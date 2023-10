Kako nam oproštaj od bezbrižnog ljeta ne bi previše teško pao, Coca-Cola i Coke Studio pripremili su posebnu poslasticu! Jedan od najutjecajnijih glazbenika house scene, istinska legenda i najpopularnijih DJ-a na svijetu, Fedde Le Grand u petak, 13. listopada dolazi u Peti kupe u Zagreb i headliner je glazbeno-vizualnog spektakla koji će vas držati budnima sve do jutra!

Fedde Le Grand na sceni je prisutan i jednako uspješan već dvadesetak godina, a njegovi bezvremenski hitovi kao što su „Let Me Think About It“, „Put Your Hands Up 4 Detroit“, „3 Minutes To Explain“, „So Much Love“ i njegov remix singla „Paradise“ britanskog benda Coldplay neosporni su klasici EDM žanra.

Želiš kartu? Brzo skini Coca-Cola App!

Nema dileme, da se ovaj Nizozemac još kao mladić nije uhvatio mikseta i počeo puštati glazbu po klubovi u rodnom gradu Utrechtu, scena elektronske glazbe danas ne bi bila to što jest. Fedde Le Grand nastupao je na najvećim i najvažnijim festivalima elektronske glazbe kao što su Coachella, Tomorrowland, Ministry of Sound, Exit i mnogi drugi, a u njegovim smo setovima uživali i plesali na nekoliko Ultra Europe festivala u Splitu.

Kako vrhunske glazbe i zabave nikad nije dosta, bit će tu i još mnoga iznenađenja, a osim Fedde Le Granda, tog će vrućeg petka u Petom kupeu iz residential DJ-je nastupiti i VonZ i Vsna!

Kako do karata?

Ako još nisi, brzo preuzmi Coca-Cola aplikaciju i potraži kod koji se nalazi ispod zatvarača na novim Coke Studio special edition limenkama i ispod čepa na bocama. Kod unesi u aplikaciju i tako sudjeluješ u nagradnim igrama i možda baš ti osvojiš kartu za koncert ili neke od drugih vrijednih nagrada! Osim preko Coca-Cola aplikacije, ulaznice se mogu kupiti i na Entrio.hr.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog kolektiva i Coca-Cola Hrvatska!