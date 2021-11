Poznavanje teorije često nam ne znači puno ako uz teoriju nismo savladali praktičnu primjenu naučenog. Većina ljudi se po završetku obrazovanja u prvom susretu s pravim poslovnim okruženjem u kojem trebaju koristiti sve ono što su godinama učili doživljava svojevrstan šok. Osjećaju se pomalo izgubljeno, te shvaćaju da je pred njima još mnogo učenja. Tome je tako jer je su tijekom obrazovanja nerijetko više usmjereni na savladavanje teorije, a manje na primjenu naučenog teorijskog znanja u rješavanju konkretnih problema i situacija. No i to se polagano mijenja s razvojem digitalnih tehnologija.

Prije nekih tridesetak godina bilo je gotovo nezamislivo da ćemo svi, uključujući i djecu školske dobi, u svakom trenutku imati na raspolaganju malo računalo u vidu pametnog telefona, tableta ili laptopa. Danas sve to imamo i redovito se služimo internetom, različitim softverima, aplikacijama i društvenim mrežama. Samim time, sve te digitalne tehnologije i virtualni svijet mijenjaju metode školovanja i obrazovanja pa danas osim udžbenika za učenje na raspolaganju imamo brojne alate koji nam omogućavaju da naše učenje bude učinkovitije, da testiramo, produbimo i nadogradimo znanje.

Upotreba digitalnih tehnologija i virtualno učenje je mnogo interaktivnije, zabavnije, potiče motivaciju i razmišljanje „out of the box“, unaprjeđuje naše komunikacijske vještine pa nas mnogo bolje priprema na stvarni život kada ćemo sve to naučeno morati primijeniti u praksi. Već sada imamo na raspolaganju brojne stranice za online učenje koje su izvrsna nadopuna formalnom obrazovanju.

Primjerice, stranica Duolingo nudi tečajeve za učenje stranih jezika iz udobnosti vlastitog doma. Na internetskoj stranici Coursera koja surađuje s vrhunskim svjetskim sveučilištima i kompanijama mogu se pronaći raznovrsni online tečajevi iz raznih područja, od programiranja preko menadžmenta do marketinga. Tu je i Data Monkey, koji korisnicima omogućava savladavanje analitičkih vještina odnosno analize podataka potrebnih u svakom poslu i u svim industrijama. Na internetu su dostupne i različite online radionice i edukacije kroz koje možete savladati dodatne vještine i znanja, a koje mogu potaknuti daljnji profesionalni razvoj i usavršavanje u području koje vas zanima. Osim specijaliziranih online tečajeva i radionica, postoje i platforme sa simulacijama koje su posložene kao pravo, stvarno poslovno okruženje. Jedna od takvih platformi je SAP ERPsim platforma koja omogućava lakše shvaćanje i savladavanje svih poslovnih procesa i zadataka unutar jedne (virtualne) tvrtke te tako priprema svoje korisnike na stvarni život i stvarno poslovanje.

Konkretno, zamislite na trenutak da tek počinjete raditi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom. To poduzeće mora voditi računa o tome da u svakom trenutku ima dovoljno sirovina na skladištu, mora planirati proizvodnju, mora u svakom trenutku imati na umu stanje financija, mora brinuti o svojim kupcima i razmišljati o marketinškim strategijama, ali i o promjenama na tržištu. Svi ti poslovni procesi, njihova međusobna povezanost i međuovisnost mogu djelovati jako apstraktno. Kako bismo lakše shvatili i savladali sve te poslovne procese, naučili pravovremeno reagirati i donositi ispravne odluke, te razvijati učinkovitu komunikaciju među timovima i poslovnim suradnicima, potrebno je iskustvo. Danas se to iskustvo može steći kroz korištenje platformi sa simulacijama poslovnih okruženja, a jedna takva platforma jest SAP ERPsim platforma koja pruža potpuno novu dimenziju virtualnog učenja kroz igru. Namijenjena je širokom spektru korisnika koji na neki način dolaze u kontakt s IT sustavima za planiranje, bili to studenti, novi zaposlenici ili poduzeća koja se spremaju uvoditi ERP sustav. „Studenti i novi zaposlenici kroz ERPsim dobivaju mogućnost razvijanja detaljnog razumijevanja i poznavanja procesa u poslovanju, kao i poznavanja ERP sustava. Krajnji korisnici i projektni timovi kroz simulacije usavršavaju kompetencije rada na SAP i ERP sustavima, a menadžeri i direktori stječu spoznaje vrijednosti integracije SAP rješenja“, objasnili su IT stručnjaci Marko Nenadović i Mihael Žagar iz tvrtke KING ICT.

Ono po čemu se SAP ERPsim rješenje razlikuje od sličnih platformi koje već postoje, je to što su ove simulacije bazirane su na SAP S/4HANA sustavu, a SAP je tržišni lider u poslovnim sustavima za upravljanje. Samim time, veća je mogućnost da ćete se s njima sresti u tvrtki u kojoj želite izgraditi karijeru.

„Slične platforme nastoje polaznike naučiti procesima u poslovanju i korištenju ERP sustava, međutim prednost ERPsim-a je što radom na SAP S/4HANA sustavu polaznici iz prve ruke uče koncepte i mogućnosti rada na stvarnom SAP ERP sustavu. Sučelje, mogućnosti i uloge koje polaznici preuzimaju u okviru simulacije tako se direktno prenose na rad u stvarnom poduzeću, na pravom sustavu i kao važan dio tima, dok su algoritmi ponašanja kupaca i dobavljača simulirani, a dio transakcija je automatiziran“, istaknuli su naši sugovornici.

Navode i kako je prednost u tome što je SAP ERP platforma modularna i može se primijeniti za različita poslovna okruženja. Baza ERPsim sustava je SAP S/4HANA platforma koja zadovoljava potrebe bilo koje vrste velikih poslovnih korisnika. Stoga pokriva velik broj procesa, a ERPsim platforma trenutno ima četiri dostupna scenarija prilagođena različitim potrebama poslovanja koji su dizajnirani tako da igrači što bolje upoznaju ključne benefite platforme. Simulaciju je tako trenutno moguće prilagoditi za distribuciju, proizvodnju, logistiku i rad u javnom sektoru, a s vremenom će biti dostupne i druge prilagodbe. Budući da se SAP ERP koristi za upravljanje kompleksnim poslovnim procesima, polaznici tako kroz svaki scenarij uče specifičnosti poslovnog okruženja i poslovnih procesa u prilagođenom modulu. Dodatno, za svaki scenarij, ERPsim nudi prilagodbu proizvoda kako bi korisnicima približio rad na tržištu koje je njima blisko i poznato, objasnili su stručnjaci KING ICT-a.

Kao najveće benefite korištenja ovakvog pristupa digitalnih tehnologija u učenju, Nenadović i Žagar ističu lakoću učenja i poticanje da se nauči više, a uz to i "liječenje" straha od novog. „Uz učenje rada na SAP ERP sustavu, upoznavanje poslovnih procesa i prilagođavanje na rad u velikim IT sustavima, polaznici ERPsim simulacija uče reagirati na tržišne promjene kako bi izašli u susret konkurenciji i prilagodili se radu u poslovanju modernog kompetitivnog poduzeća. Polaznici kao dio tima usvajaju procese od početka do kraja, dok istovremeno u postizanju rezultata radom u grupi uviđaju prednosti timskog rada, dobre komunikacije i poslovne suradnje. Budući da u radionici sudjeluje više timova, stvara se dinamična i zabavna atmosfera u nastojanju nadigravanja suparničkih timova, što stvara jednu dodatnu motivirajuću komponentu“, kazali su.

„Dugogodišnjim radom na ERP sustavima i sami smo upoznati činjenicom kako je učenje rada i mogućnosti svakog ERP sustava izazovno i vremenski zahtjevno. Upravo iz tog se razloga nadamo kako ćemo kao prvi certificirani instruktori za ERPsim u regiji imati mogućnost predstavljanja i organizacije što većeg broja ERPsim radionica, kako bismo studente i nove zaposlenike upoznali radu na SAP sustavu, a postojećim korisnicima i menadžerima pokazali prednosti implementacije novog SAP S/4HANA sustava za organizaciju i optimizaciju njihovih poslovnih procesa“, zaključuju.

