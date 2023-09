Od najranije dobi djeca promatranjem upijaju i uče o svijetu koji ih okružuje. U tom procesu učenja i razvoja slikovnice imaju neobično važnu ulogu u životu svakog djeteta. Privlačne šarene ilustracije i zanimljive priče slikovnica, koje mališani mogu razumjeti i s kojima se mogu povezati, djeluju izuzetno poticajno na dječju maštu te im tako pomažu da što bolje upoznaju i dožive svijet oko sebe. Slikovnice imaju i snažnu edukativnu komponentu jer gledajući ih i čitajući djeca lako uče o različitim oblicima, bojama, slovima, brojkama, životinjama i biljkama, tehnologiji i svemu što čini naš svijet.

Nije manje važno ni to što listanje i čitanje slikovnica može biti aktivnost koja povezuje i gradi odnos između djeteta i roditelja, braće i sestara ili baka i djedova i drugih važnih ljudi u njegovu životu. Svatko od nas vjerojatno pamti svoje omiljene slikovnice, ali i trenutke u kojima je samostalno ili u društvu s najbližima uživao u njihovu sadržaju. I dok su te naše „obične“ slikovnice bile nezaobilazni dio djetinjstva i odrastanja, a mnoge od njih čuvamo i dandanas, ipak imaju jednu sitnu manu. Za sve nas male i velike čitatelje te su slikovnice bile jednake od početka do kraja. Junaci i njihove pustolovine, zemlje i prostranstva koja otkrivaju, uvijek i za sve su jednake.

Kako do personalizirane slikovnice?

Stoga je Lidl vrlo kreativnim, zabavnim i poučnim projektom to odlučio promijeniti. Vođen idejom da svaki zavičajni kraj u našoj Hrvatskoj krase specifičnosti, zanimljivosti i prirodne ljepote koje ga čine posebnim, odlučio je djeci predstaviti svaki od tih krajeva na izuzetan način. Kako bi ih posebno atraktivnim i uzbudljivim oblikom što bolje približio djeci, ali i odraslima, Lidl je osmislio prvu personaliziranu slikovnicu pod naslovom „Tajne moga zavičaja“, koju možete zajedno s djetetom razvijati i stvarati potpuno besplatno - a glavni je junak priče upravo vaše dijete.

Personalizirane slikovnice „Tajne moga zavičaja“ dolaze u četiri različite naslovnice prilagođene četirima glavnim regijama u Hrvatskoj: „Nizinski zavičaj“, „Brežuljkasti zavičaj“, „Gorski zavičaj“ i „Primorski zavičaj“, s ilustracijama zemljopisnih obilježja i životinja koje taj dio čine poznatim i prepoznatljivim. Sadržaj svake slikovnice vodi vas na zanimljivo i uzbudljivo putovanje svim tim različitim krajevima i uključuje prekrasne ilustracije te više od 100 zanimljivih činjenica o Hrvatskoj te tako na jednostavan i topao način uspijeva djeci približiti svu raznolikost, tradiciju i kulturu cijele zemlje.

Lidlov projekt personalizirane slikovnice „Tajne moga zavičaja“ razvijen je u okviru programa vjernosti, a sudjelovati možete besplatno skeniranjem Lidl Plus aplikacije dok obavljate redovitu kupnju u Lidlu te za svakih potrošenih 25 eura (188,36 kn) na jednom računu osvajate jedan bod. Kada sakupite šest bodova, u aplikaciji možete preuzeti digitalni kupon za besplatnu personaliziranu slikovnicu.

Iznenađenje uz koje će zabaviti cijela obitelj

Nakon preuzimanja digitalnog kupona odmah krećete u personalizaciju slikovnice! Potrebno je upisati djetetovo ime, koje će se odmah pojaviti na naslovnici slikovnice, u priči i ilustraciji. Sljedeći korak je personalizacija lika djeteta, čime vaš mališan i izgledom postaje glavni junak ili junakinja svoje slikovnice „Tajne moga zavičaja“.

Uz to, upisujete i rodni grad djeteta, što će se potom također pojaviti u priči. U samo nekoliko klikova odaberite boju kose, očiju, izgled frizure te nosi li dijete naočale. Zatim u aplikaciju učitajte omiljenu fotografiju djeteta, a možete upisati i posvetu ili odabrati neku od predloženih posveta. Nakon personifikacije na vama je još da odaberete način isporuke i slikovnica je spremna za tisak nakon čega dolazi u A4 polegnutom formatu s tvrdim koricama na željenu adresu. Program vjernosti u Lidl Plus aplikaciji tijekom kojeg i vi možete do svoje personalizirane slikovnice trajat će od 4.9. do 5.11. ili do isteka zaliha. Vrijednost odnosno puna cijena slikovnice koju možete osvojiti besplatno putem Lidlovog programa vjernosti iznosi 33,05 eura (249,02 kn).

Slikovnica „Tajne moga zavičaja“ obraća se najmlađima, koji će najviše uživati u njezinu sadržaju, atraktivnim ilustracijama i svim zanimljivostima koje pronađu unutar korica i svakako u činjenici da su konačno dobili priliku da i oni sami postanu glavni junaci priče svojega kraja. A kao dodatno iznenađenje u kojem može uživati cijela obitelj Lidl je osmislio 2u1 društvenu igru i ukrasno pakiranje koje dolazi opcionalno uz dodatnu naplatu. Ukrasno pakiranje zapravo je posebno poklon-iznenađenje u kojem se s unutarnje strane nalazi društvena igra „Okusi zavičaja Hrvatske“, a zabavnom društvenom igrom prolazite najljepšim dijelovima Lijepe Naše.

Slikovnica „Tajne moga zavičaja“ s vašim mališanom na naslovnici predstavlja prekrasan poklon i priču o rodnom kraju i svim njegovim ljepotama, koju će poželjeti sačuvati kao trajnu uspomenu na najljepše trenutke djetinjstva.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i Lidla!