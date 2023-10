Čini li se i vama da postoje ljudi kojima sve ide od ruke? Uspijeva im sve čega se prime, gotovo se i ne moraju truditi jer se uvijek okolnosti u svakoj situaciji okrenu u njihovu korist, kao da su rođeni pod sretnom zvijezdom. Uspješni su u svemu što rade, a novac im nikada nije problem.

Ne možete a da se ne zapitate u čemu je njihova tajna, je li to „samo“ stvar sreće ili je posrijedi nešto drugo? Sreća, naravno, može igrati veliku ulogu u uspjehu i financijskom blagostanju, ali zasigurno nije jedini faktor. Istraživanja su pokazala da se kod takvih ljudi u pravilu radi o kombinaciji nekoliko čimbenika. Ljudi koji znaju s novcem – obično doista i znaju s novcem, odnosno posjeduju visoku razinu financijske pismenosti, znaju kako novac funkcionira i znaju donositi ispravne financijske odluke. Nadalje, takvi ljudi obično imaju specifična znanja i vještine koje im otvaraju bolje poslovne prilike, što potencijalno i u velikom broju slučajeva donosi i veće prihode.

Odgovornost i rizik trebaju ići ruku pod ruku

Važnu ulogu imaju osobine kao što su motivacija i trud, koji su jako važni kada je u pitanju poslovni uspjeh. Predanost cilju, spremnost na trud i rad i usmjerenost na željeni rezultat neizostavne su karike u ostvarenju poslovnog i financijskog uspjeha. Također, jedan od faktora može biti i taj što te osobe mogu imati pristup boljim prilikama ili su povezane s pravim ljudima, koji im mogu pomoći u ostvarenju poslovnih ciljeva i uspjeha, a posljedično i povećanju prihoda.

U konačnici, takav tip „srećkovića“, uvijek s adekvatnom sposobnosti za preuzimanje odgovornosti, nerijetko je više spreman za poduzimanje rizika od prosječnih ljudi. Takva sklonost ponekad može dovesti i do gubitka, ali itekako može dovesti do značajnih dobitaka, pa onda i financijskog blagostanja koje snažno utječe na samopouzdanje, kvalitetu života i ukupni dojam sreće.

Kako god bilo, čak i ako se ne osjećate kao da ste rođeni pod sretnom zvijezdom, to ne znači da se to ne može i neće promijeniti. Zadovoljstvo i sreću u životu nećemo pronaći ako samo gledamo i mjerimo imaju li drugi ljudi više sreće od nas, nego tako da radimo na sebi, razvijamo vlastite vještine, uživamo u stvarima koje nas vesele, izlazimo iz zone komfora i razmišljamo izvan okvira. Takav pristup može nas naučiti da se bolje nosimo s različitim situacijama i izazovima, otvorimo novim iskustvima, omogućiti nam da steknemo više samopouzdanja i samim time prizovemo više sreće i uspjeha u životu.

Zabavnim treningom do više sreće

Jedan od zanimljivijih i zabavnijih načina kako unijeti malo nove perspektive i pritom zaraditi neki novac na jednostavan način su igre na sreću, koje, ako se igraju odgovorno i umjereno, mogu biti izvrsna anti-stres terapija, relaksacija, izvor adrenalina i uzbuđenja, ali i zabavni izazov koji nas uči kako bolje procijeniti rizik, a ujedno može biti i trening za odgovornije donošenje financijskih odluka.

Naravno, odgovornost koju smo spomenuli itekako važi i kod igranja igara na sreću jer ovisnost i pretjerivanje mogu dovesti do ozbiljnog problema, pa čak i razvoja ovisnosti. Stoga je od ključne važnosti uvijek se pridržavati načela odgovornog igranja i u svakom trenutku biti svjestan posljedica rizika.

Online platforma SuperCasino je licencirana, sigurna i pouzdana platforma za igranje igara na sreću, a licenca jamči da platforma zadovoljava određene standarde sigurnosti i fer igre. Osim toga, SuperCasino platforma igračima nudi fantastičan izbor zabavnih igara na sreću svih vrsta, od megapopularnih i zabavnih slot igara, strateških kartaških igara, poput pokera, pa sve do ruleta.

Uz to, online platforme kao što je SuperCasino donosi i mogućnost fantastičnih dobitaka, što pokazuju i ove brojke. Naime, neki SuperCasino igrači osvojili su 572.350,28 eura na popularnoj slot igri na sreću 5 Dazzling Hot, zatim fenomenalnih 133.090,26 eura na slot igri na sreću Lighting Spell ili čak vrtoglavih 1.779.904,00 eura na zabavnoj igri na sreću Invading Vegas. A to su samo neki od dobitaka. Treba istaknuti i to da tijekom igranja SuperCasino omogućava osvajanje besplatnih vrtnji i bonusa koje vas mogu približiti izvrsnim dobicima i zaradi.

Dodatnu čar igranju na platformi SuperCasino daju i zajednički chatovi na kojima se možemo družiti s ostalim igračima, razmjenjivati iskustva, podijeliti sreću zbog dobitka, a sve nam to donosi i osjećaj pripadnosti, povezanosti i još većeg zadovoljstva. Pokušajte, odvažite se, zabavite, uživajte u igranju igara na sreći i zaradite nešto novca, ali uvijek igrajte odgovorno i pametno. I sreća sasvim sigurno neće izostati.

