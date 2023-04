Međutim, problem vlage i plijesni može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, a da niste ni svjesni kako se oni razvijaju u vašem domu. Na svu sreću, moderna tehnologija nam je priuštila izvrstan Lunos ventilacijski sustav koji je djelotvoran, a istovremeno i energetski učinkovit.

Ventilacijski sustavi su dugoročno rješenje za problem vlage i plijesni jer omogućuju protok zraka unutar prostorija i automatski održavaju optimalnu razinu vlage unutar životnog prostora. Lunos ventilacijski sustavi rješavaju taj problem na jedinstven način - kroz sustav decentralizirane ventilacije. To znači da se ventilacijski sustav sastoji od malih jedinica, postavljenih u različitim prostorijama, koje izvlače vlažni zrak i ubacuju svježi. Ovaj sustav ne samo da pomaže u održavanju optimalne razine vlage, već osigurava i konstantnu opskrbu svježim zrakom, što može poboljšati kvalitetu zraka u vašem domu.

Majstor: 'Vlaga koja se stvara zbog PVC stolarije može dovesti do rasta plijesni'

Kao što znamo, vlaga može nastati iz mnogih izvora unutar vašeg doma - tuševa, kuhinje, sušenja rublja... - i ako se ne riješi, može uzrokovati rast plijesni i gljivica. Plijesan se može pojaviti na zidovima, stropovima, namještaju i drugim površinama I, osim što izgleda neugledno, može izazvati razne zdravstvene probleme, poput alergijskih reakcija, problema s dišnim sustavom i astme.

Moderan način života i manjak vremena često onemogućuju kvalitetno i svakodnevno provjetravanje prostorija, a i nije energetski učinkovito. Ljudi ugrađuju kvalitetne PVC prozore i time zapravo hermetički zatvaraju prostor i onemogućuju prostoru da 'diše' odnosno nema cirkulacije zraka i tako se stvara opasnost od pojave vlage.

"PVC stolarija, iako pruža mnoge prednosti, također može doprinijeti povećanju vlage u unutarnjem prostoru. Ovaj problem nastaje zbog toga što kvalitetni PVC prozori pružaju odličnu izolaciju zgrade, što znači da sprječavaju prodor zraka u prostoriju, uključujući i ventilaciju koja bi se dogodila kroz starije, lošije izolirane prozore", objašnjava nam stolar, gospodin Mario iz Zagreba.

Osim toga, objašnjava kako se to može dogoditi bez obzira je li vaša kuća ili stan novogradnja ili objekt starije gradnje. "Bez dobre ventilacije, zrak u zatvorenom prostoru postaje ustajao i vlažan, što dovodi do nakupljanja vlage na zidovima i stropovima. Ova vlaga može dovesti do rasta plijesni, koja ne samo da je estetski loša, ona može biti opasna za zdravlje", kaže stručnjak za stolariju te nastavlja, "PVC stolarija ima mnoge prednosti, ali je potrebno osigurati dobru ventilaciju kako bi se izbjegli problemi s vlagom i plijesni."

Napredni ventilacijski sustavi koji napokon rješavaju problem bez otvaranja prozora

Lunos ventilacijski sustavi tu dolaze kao idealno rješenje problema jer osiguravaju 24-satnu ventilaciju bez otvaranja prozora i time štede energiju. Osim toga, imaju mogućnost rada u načinu rekuperacije topline. Moderan način života često nam ne ostavlja dovoljno vremena za kvalitetno provjetravanje prostorija, a ugradnja kvalitetnih PVC prozora može dodatno utjecati na stvaranje problema s vlagom i plijesni.

PVC prozori su vrlo dobra izolacija, ali ne propuštaju zrak, što znači da se zrak u prostoriji ne može adekvatno obnoviti, a vlaga se zadržava u zraku i na površinama. To može dovesti do pojave plijesni, gljivica i neugodnih mirisa te zdravstvenih problema kao što su alergije, astma i druge respiratorne bolesti.

Lunos ventilacijski sustavi nude trajno rješenje ovog problema. Oni omogućuju protok zraka unutar prostorija, čime se osigurava optimalna razina vlage u životnom prostoru. Ova vrsta sustava osigurava 24-satnu ventilaciju bez potrebe za otvaranjem prozora, što štedi energiju i smanjuje buku iz vanjskog okruženja.

Lunos ventilacijski sustavi dostupni su u različitim veličinama i oblicima tako da se mogu prilagoditi različitim vrstama prostorija. Oni su također vrlo tihi, te neće smetati vašem miru i odmoru.

Krešo iz Zagreba: ‘Ispaštali smo zbog vlage i plijesni u novoj kući'

Mnoga iskustva ljudi koji su se odlučili na ove ventilacijske sustave svjedoče tome. Jedno takvo je i ono gospodina Kreše iz Zagreba, koji je unatoč tome što je uselio u potpuno novu energetski učinkovitu kuću, naišao na problem vlage, što je u konačnici umalo dovelo njega i njegovu obitelj do toga da iz nje isele!

"Moja obitelj i ja uselili smo u kuću iz 2003. godine, kuća je već bila energetski učinkovita s ugrađenim visokokvalitetnim prozorima. Dodatno smo tijekom renovacije izolirali neke dijelove kuće hidroizolacoijom prilikom dogradnje terase. Nakon toga, u vrlo kratkom roku, počeli su problemi. Mnogobrojna obitelj i svakodnevne aktivnosti poput pranja suđa, kuhanja, tuširanja, pranja i sušenja veša rezultirale su pojavom kondenzata, odnosno vlage, a posljedično i plijesni i gljivica u nekim dijelovima kuće. Prozori i cjelokupna izolacija onemogućili su protok zraka i kuća jednostavno nije “disala”. Uz navedeno, osjećaj “teškog”, ustajalog zraka u kući bila je svakodnevna pojava s obzirom na brojne ukućane koji žive u našem domu. Probleme smo probali riješiti češćim provjetravanjem, čak nekoliko puta dnevno, ali nažalost nije rezultiralo uspjehom“, objašnjava Krešo.

Kako se problem nije riješio te je plijesan i dalje bila prisutna, gospodin Krešo zvao je čak i projektanta kuće u nadi da će on znati kako riješiti problem.

Ventilacijski sustavi omogućuju adekvatnu cirkulaciju zraka te na taj način omogućuju da prostor “diše” I sprječavaju nastajanje vlage I plijesni.

"Tada sam saznao da postoji ventilacijski sustav koji radi na osnovi rekuperacije zraka te sam odmah krenuo detaljno istraživati i tako došao do Lunos ventilacijskog sustava. Istraživanjem sam uvidio da se radi o njemačkoj kvaliteti i višegodišnjem iskustvu na tržištima Hrvatske i Slovenije te sam ispunio obrazac na web-stranici i u kratkom roku dobio poziv Lunos tima” , kaže Krešo.

Razlika koju trebate doživjeti

Nakon konzultacija sa stručnjacima iz Lunosa odlučili su se za čak četiri proizvoda; I Vent rekuperator koji je ugrađen u dnevnoj sobi i kuhinji te se njime upravlja pomoću aplikacije na mobitelu i time maksimalno olakšava korištenje, model Silvento u kupaoni koji odvodi potrošeni, ustajali zrak van te model pasivne jedinice u spavaćoj sobi koji kontrolirano upuhuje zrak u prostor.

“Ugradnja ventilacijskih sustava pokazala se kao pun pogodak. Dokazala se obećana energetska učinkovitost, razina vlage i CO2 se konstantno održava na optimalnoj razini zahvaljujući ugrađenim automatskim sustavima za kontrolu vlage. Od puštanja u rad nemamo problema s vlagom u niti jednom obliku. Razlika je ogromna, teško je opisati, mora se doživjeti. Kuća sada ima svjež zrak od jutra do večeri”, objašnjava Krešo.

Ukratko, Lunos ventilacijski sustavi su moderno rješenje za probleme s vlagom i plijesni, koje se ne može riješiti samo otvaranjem prozora. Oni su energetski učinkoviti i tihi, te osiguravaju trajno rješenje problema sa zdravljem i neugodnim mirisima u vašem domu. Ugradnja ovih sustava je investicija u vaše zdravlje i dobrobit vašeg doma, a Lunos ventilacijski sustavi su jedno od najboljih rješenja na tržištu.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL kreativnim timom i Lunos Hrvatska.