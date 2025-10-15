Najtemeljitiji pregled vida stigao je i u Split: Iskustvo koje donosi potpuno nov pogled na svijet

Kažu da je jasnoća stvar perspektive. Ali ponekad nije do tebe, ni do svjetla, ni do raspoloženja, nego do očiju. I dok to ne shvatiš, živiš u svijetu koji je uvijek za nijansu mutniji nego što bi trebao biti. A kad to shvatiš, onda znaš i da je vrijeme za posjet optici i da je krajnje vrijeme za pregled vida.

Međutim, odmah shvatiš i da izbor optika koje nude ovakve usluge nikad nije bio veći. Ali što ako standardni pregled više ne može prepoznati sve promjene koje se događaju tvojim očima? Kvalitetne naočale su ozbiljna investicija i zato povjerenje treba birati jednako pažljivo kao i okvir koji ćeš nositi svaki dan.

Jedinstvena analiza vida u Hrvatskoj, koja je nakon otvaranja ZEISS Vision Center u Zagrebu i ZEISS Vision Expert optike u Osijeku sada je konačno dostupna i u Splitu, na adresi Trg Hrvatske bratske zajednice 3A, 21000, Split.

ZEISS Vision Expert Split, jednako kao i preostala dva centra, nudi najdetaljniji pregled vida koji se temelji na holističkom i individualnom pristupu svakom klijentu, a rezultat je najprecizniji mogući pregled za naočale koji danas možete dobiti. Razgovarali smo sa specijalistom optometrije koji nam je objasnio po čemu se detaljni pregled vida u osam koraka razlikuje od standardnih, i već pomalo zastarjelih pregleda vida na koje smo dosad navikli.

Foto: ZEISS Vision Expert Split

„Najkraće rečeno, riječ je o centru izvrsnosti koji spaja vrhunsku ZEISS tehnologiju i instrumente, vrhunsku tehnologiju naočalnih leća, ZEISS know how te zaposlenike s visokim stupnjem obrazovanja iz područja optike i optometrije“ objašnjava naš sugovornik.

Otvaranje nove ZEISS Vision Expert poslovnice baš u Splitu, upriličene u rujnu, bio je logičan korak. S jedne strane, riječ je o gradu s velikom potrebom za kvalitetnom optičkom uslugom, a s druge strane, vrhunska usluga ZEISS Vision Expert optika pokriva sva područja optike i optometrije.

„Split je, kao drugi najveći grad u Hrvatskoj, bio prirodan izbor. Procijenili smo da postoji potreba za ovakvom razinom preciznosti i točnosti u izradi naočala. Nastavit ćemo sa širenjem, ali uz poštivanje vrlo visokih standarda koje zahtijeva ZEISS franšiza. Kolege u Osijeku, a zatim i u Splitu, prošle su intenzivne edukacije kako bi usluga u svim našim centrima bila identična“, objašnjavaju.

Pregled koji počinje ugodnim razgovorom uz kavu

„Orijentirani smo isključivo na potrebe naših klijenata“, objašnjava nam optometrist. Pregled vida u ZEISS Vision Expertu sastoji se od osam koraka, a započinje uzimanjem anamneze, iznimno važnim dijelom u kojem se prikupljaju sve relevantne informacije o klijentu. Uzimanje anamneze zapravo je razgovor s klijentom o potrebama, prethodnim iskustvima s nošenjem naočala, eventualnim bolestima koje mogu utjecati na vid, ali i o očekivanjima od novih naočala.

Foto: ZEISS Vision Expert Split

Tijekom tog prvog razgovora, koji je zapravo prvi korak, djelatnici stvaraju ugodnu, gotovo neformalnu atmosferu uz kavu. „Optometristi na taj način dobiju mnogo više potrebnih informacija, primjerice o prirodi posla kojim se klijent bavi, odnosno koliko vremena provodi pred ekranom monitora, vozi li automobil i u kojim uvjetima i tome slično.“

„U današnje vrijeme oči su izložene brojnim izazovima, od monitora, laptopa i pametnih telefona do LED rasvjete i različitih zaslona koji zahtijevaju prilagodbu oka i uzrokuju umor. Kroz sve te informacije nastojimo izvući maksimum kako bismo pokrili što više potreba i očekivanja klijenta“, objašnjava optometrist.

„Već tada dobijemo jasnu percepciju i znamo odakle krenuti. Naravno, konačni prijedlog formiramo nakon što prođemo svih osam koraka, jer se svi ti koraci međusobno nadopunjuju, poput dijelova mozaika koji na kraju čine cjelinu.“

Maksimalna vidna oštrina s maksimalnom udobnošću

„Naš moto je da najskuplje rješenje nije uvijek i najbolje. Uvijek smo fokusirani na pronalaženje adekvatnog rješenja za potrebe klijenta, ne vodeći se cijenom, nego funkcionalnošću i rezultatom“, ističu u ZEISS Vision Expertu.

„Cjeloviti pregled vida kod nas sastoji se od kombinacije vrhunske ZEISS tehnologije i znanja optometrista. Ljudsko oko nije stroj i ne može se u potpunosti osloniti na instrumente. Zato je važna sinergija između objektivnih mjerenja i subjektivnog dojma klijenta. Cilj nije apsolutno savršen vid na papiru, nego maksimalna oštrina koja je ugodna u svakodnevnom životu“, objašnjava optometrist.

„Instrumenti daju preciznu dioptriju, ali naočale se moraju prilagoditi čovjeku. Svaka osoba ima različitu percepciju i osjetljivost. Naš zadatak je prilagoditi dioptriju tako da se naočale nose bez napetosti, glavobolje ili bilo kakvih smetnji“, upozorava specijalist optometrije.

Preciznost na stotinku dioptrije uz maksimalnu udobnost nošenja

Drugi korak je pregled vida uređajem iProfiler Plus, iznimno sofisticiranim ZEISS instrumentom koji mjeri veliki broj parametara vida, uključujući i vid u noćnim uvjetima.

Foto: ZEISS Vision Expert Split

„Imamo mnogo klijenata koji dolaze zbog poteškoća u noćnoj vožnji, od odbljesaka svjetala do refleksije s mokrog kolnika. Naime, u takvim noćnim uvjetima zjenice se šire, što dodatno otežava fokus. Devet od deset klijenata žali se na probleme s noćnim vidom, stoga toj temi pridajemo posebnu pažnju“, objašnjava naš sugovornik.

Sljedeći, treći korak je mjerenje uređajem ZEISS Visuphor 500, kojim se dioptrija određuje subjektivnom refrakcijom, precizno i do stotinke dioptrije. Što to zapravo nama laicima znači?

Foto: ZEISS Vision Expert Split

„Dok većina optika radi s vrijednostima 0,25 ili 0,50, mi radimo s preciznošću 0,27 ili 0,68. To je maksimalna razina točnosti u optičkoj industriji, preciznije od toga ne postoji“, objašnjava naš sugovornik.

Uz pomoć stilista do savršenog okvira

Zatim se prelazi na četvrti korak, a riječ je o pregledu oka biomikroskopom. „Provjera prednjeg dijela oka biomikroskopom važan je korak u pregledu vida jer daje uvid u zdravstveno stanje oka. Mi vam ne možemo davati dijagnoze, ali ako primijetimo da nešto nije u redu, klijenta ćemo uputiti liječniku oftalmologu koji će napraviti kompletan liječnički pregled jer zdravlje oka mora biti na prvom mjestu“, naglašava.

Nakon tog dijela pregleda, optometristi u ZEISS Vision Expert optici već raspolažu s nizom važnih informacija o vašem vidu.

„Znamo anamnezu, izmjerenu dioptriju i osnovne potrebe klijenta, pa zajedno testiramo naočale koje bi mu najviše odgovarale, bilo da se radi o naočalama za daljinu, blizinu, progresivnim ili takozvanim office naočalama. Taj dio obavljamo u ordinaciji kako bi klijent odmah znao što može očekivati od svojih budućih naočala“, pojašnjavaju.

Foto: ZEISS Vision Expert Split

„Kada je posao u ordinaciji završen, slijedi peti korak, onaj najljepši dio, nekad može biti i najkompleksniji dio, biranje okvira za naočale. Tu je važno naglasiti da svaki ZEISS centar ima školovane stiliste koje pomažu kod odabira naočala. Njihov zadatak je pomoći odabrati naočale prema vašem obliku lica, pomoći će vam oko usklađivanja boja, prilagođenosti i funkcionalnosti okvira naočala... jednostavno rečeno, pomoći će vam odabrati naočale koje najbolje odgovaraju vašem licu i vašim potrebama“, objašnjava naš sugovornik.

Foto: ZEISS Vision Expert Split

Ali ni tu priča ne završava. Nakon odabira okvira na redu je šesti korak, ujedno jedno od najvažnijih mjerenja, precizno pozicioniranje naočalnih leća. „Moram priznati, sav posao bi bio uzaludan, uzimanje anamneze, precizno određivanje dioptrije i svi ostali koraci koje poduzimamo tijekom pregleda, ako naočale leća i okvira ne bi bile ugrađene točno na desetinku milimetra na ljudsku zjenicu. To je, možemo reći, sveti Gral u optici“, objašnjava naš sugovornik. „Nekada smo mi uzimali mjere i oznake radili flomasterom, no dokazano je da svaka pogreška od dva milimetra smanjuje performanse naočala i za 40 posto“, napominje.

Foto: ZEISS Vision Expert Split

U svim ZEISS Vision Expert poslovnicama, pozicioniranje se radi pomoću ZEISS Visufit1000 uređaja, jedinstvenog u svijetu, koji se sastoji od devet kamera. Uređaj ZEISS Visufit1000 snimi lice sa svih strana i napravi 3D mapiranje cijelog lica i tako omogućava da se naočalne leće ugrade točno na desetinku milimetra prema vašoj zjenici.

Jedinstven uređaj u Splitu koji osigurava da ćete dobiti upravo ono što ste i platili

Što to osigurava? „To osigurava da ćemo dobiti 100 postotnu iskoristivost vaših naočala. Za usporedbu, u slučaju da uzmete naočale koje nisu sasvim prilagođene vašim zjenicama, vi to možda nećete primijetiti, ali nećete ni znati koliko naočale mogu biti dobre jer ste izgubili na oštrini vida, širine vidnog polja i funkcionalnosti naočala“, ističe naš sugovornik.

„Uređaj ZEISS Visufit 1000 osigurava apsolutnu točnost i preciznost jer radi na desetinku milimetra. Jedini je takav u Splitu, i to je nešto što našim klijentima omogućava da proizvod. odnosno naočale budu 100 posto ono što su kupili i što su platili“, ističe naš sugovornik.

Foto: ZEISS Vision Expert Split

Sljedeći, sedmi korak je odabir naočalnih leća. „Mi smo već taj izbor kroz sve ove korake suzili na temelju svih podataka koje smo dobili. Mi ćemo vam suziti na do tri proizvoda maksimalno s određenim dodacima. Drugim riječima, preporučit ćemo klijentu naočalne leće koje su adekvatne njegovim potrebama i zahtjevima“, objašnjava.

I naravno, zadnji korak, ništa manje važan, kod preuzimanja naočala jest da se klijente ZEISS Vision Expert Split poslovnice educira kako koristiti i održavati svoje naočale.

Individualizirani pregledi i analiza vida u ZEISS Vision Expert u Splitu potpuno su besplatni do kraja godine

„Kada investirate u kvalitetne naočale, nikome nije u interesu da se nakon mjesec dana unište. Isto tako, informiramo klijente o servisu koji je uvijek besplatan i kroz koji uvijek nastojimo riješiti sve što je u našoj moći. Nakon tog zadnjeg osmog koraka, kada klijent dođe po naočale, poanta svega je da klijentu zaista izmamimo osmijeh što je u biti i cilj našeg posla“, zaključuje naš sugovornik.

Još jedna odlična vijest je i to što ZEISS Vision Expert u Splitu, na adresi Trg Hrvatske bratske zajednice 3A u Splitu, do kraja godine omogućava uslugu pregleda i analize vida potpuno besplatno, a ova sjajna ponuda vrijedi do kraja godine. Sve što trebate je javiti se na na kontakt 021/288 885 i dogovoriti svoj termin. Vidimo se!

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i tvrtke ZEISS Vision Center.