Kako pristiže hladno vrijeme i sve više vremena provodim u kući, odlučio sam potražiti zabavu na internetu. Točnije, želio sam vidjeti kako fukncioniraju online casino igrice i vrijedi li svoje slobodno vrijeme potrošiti na tu vrstu zabave. Čini se kao idealna razbibriga za jesenske dane, a ono što je dodatno privlačno jest činjenica da osim što se zabavaljate, uz ove igre možete i osvojiti novčane nagrade, pa to sigurno ovo iskustvo čini još interesantnijim. Svakako je sugestija da igre odaberete na provjerenim i sigurnim online servisima. Moj odabir je pao na Arena Casino, gdje sam našao sve što me interesira – tamo imaju sve od jednostavnih igara do onih za naprednije igrače. Osim raznovrsne ponude različitih online igara, Arena Casino svim novim igračima poklanja paket dobrodošlice koji će vam dobro doći ako želite isprobati igre kako biste otkrili koja je idealna igra, baš po vašoj mjeri.

5 Dazzling Hot: Retro igra s vrtećim voćkama, omiljena je u casinima diljem svijeta, a vi je igrajte u udobnosti vlastitog doma

Prva igra koja me privukla je klasik među igrama na sreću. Sigurno ste vidjeli u mnogim američkim filmovima kako u Las Vegasu na automatima, igraju igre u kojima se vrte voćke, pa kada ih pogode nekoliko u nizu osvajaju novčanu nagradu. Upravo je takva ova igra, samo što po nju ne morate ići u Las Vegas već je igrate iz udobnosti vlastita doma.

5 Dazziling Hot predstavlja baš dašak klasike u igrama na sreću. Igra izvorno potječe od izdavača slot igara na sreću Euro Games Technology, a u ovoj verziji sadrži pet isplatnih linija, a igraču nudi obilan povrat (RTP) od 95,74%. Osim doze sentimentalnosti, ova zabavna šarena igra donosi popriličnu dozu adrenalina, a igranjem ćete otkriti dodatne značajke, priliku za osvajanje nagrade uz bonus jackpot karte te šanse za ostvarivanje priličnog dobitka.

Doista zabavna i jednostavna igra, a kada znate da možete osvojiti i novčanu nagradu, to je čini još zanimljivijom. Svakako preporučam da je isprobate, ja ću joj se sigurno vratiti.

Book of Dead: Uzbudljivo putovanje kroz grobnicu faraona kako biste pronašli knjigu mrtvih

Ova igra mi je baš sjela. Inače volim dobru priču, a upravo to nudi ova igra. Book of Dead nudi taman dozu misterije i probudit će pustlova u vama. Vrti se oko legendarnog avanturista Richa Wildea koji kreće na na uzbudljivo putovanje kroz grobnicu faraona kako biste pronašli Knjigu mrtvih. Book of Dead je Play'n Go automat s ukupno deset podesivih isplatnih linija. U ovoj igri na sreću RTP, odnosno postotak povrata za igrača, iznosi 96,21%, što znači da i ovdje postoje stvarne mogućnosti za osvajanje dobitka. Od dodatnih karakteristika, ova igra ima i bonus rundu riskiranja s kojom možete umnožiti svoj dobitak nakon svake vrtnje i to na način da pogodite boju ili vrstu skrivene karte.

Shining Crown: Za igrače koji ne žele mnogo riskirati, ali žele osvojiti velike dobitke

Shining Crown je igra koja također potječe od izdavača Euro Games Technology. Ova, popularno nazvana kraljevska igra na sreću omiljena je među igračima koji ne žele mnogo riskirati, ali bez obzira na to žele osvojiti velike dobitke. U tom smislu, ova igra srednje volatilnosti, odnosno faktora koji je definiran visinom rizika i učestalosti osvajanja dobitka, odličan je izbor za malo iskusnije igrače koji žele pomicati granice. Igra Shining Crown ima visoki RTP od 96,37%, a sadrži zanimljive bonus značajke, a treba navesti i to da igračima nudi priliku za dobivanje velikog novčanog iznosa.

Book of Ra: Još jedna priča o starom Egiptu, u kojoj ste u potrazi za knjigom drevnog boga sunca Ra

Još jedna igra na sreću stvorena za igrače koji su avanturisti u duši. Ovaj put riječ je o automat igri izdavača Novomatico, također jednoj od legendarnih retro igara na sreću razveselit će sve koji su očarani povijesnim pričama o starom Egiptu, a u kojoj ćete kao igrač slijediti istraživača na njegovom putovanju u potrazi za Knjigom Ra, knjigom drevnog egipatskog boga sunca. Uzbudljivo putovanje donosi brojne opasnosti i izazove, ali i mnoštvo prilika za osvajanje skrivenog blaga. U ovoj igri su najvažniji simboli, odnosno simboli koji imaju najveću vrijednost bog Ra, zatim istraživač, zlatni sarkofag i skarabej, vrsta ukrasnog kamena u obliku bube koja je u egipatskoj mitologiji posvećena bogu sunca. U samoj igri dočekat će vas devet isplatnih linija, RTP iznosi 95%, a Book of Ra uključuje i bonus igre s hijeroglifima, te sve zajedno, otvara vrata za velike dobitke.

Ovo je samo dio igara koje vas čekaju na Arena Casinu, svakako bacite oko i nađite igru po svom ukusu. Odlična je vijest da svi novi igrači na Arena Casinu dobiju Arenin ultimativni paket dobrodošlice tako da odmah možete početi uživati u čarobnom svijetu igara. Arena Casino nudi najbogatiju ponudu casino igara, tako da ćete i kao početnik i kao profesionalac sigurno naći svog favorita.

Sadržaj donosimo u suradnji s Arena Casino.