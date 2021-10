Posljednjih nekoliko godina, kad god prolazim kroz Karlovac, pogled mi zastane na smeđoj uličnoj ploči na kojoj stoji natpis Aquatika - Slatkovodni akvarij Karlovac. Tako već godinama razmišljam kako ću sljedeći put, kad ponovno dođem u Karlovac, svakako posjetiti ovu jedinstvenu karlovačku atrakciju za koju svi imaju samo riječi hvale. Međutim, svaki je sljedeći posjet ovom gradu ili prolazak kroz isti opet popraćen strkom ili žurbom uslijed koje sam ponovno propustila isplanirati posjetiti Aquatiku. I, poput začaranoga kruga, opet sve ostaje na odgađanju do nekog sljedećeg puta i do novog posjeta Karlovcu. Zato me zaista razveselilo kad sam saznala kako se Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac može doživjeti i na malo drugačiji način, i to na platformi priceless.com.

Kad već nikako da taj čudesni podvodni svijet vidim uživo, ovo digitalno iskustvo je izvrsna prilika da čudesni svijet slatkovodnih životinja i biljaka istražimo virtualno, uz stručno vodstvo i iz udobnosti vlastitog doma. Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac izgrađen je 2016. godine, a nalazi se na obali rijeke Korane, udaljen svega desetak minuta od centra grada. Kako je Karlovac jedini hrvatski grad koji leži na četiri rijeke, Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre, već ga to čini idealnom lokacijom za izgradnju akvarija koji će na jednom mjestu objediniti podvodni biljni i životinjski svijet hrvatskih rijeka i njihove ekosustave te prikazati zanimljive detalje nastanka i geološke prošlosti područja koje povezuje ove četiri rijeke.

U akvarijima Aquatike živi oko sto vrsta slatkovodnih riba, a zanimljiv je podatak da je među njima i nekoliko endemskih vrsta koje žive jedino u Hrvatskoj. Akvarij Aquatika tematski je podijeljen po cjelinama koje prikazuju različite tokove rijeka i njihovih stanovnika, a stručni vodič koji nas vodi kroz virtualno iskustvo, dr. sc. Goran Jakšić, inače voditelj Službe za stručne i tehničke poslove, objašnjava specifičnosti i različitosti uvjeta života u različitim riječnim tokovima, kakve vrste riba i drugih biljaka i životinja ih nastanjuju. Digitalno iskustvo virtualnog obilaska karlovačkog slatkovodnog akvarija zaista je poseban doživljaj, jer na ovaj način možete vidjeti što rade ronioci i kako brinu o ribama i o održavanju samih akvarija. Osim toga, ovo virtualno iskustvo omogućava i pogled na mjesto koje je za većinu posjetitelja Aquatike nevidljiv. Riječ je o području koje se nalazi iza izložbenog prostora, odnosno iza kulisa, gdje se odvija prava tehnološka čarolija koja omogućava rad samih akvarija i život svih riba i biljaka u njima.

Digitalno iskustvo u kojemu obilazite jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj dio je programa priceless.com, digitalne platforme koja nudi niz različitih iskustava prezentirajući diljem svijeta ono najbolje od naše zemlje. Upravo među tim jedinstvenim iskustvima, kreiranima posebno za korisnike Mastercard® kartica, baš svatko može pronaći nešto za sebe – bilo da se radi o gurmanima željnima novih gastronomskih doživljaja i vještina, avanturistima koji obožavaju prirodu, zaljubljenicima u stjecanje novih znanja koje nam donosi digitalna tehnologija, osobama koje žele uvijek pratiti najnovije modne trendove ili onima koji se jednostavno žele odmoriti na manje uobičajen način.

Posjetite priceless.com i započnite nešto neprocjenjivo™.

*Sadržaj nastao u suradnji s Mastercardom.