programa je 'Zero Borders', usmjerena na rušenje mentalnih i fizičkih granica koje sprječavaju rast i razvoj na osobnoj i globalnoj razini.

"U sklopu programa EYE Varaždin otvoreno ćemo i - bez granica - razgovarati o svim temama koje mlade zanimaju, a kroz teme i aktivnosti mladi će iz prve ruke moći saznati kako je to kad su fizičke granice zatvorene te kako to utječe na gospodarstvo, rast i razvoj jednog naroda ili države. Imat će priliku saznati i kako je to kad se ne poštuju vladavina prava i ljudska prava i sl. Isto tako, donositelji odluka koji dolaze na EYE Varaždin morat će ravnopravno razgovarati s mladim ljudima, biti spremni na sva njihova pitanja, pohvale ili kritike", otkrila nam je Jelena Brcković, jedna od organizatorica iz P4, centra za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu.

Rušenje mentalnih i fizičkih granica

"Poruka programa 'Zero Borders' usmjerena je na rušenje svih granica i prepreka koje su nam postavljene na razini cijele Europe unatrag nekoliko godina – od pandemije, migracijskih izazova, ekoloških katastrofa i rata", otkrivaju iz organizacije EYE Varaždin.

Od politike preko kulture do henganja

Program EYE Varaždin "Bez granica" ponudit će razmišljanja i odgovore mladih generacija na izazove pred kojima se našla Europa kroz tri glavna programska pravca:

TA POLITIKA je "ozbiljniji" dio programa kroz koji sudionici imaju priliku učiti na neformalan način, umrežavati se, naučiti kako koristiti neke nove alate u učenju, radu, druženju te proširiti svoje vidike.

COOLTURA je kreativniji dio programa kroz koji će mladi imati priliku upoznati svoje tijelo kroz pokret i umjetnost, sudjelovati na performansu, pogledati izložbe umjetnika iz Hrvatske, Velike Britanije i Njemačke, poslušati lokalne bendove te uglavnom promišljati o sebi i okolini na drugačiji, pomaknutiji način.

HENGANJE se odnosi na slobodno vrijeme, opuštene program ili kako se to kaže - hengati. Tu su i brojne zanimljive radionice gdje će mladi saznati više o storytellingu i na koji način ga koristiti, sportske radionice na kojima će se učiti tečaj samoobrane i igrati disc golf, a jedan od programa je i voguing. Bit će tu i silent partyja i velikog završnog partyja s Burakom Yeterom.

"Već sad su neke radionice popunjene, a to su npr. radionica umrežavanja, radionica lobiranja i zagovaranja, radionica samoobrane, radionica korištenja metode storytellinga, a polako, ali sigurno puni se i radionica o TikToku te četiri glavna panela: Europska godina mladih 2022. – što je donijela mladima?; Europska demokracija nakon izbora za Europski parlament 2024.: Vladavina prava za sve?; Europska budućnost Jugoistočne Europe – izazovi i kameni spoticanja; Efektivne stambene politike za mlade – puste želje ili stvarnost?”, otkrivaju iz organizacije.

To i ne čudi jer je popis panelista širok, zanimljiv i impresivan - tu je slovenska europarlamentarka Irena Joveva, ali i poznati TikToker Dario Marčac, a takve su i teme. "Slovenska europarlamentarka Irena Joveva sudjelovat će online, a bit će jedna od panelistica na panelu Europska godina mladih, dok će poznati TikToker Dario Marčac govoriti o tome kako TikTok može postati dobro plaćen posao te dati savjete kako uopće koristiti tu društvenu mrežu koju starije generacije uopće ne shvaćaju i uglavnom misle da je riječ o bespotrebnim videima", otkrili su nam iz P4.

Za one koji žele znati više i prijaviti se:

Baš sve aktivnosti su besplatne uz obaveznu registraciju na www.eyevarazdin.eu do 18. studenoga.

Besplatan je i završni party s planetarno popularnim DJ-em Burakom Yeterom. Taj party otvoren je za sve zainteresirane, ne samo za mlade. Dakle, i za starije od 30 godina. Isto je važno da se registriraju, ali samo za taj koncert (jer je broj ljudi ograničen). Registracijski obrazac nalazi se također na www.eyevarazdin.eu (onaj ljubičasti dio sa slikom Buraka Yetera).

Već kod ispunjavanja registracijskog obrasca, mladi mogu odabrati vrstu smještaja (hoteli/hosteli, EYE Coucsurfing ili smještaj kod varaždinskih obitelji, EYE Schoolsurfing ili smještaj u školskoj dvorani). Isto tako, puno informacija oko smještaja, putovanja, restorana, naše preporuke i savjeti pišu u Info Packu dostupnom na službenoj web stranici www.eyevarazdin.eu

Popis svih događanja:

• Europska godina mladih 2022. – što je donijela mladima?

• Europska demokracija nakon izbora za Europski parlament 2024.: Vladavina prava za sve?

• Europska budućnost Jugoistočne Europe – izazovi i kameni spoticanja

• Efektivne stambene politike za mlade – puste želje ili stvarnost?

• Zeleni poslovi: Revolucija koju su donijeli Generacija Z i covid-19

• Upoznavanje procesa donošenja odluka u Europskom parlamentu

• Migracije, krize i geopolitička previranja u Europi i svijetu

• Lobiranje i zagovaranje

• Umrežavanje i komunikacija s vršnjacima iz cijele Europe

• Erasmus+ mogućnosti

• Body movement radionice, Voguing

• Sportske aktivnosti: radionica samoobrane, disc golf i dr.

• Izložbe umjetnika iz Velike Britanije, Njemačke i Hrvatske

Svoj dolazak na EYE Varaždin su, između ostalih, potvrdili hrvatski europarlamentarci Predrag Matić, Karlo Ressler i Tonino Picula, slovenska europarlamentarka Irena Joveva, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter te popularni hrvatski TikToker Dario Marčac

