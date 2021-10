Posao DJ-a oduvijek me fascinirao, što sve treba pospojiti, uključiti, koje tipke pritisnuti, drugim riječima, koje sve radnje su potrebne da bi iz zvučnika izašao zvuk u kojem ćemo uživati i prepustiti se glazbi. I dok je, stjecajem okolnosti, svijet DJ-inga u mom slučaju ostao neistraženi svemir, interes i želja da naučim kako sve to ustvari funkcionira ostali su prisutni. Jasno, na internetu se, kao i za sve ostalo, može pronaći mnoštvo tutoriala namijenjenih DJ početnicima, no ako baš krećete otpočetka lako se izgubiti silini nepreglednog i neprovjerenog sadržaja. Stvaranje glazbe za DJ pultom specijalna je vještina koja za koju morate imati sluha i talenta. Potrebno je poznavati glazbu kojom se želite baviti, odnosno koju želite miksati, a potrebno je savladati tehnologiju, softvere i opremu. Zapravo, nimalo jednostavno kako to možda nekome može izgledati s plesnog podija. I zato sam se s veseljem prihvatila novinarskog zadatka isprobavanja priceless digitalnog iskustva DJ lekcije uz Insolate: Uvod za početnike u svijet DJ-inga.

Kako pritisnuti pravi gumb i pokrenuti ljude glazbom, zna jedna od naših najuspješnijih techno DJ-ica, poznata pod imenom Insolate. Ljubiteljima elektronske glazbe Insolate je dobro poznato ime, riječ je iskusnoj DJ-ici s preko 20 godina iskustva, producentici i osnivačici izdavačke kuće Out of Place. Na njezinu se glazbu plesalo u kultnim klubovima poput Berghaina i Tresora u Berlinu, Rex Club u Parizu, festivalima poput Exita i Tomorrowlanda, a gostovala je u brojnim klubovima diljem Sjedinjenih Američkih Država, Europe, Kolumbije, Argentine i Kine. Ako želite da vam abecedu DJ-inga pokaže netko tko zaista živi glazbu, Insolate je prava osoba za to.

Za digitalnu platformu priceless.com, Insolate snimila je tri lekcije DJ-inga za početnike. U prvom dijelu pod nazivom DJ lekcije uz Insolate: Uvod za početnike u svijet DJinga #1 krećemo od osnova, odnosno upoznavanja standardne DJ opreme koju čine mikser i minimalno dva CDJ-a, kako se pravilno spajaju međusobno i s ostalom opremom, poput monitora i zvučnika. Ujedno, Insolate ovdje objašnjava koje su glavne karakteristike različitih vrsta miksera i koje su njihove prednosti kod određenih stilova miksanja te postizanja određenih zvučnih efekata. Moram priznati, Insolate je izvrsna učiteljica jer strpljivo i metodično pokazuje kako korištenje određenih funkcija utječe na promjene zvuka, brzinu beata i promjene tempa, tako da je jako lako pohvatati osnovna pravila i tehnike miksanja.

Nakon što se u prvom dijelu savladaju osnove DJ zanata i opreme, Insolate drugom dijelu pod nazivom Usavrši svoje DJ vještine dodatnim savjetima i trikovima otkriva naprednije tehnike miksanja, kako koristiti filtere i petlje u glazbenim setovima, te još neke zanimljive i korisne funkcije CDJ-a. U ovom dijelu posebno je važno dobro naćuliti uši i pratiti što Insolate radi kako biste pohvatali različite opcije igranja zvukom putem miksera i nijanse koje se pritom čuju, a upravo te nijanse često rade razliku između dobrog i izvrsnog glazbenog seta. Uostalom, kada kao mladi DJ početnik i počnete sami puštati glazbu, svi ovi trikovi dobro će vam doći kada počnete graditi vlastiti glazbeni stilski izričaj.

Treći i posljednji dio pod nazivom DJ lekcije uz Insolate #3: Gramofoni posvećen je, kako mu i samo ime kaže, miksanju i puštanju glazbe s vinila. Ovaj treći dio osobito je zanimljiv audiofilima koji preferiraju analogni zvuk gramofonskih ploča. I u ovom dijelu Insolate kreće od osnova rada i pravilnog povezivanja miksera s gramofonima. Od pravilnog postavljanja igle i puštanja prve snimke, preko miksanja, ubrzavanja, usporavanja i podešavanja zvuka dok ne dobijete upravo ono što želite čuti, sve te vještine važna su znanja vještine DJ-inga koje početnici ne bi smjeli preskočiti.

Digitalno iskustvo u kojemu kojemu ćete pronaći savjete o pravilima i tehnikama miksanja glazbe dio je programa priceless.com, digitalne platforme koja nudi niz različitih iskustava prezentirajući diljem svijeta ono najbolje od naše zemlje. Upravo među tim jedinstvenim iskustvima, kreiranima posebno za korisnike Mastercard® kartica, baš svatko može pronaći nešto za sebe – bilo da se radi o gurmanima željnima novih gastronomskih doživljaja i vještina, avanturistima koji obožavaju prirodu, zaljubljenicima u stjecanje novih znanja koje nam donosi digitalna tehnologija, osobama koje žele uvijek pratiti najnovije modne trendove ili onima koji se jednostavno žele odmoriti na manje uobičajen način.

Posjetite priceless.com i započnite nešto neprocjenjivo™.

*Sadržaj nastao u suradnji s Mastercardom.