Nemoj da ti fali još jedan papir: Uz naš vodič, odlazak na rad u inozemstvo savladat ćeš u par lakih koraka

Mnogi mladi ljudi, pa čak i oni nešto stariji i iskusniji, u nekoj fazi svojeg života uhvatili su se u razmišljanju o napuštanju Hrvatske i odlasku u neku od zemalja Europske unije. Nezadovoljni uvjetima rada, primanjima koja jedva pokrivaju osnovne životne troškove te slabim mogućnostima za napredovanje, veliki dio Hrvata je rješenje svojih problema prepoznalo u korjenitoj promjeni radnog i životnog okruženja.

Od svih atraktivnih zemalja EU, Irska već više od deset godina zauzima vodeće mjesto među najpoželjnijim destinacijama za život i rad. Zašto baš Irska?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Top destinacija za Hrvate koji žele živjeti i raditi vani

Ekonomski faktori nisu jedini koji su naveli toliki broj Hrvata da istraže što sve nudi fantastični Smaragdni otok. Još neki od motiva koji ljude potiču na odlazak su želja za novim iskustvima, širenje horizonta, usavršavanje znanja jezika, ali i razvijena svijest da rad u velikim kompanijama ili na naprednijim tržištima zapadnih zemalja mogu biti ključna za osobni i profesionalni razvoj pojedinaca.

Većina kompanija u Irskoj nudi odlične i stabilne uvjete rada, dobre plaće i brojne mogućnosti napredovanja i usavršavanja. Osim toga, u Irskoj su službeni jezici irski i engleski pa je jezičnu barijeru relativno lako za savladati. A što se samog mentaliteta tiče, ljudi i njihovi način života u Irskoj prilično su slični našima u Hrvatskoj. Baš kao i Hrvati, i Irci drže do obiteljskih vrijednosti, važno im je da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, a osim toga, izuzetno uživaju i u dobroj hrani, glazbi i zabavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve u svemu, ono što je sasvim sigurno jest to da je Irska već duže vremena jedna od najpopularnijih europskih destinacija za hrvatske radnike koji žele živjeti i raditi u inozemstvu.

Istovremeno, hrvatski su radnici zbog svoje radne etike, stupanja obrazovanja i izrazite profesionalnosti vrlo traženi na irskom tržištu rada. To potvrđuju i podaci Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji kažu u Irskoj trenutačno živi oko 20.000 Hrvata.

Tvrtka u kojoj radi oko 800 Hrvata

Jedna od vodećih tvrtki koja ima dugačku tradiciju zapošljavanja radnika iz Hrvatske je kompanija Musgrave Group Ltd., najveća irska kompanija za maloprodaju, veleprodaju i usluživanje hrane. Tvrtka Musgrave krenula je kao obiteljski biznis i postoji već 147 godina, a zajedno sa svojim maloprodajnim partnerima danas osiguravaju više od 41.000 radnih mjesta u više od 1000 trgovina i ureda. Zanimljivo je i to da samo unutar same grupacije Musgrave na različitim pozicijama radi otprilike oko 800 Hrvata.

Jedan od njih je i Dejan Matić (39) iz Osijeka koji se zaposlio u kompaniji Musgrave kao vozač kamiona prije više od dvije godine. „Prije ovog posla radio sam u međunarodnom transportu, a htio sam naći posao na kojem ću svakoga dana moći doći kući. To mi je bilo vrlo bitno, da ne moram spavati u kamionskoj kabini od ponedjeljka do petka“, objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Jedan od najjačih mirovinskih sustava u EU'

Dejan je ispričao što ga je dodatno motiviralo da se prijavi za posao u kompaniji Musgrave u Irskoj. „S obzirom da sam već bio na sredini svojeg radnog vijeka, počeo sam na internetu istraživati mirovinske fondove, gdje bi mi bilo najbolje i najkvalitetnije odraditi ostatak... Došao sam do zaključka da je to Irska i da Irska ima jedan od najjačih mirovinskih sustava u Europskoj uniji. To me ponukalo na daljnje istraživanje. I tako sam došao do oglasa za posao u Musgrave“, objasnio je.

„Netom nakon dolaska u Irsku, krenuo sam na trening kojeg prolazi svaki vozač. Zadovoljio sam kriterije koje je kompanija tražila, a koji se tiču vještina potrebnih za obavljanje posla i potpisao ugovor za stalno“, dodao je. Dejanu se u Irskoj pridružila supruga. „I ona je također pronašla posao uz pomoć odjela za ljudske resurse tvrtke Musgrave i vrlo je zadovoljna", dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve možete saznati na danima otvorenih vrata

Dejan je trenutno jedan od najstarijih hrvatskih vozača zaposlenih u tvrtki Musgrave, a naglasio je i kako firma svim kandidatima i početnicima pruža punu potporu kroz edukacije, trening, usavršavanje, snalaženje kod pronalaska smještaja i rješavanju svih administrativnih zadataka.

„Kada donesete odluku, ne morate se brinuti. Ovdje postoji dobar tim irskih i hrvatskih ljudi koji će vam pružiti podršku, pobrinuti se oko svih vaših zahtjeva i svega što vam je potrebno“, poručio je Dejan.

Zvuči zanimljivo? Dođite na dane otvorenih vrata i vidjet ćete i sami, nemate što za izgubiti! Kompanija Musgrave će i ove godine organizirati dane otvorenih vrata za sve one koji su zainteresirani za život u rad u Irskoj koji će se održavati u Zagrebu, Rijeci i u Splitu, a više informacija možete pronaći na linku.

U okviru kampanje, otvaraju se natječaji za posao, a traže se vozači C i E kategorije te radnici u skladištu. Zaposlenici potpisuju ugovor za stalno, i to na puno radno vrijeme što znači da se ljudi zapošljavaju izravno u kompaniji Musgrave Group Ltd. što im pruža sigurnost i sve benefite koje proizlaze iz ugovora za stalno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godišnja plaća za poziciju vozača C kategorije iznosi minimalno 43.730 eura. Ako ste zainteresirani za poziciju skladišni radnik, godišnja plaća se kreće između 32.618 eura do 42.390 eura.

Što mi treba od papira i kako se prijaviti?

Ako imate iskustva s traženjem posla u Hrvatskoj, onda zasigurno znate kako taj proces može biti mukotrpan i iscrpljujući. Između ostalog, i zato što se od vas često očekuje da samo za prijavu na neki natječaj uz obavezan CV priložite još i beskrajan niz osobnih dokumenata, primjerice izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, domovnicu, svjedodžbu, uvjerenja o radnom iskustvu i tome slično.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sama procedura prikupljanja te dokumentacije može biti prilično frustrirajuća, pogotovo ako vam baš i nije jasno čemu svi ti papiri samo kako biste se prijavili na natječaj za posao.

Ako ste se odlučili prijaviti na posao u kompaniji Musgrave, na sve ove zavrzlame oko prikupljanja dokumentacije možete zaboraviti. Naime, tvrtka Musgrave od svojih kandidata očekuje osnovno poznavanje engleskog jezika, a uz CV na engleskom jeziku sa sobom trebate imati još samo važeći osobni dokument izdan u zemlji članici Europske unije (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Naravno, u slučaju da se prijavljujete za poziciju vozača kamiona, potrebna vam je i važeća vozačka dozvola C i/Ili E kategorije.

Nakon što potpišete ugovor a prije prvog dana na vašem novom radnom mjestu, djelatnici HR ureda kompanije Musgrave pomoći će vam oko registracije PPS broja (Personal Public Service Number), koji je nešto slično našem OIB-u. PPS broj je porezni broj na temelju kojeg se prijavljujete u poreznu upravu, nakon čega možete otvoriti bankovni račun, a PPS broj vam je potreban još i za ostvarivanje zdravstvenih, socijalnih i drugih javnih usluga.

I to je to!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U slučaju da ne možete stići na dane otvorenih vrata, prijaviti na natječaj možete se putem platforme MojPosao.net, i to klikom na link:

MojPosao.net - Vozač C kategorije (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

Tekst se nastavlja ispod oglasa

MojPosao.net - Vozač CE kategorije (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

MojPosao.net - Radnik u Skladištu (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

Postani dio Musgrave tima i započni svoju pustolovinu u tvrtki koja brine o svojim zaposlenicima. Prijavi se danas i otvori vrata prilika koje Musgrave pruža!

Sadržaj je nastao u suradnji s RTL native kreativnim kolektivom i tvrtkom Musgrave!