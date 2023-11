Osim što je postalo poznato kao prva regija u Europi koja nosi Green Destinations certifikat, i obavezna destinacija za ljude koji biraju održivi turizam, Međimurje je postalo top destinacija za sve zaljubljenike u biciklizam. Vid turizma koji se uvelike oslanja na bicikliranje po nekoj turističkoj destinaciji naziva se još i cikloturizam i sve je popularnija grana održivog turizma koja povezuje aktivni odmor, rekreaciju i zdravi život.

Međimurje tu zaista prednjači jer ima najgušću mrežu uređenih biciklističkih ruta u RH, čak 888 km na 750 km2 površine, a među njima su internacionalne rute: EuroVelo 13, Amazon of Europe bike trail, Drava ruta, Mura ruta, Cycle in a network, Hapy bike.

Autor: Denis Perčić

Stoga, bez obzira na to jeste li pobornik rekreativnog bicikliranja pa birate jednostavnije i lakše rute u kojima može uživati cijela obitelj ili preferirate zahtjevnije dionice na kojima možete testirati vlastite granice, Međimurje je regija za vas, jer Međimurje ima ponešto za svakog biciklista.

Ispreplitanje aktivnog odmora i kulturne baštine

Vožnja biciklom je izvrstan način za upoznati mnoge prirodne ljepote Međimurja, jer dio ruta prolazi pored rijeka Mure i Drave, dio ruta će vas provesti kroz prekrasne brdovite međimurske vinograde, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje koji se nalaze u neposrednoj blizini same rute. Primjer je L16 Mlinarska ruta od Termi Sv. Martin na Muri na kojoj biciklisti prolaze kroz voćnjak jabuka, a dalje vodi uz rijeku Muru pa biciklisti tijekom predaha mogu razgledati Mlinarov poučni put u Žabniku, skelu i mlin na Muri. Ruta prolazi kroz Regionalni park Mura Drava te prolazi kroz mjesto Štrigova u kojoj se može vidjeti crkva sv. Jeronima i Marije Magdalene.

Autor: Denis Perčić

Još jedan izuzetno popularni vid aktivnog odmora je pješačenje za koji osim kvalitetne obuće i toplije odjeće u hladnijim mjesecima ne treba nikakva posebna oprema. U Međimurju postoji nekoliko prekrasnih uređenih i dobro obilježenih staza, a ovdje izdvajamo Štrigovsku kružnu stazu koja počinje u Štrigovi i prolazi Mađerkinim bregom s vidikovcem kojeg puca nezaboravni pogled na okolicu.

Staza prolazi kroz naselje Sveti Urban pokraj Vinarije Cmrečnjak nakon kojeg slijedi uspon na Štrigovčak te završava spustom do Štrigove. Pješačiti se može i na trim stazi Termi Sveti Martin na Muri uz koju su na raspolaganju sprave na kojima možete dodatno poraditi na vlastitoj fizičkoj kondiciji.

Terme sv. Martin na Muri

Za sve one koji više uživaju u aktivnom odmoru koji uključuje plivanje i takvu vrstu rekreacije, Terme Sv. Martin na Muri je odličan izbor za punjenje baterija. Plivanje pruža brojne koristi za fizičko i mentalno zdravlje, boravak u vodi ima dubinski opuštajući učinak i pomaže u smanjenju stresa i napetosti. Terme sv. Martin imaju bazenski kompleks The Temple of Life, a u bazenima je termomineralna voda visokog stupa mineralizacije, bogata litijem, selenom i kalijem koja se koristi više od sto godina i koja je poznata po svojem blagotvornom učinku na cijeli organizam.

Autor: Denis Perčić

Cijeli bazenski kompleks Termi sv. Martin dizajniran je prema načelima holističke filozofije u koju su ugrađena i učenja slavnog Međimurca dr. Rudolfa Steinera, a u uređenju bazenskog kompleksa prisutno je mnoštvo elemenata i detalja autohtonog dizajna interijera, što sveukupno doprinosi toplom, opuštajućem ugođaju.

Osim toga, treba istaknuti da su Terme sv. Martin prvi healthness resort u Europi, a ovdje je ujedno Beauty & Wellness centar sa bogatim izborom različitih vrsta opuštajućih, energičnih i regenerativnih masaža masaža, sauna, kozmetičkih tretmana i usluga. Izuzetno primamljiv dio ove wellness oaze je i Svijet sauna koji je zaista svijet za sebe, a sastoji se od finske sauna, bio saune, polusuhe bio sauna s aromom i kromoterapijom te parna sauna. Gostima su na raspolaganju suhe i parne kabine, unutarnji i vanjski bazeni s podvodnom masažom i krevetima za opuštanje, whirpoolom, ledenom špiljom i rashladnom fontanom te tematskim prostorima za opuštanje.

Gradski bazeni Čakovec

Prilikom posjeta Međimurju, ljubitelji plivanja u svojoj omiljenoj sportskoj aktivnosti mogu uživati i u Gradskim bazenima Čakovec. U okviru Gradskih bazena Čakovec postoji ukupno osam bazena od kojih je pet unutrašnjih, a od unutrašnjih bazena na raspolaganju su bazen za plivače, bazen za neplivače, rekreacijski, dječji i masažni bazen, drugim riječima sadržaji u kojima može uživati cijela obitelj – od najmlađih pa sve do onih najstarijih.

Osobito zanimljiv je rekreacijski bazen s koji je prava pustolovina različitim vodenim efektima, divljom rijekom, tu je i gejzir, prirodni izvor pa čak i jedna špilja, a kupači se mogu opustiti i prepustiti sjedećoj, stojećoj ili ležećoj hidromasaži. Tu je i mnoštvo drugih popratnih sadržaji kao što su finska i infra sauna, masaže i aromamasaže, ali i odlična ugostiteljska ponuda i sve ostalo što vam je potrebno za prekrasan opuštajući aktivni odmor i dobru zabavu u bazenu i pokraj bazena.

DG Sport Prelog - Hotel Panorama

Možda niste znali, ali Međimurje je 2022. godine proglašeno Europskom regijom sporta, kao prva regija u Republici Hrvatskoj s ovom titulom. Uz poticanje i njegovanje svih oblika aktivnog odmora neraskidivo povezanih s održivim turizmom, u Međimurju postoji još mnogo programa za bavljenje sportom, a prava adresa je DG Sport Prelog koji postoji u okviru Hotela Panorama.

U blizini najvećeg akumulacijskog jezera u Hrvatskoj, Dubravskog jezera, Hotel Panorama za svoje goste ima veliki sportski kompleks koji se sastoji od vanjskih i unutarnjih sportskih terena, na kojima se možete baviti različitim sportovima, od tenisa, odbojke, nogometa, futsala, badmintona, stolnog tenisa pa sve do penjanja po umjetnoj stijeni.

Uz to, ovdje možete izabrati neke od individualnih ili grupnih programa vježbanja, a ovisno o fizičkoj spremnosti i afinitetima možete birati između laganih, srednje teških i naprednih satova vježbanja u grupi. Pokrenut je i Booty camp za žene, program s treninzima prilagođenim oblikovanju tijeka i jačanju mišićne snage, zatim treninzi pilatesa osmišljeni za povećanje snage i gipkosti tijela, a ljudima sa zdravstvenim problemima ili starije životne dobi preporuča se Easy full body trening prilagođen specifičnim potrebama i zdravstvenom stanju vježbača te ljudi koji su u procesu rehabilitacije.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom TZ Međimurje u skladu s najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.