Hrvatska je zemlja nogometa. To je posve jasno. U zemlji za koju se često kaže kako ima više izbornika nego stanovnika, u zemlji u kojoj klinci nose Modrićeve dresove, u zemlji u kojoj se danima raspravlja o tome što je to Livaja pjevao na ramenima navijača, zaluđenost nogometom vidi se i po još nečemu. Gamingu. Pored svih Fortniteova, GTAova 5, League of legendsa ili Counterstrikeova i dalje se puno igraju i streamaju igre u kojoj 11 igrača lovi loptu. FIFA i PES imaju imaju gotovo jednako navijača i pobornika kao što imaju Dinamo i Hajduk. Ali zemlja obojena u crveno - bijele kvadratiće uskoro bi mogla čuti za jednu novu, posve drugačiju nogometnu igru. Cosmos Eleven. O tome što ona donosi, pričamo sa suosnivačem cijelog projekta koji se zove Borna Valent. Gameri ga bolje znaju po nicku Chonpa. Objašnjava što je to točno igra koju razvija.

“Cosmos Eleven je prva play to earn nogometna igra na wax blockchainu.”

Play to earn igre u kojima su igrači NFT-ovi su budućnost

Okej, idemo polako. Za one koji ne znaju, postoji ta vrsta gaminga koja je u velikom porastu. Play to earn igre. Da, doista funkcioniraju tako kao što zvuči na prvu. Dok igraš, zarađuješ. Uglavnom neke tokene unutar igre koje zatim na tržištu mijenjaš za neku kriptovalutu koju zatim mijenjaš u dolare. Umjesto klasičnih igrača kao recimo u FIFA-i ili PES-u koji su integrirani u igru i s njima ne možeš raditi ništa dodatno, ovdje su igrači NFT-ovi koji se mogu kupovati i prodavati na tržištu, mijenjati… a najvažnije od svega - korištenjem generiraju zaradu. Potencijal ovakve vrste gaminga je ogroman i Borna smatra kako ga je na vrijeme prepoznao. Dok je još u povojima.

NFT gaming je ogroman potencijal, a svoju igru razvijam live streamajući sa zajednicom

“Bio sam gamer od malih nogu. Jedno vrijeme sam čak i živio od gaminga. Htio sam biti i profesionalni gamer, ali nisam imao podršku roditelja. Oni su na to gledali kao na zezanciju, a ne nešto potencijalno prilično ozbiljno. Zato sam se okrenuo poslu od 9 do 17. Ali, odlučio sam da napokon želim biti svoj šef, a u NFT gamingu vidim ogromni potencijal, stoga sam oformio tim s kojim radim na igri Cosmos Eleven. Mislim da će ona promijeniti dosta toga na NFT gaming tržištu, a blockchain igre imaju puno veći potencijal od“normalnih“ igara. Trenutno su blockchain igre u alpha fazi i nisu igrive kao ostale, ali mislim da će s vremenom svaki uspješni gameplay biti na blockchainu.”

Chonpa smatra kako će Cosmos Eleven donijeti ono što većina mladih NFT igara nema. Dubinu, razinu kompleksnosti, igrivost. Igrači će imati karakteristike poput pravih, umarat će se, dobivati kartone, bolje ili lošije igrati ovisno o poziciji na terenu i odabranoj taktici. O njihovom oporavku brinut će liječnik, o tome kakvog trenera imaju ovisit će njihov napredak. Mnogo je toga što Chonpa mora iskomunicirati sa sve više ljudi koje zanima ova igra. Zato o novostima komunicira putem video streama. I zbog strimanja i zbog gaminga nabavio je optiku jer bez nje live streamanje zna biti noćna mora.

“Ja strimam isključivo za našu zajednicu kad imamo neki update. Optika je bitna jer s njom imaš najveću brzinu moguću. Bilo kakav kontakt s communitijem je must, a nije isto ako nekome odgovoriš na poruku on the spot pred kamerom, gdje se vide emocije, gdje se vidi jesi li počeo mucati prilikom odgovora na škakljivo pitanje ili nisi. Osobno sam protiv društvenih mreža poput Twittera, Mediuma i takvih jer nemaju direktan pristup sa zajednicom. Zato strimanje gledam kao broj 1, a bez dobrog neta nema dobrog streama. Nije isto ako devet tisuća ljudi gleda rezoluciju od 360p ili full hd. Jednostavno djeluješ ozbiljnije.”

Kod NFT igara kad imaš brži Internet naprosto si u prednosti

Njemu sad dobar internet treba prvenstveno za posao, a oko igre koju razvija posla ima i previše. Chonpin tim radi bez stajanja jer već krajem prosinca kreću prve prijateljske utakmice, početkom iduće godine i turniri u kojima će se događati ozljede, u kojima će padati kartoni, u kojima će se kombinirati različite taktike… pred timom je puno programiranja i puno testiranja. Oni koji su već zaigrali neke od NFT igara, vjerojatno su se susreli s dropovima. Događajima u kojim se limitiran broj NFT-ova potrebnih za igru stavlja u prodaju, a igrači nestrpljivo čekaju ugrabiti svoje primjerke po nabavnoj cijeni jer kod dobrih igara cijene NFT-ova često nakon dropova rastu po dva, tri, četiri ili više puta. Oni koji imaju brži internet jednostavno su u prednosti pred drugima i to je realnost.

“Na blockhainu je brzi internet must. Pogotovo kad je neki drop i želiš ići u alpha release nekog projekta. Često se dogodi da 20 tisuća ljudi želi kupiti 1000 proizvoda. Sigurno sam ja s bržim netom daleko brži od nekoga iz Ugande s lošim netom. Zato je optika nešto što sam uveo čim sam imao priliku i za mene nema opcije da se vratim na sporiji internet.”

Uzalud ti i najbolja grafička kartica ako ti je Internet loš

“Sve igre sigurno želiš igrati u full gaming potencijalu s kojim je grafika odlična. Na kraju ti uzalud najskuplja i najbolja grafička kartica koju si kupio ako ti je internet loš. Za multiplayer gaming svi znamo koliko je ping bitan. Na kraju je sve na tebi. Nema isprike i nije nekoga s druge strane briga što je tebi internet loš, briga ih što ti govoriš da je kriv tvoj provider. Ako ćeš se željeti natjecati s najboljima, bez jake brzine nećeš moći.”

Može li se njegov Cosmos Eleven natjecati s najboljim (i najunosnijim) NFT igrama? Na uvijek volatilnom kripto tržištu teško je bilo što prognozirati, ali prema tome kako je osmišljen dugoročan plan razvoja projekta, čini se kako sve grabi u dobrom smjeru. A ne smijemo zaboraviti i još jednu stvar. Taj sport u kojem jedanaest igrača lovi jednu loptu vole i milijarde drugih ljudi diljem planeta. Nije samo Hrvatska zemlja nogometa. Igralište je puno, puno veće.