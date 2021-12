„Proteklih sam godina svaku zimu s društvom putovao na skijanje. Prošlu godinu smo preskočili zbog situacije s koronom, ali ove godine ponovno idemo u Val Thorens u Francusku i svi smo zbog toga jako uzbuđeni. Volim Val Thorens jer je skijalište super, staze su odlično uređene, a hrana je izvrsna. U mjestu ima mnogo kafića i klubova, pa se usput uvijek odlično zabavimo. Nije baš najbliža destinacija, nije ni jeftino, ali obožavam skijati i volim se jednom godišnje počastiti. Putujemo automobilom, ima dosta vožnje ali vozimo polako, stanemo na odmor i ručak i nekako me ni ne smeta ta vožnja jer znam što me tamo gore čeka. Zapravo, čim se spakiramo i sjednemo u auto, ja sam već na odmoru“, prepričava Bojan, video montažer. Što će ove godine biti drugačije? Nadam se ništa, osim covid potvrda i testiranja, ali na to smo se već pripremili“, smije se Bojan. „Na skijanje ne idem bez pancerica, skija i štapova“, odgovara na pitanje bez čega ne odlazi na putovanje. „Ma klasične stvari, svu opremu imam, nisam kupovao ništa novo jer namjeravam dosta potrošiti na putovanju. S obzirom na to da se tih dana želim maksimalno opustiti nosim Aircash Mastercard karticu jer mi je to najjednostavnija i najsigurnija opcija. U svakom trenutku znam s koliko novaca raspolažem, a ako je izgubim ili mi je ukradu, odmah je zaključam i miran sam“, zaključuje.

O planovima za putovanje tijekom zimskih praznika popričali smo i s Marijom, menadžericom u odjelu prodaje. „Ja ove godine ostajem doma, no moja 18-godišnja kćer po prvi puta ide samostalno s društvom u Prag za Novu godinu. Veselim se zbog nje jer se ona jako veseli, ali malo sam ipak zabrinuta jer je ovo prvi put da ide s društvom u inozemstvo. Riješila je sve kolokvije, sve obaveze na fakultetu i zaslužila je da se odmori i doživi neko novo iskustvo. Ide cijelo njezino društvo, sve su sami organizirali, put i smještaj, mogu se samo nadati da će sve biti OK. I nadam se da će više obilaziti muzeje i istraživati kulturu, nego češku pivsku tradiciju. Ma šalim se, znam da je već dovoljno velika, pametna i odgovorna, ali mama sam, normalno da brinem“, priča Marija.

Razgovarali smo o troškovima, jedan dio novca je sama uštedjela i time je platila smještaj i kartu za autobus. „Dogovorili smo se da ću joj platiti ostale troškove putovanja. Kako želim da ipak radi na tome kako se raspolaže novcem i da pazi na troškove, dogovorili smo iznos koji može potrošiti dnevno. Obje imamo digitalne novčanike pa imamo kontrolu na što i koliko trošimo, a ako će joj iz nekog razloga trebati više novca, mogu nadoplatiti bez prevelikih komplikacija“ ispričala je Marija.

O planovima za zimske praznike pričali smo i s našim producentom Ivanom, koji će ove godine malo putovati, i to kod obitelji i malo po Hrvatskoj. „Putujem, putujem, ali kod svojih za Božić“, smije se Ivan i napominje da mu je to idealna prilika da posjeti roditelje i obitelj. „Moji roditelji i brat žive u Zadru, a ja sam sa suprugom i dvoje djece pa se ne viđamo dovoljno s ostatkom obitelji. No ove godine smo odlučili, zapravo moja supruga je odlučila, ukrasti malo vremena za sebe. Božić ćemo provesti s obitelji u Zadru, pa ćemo supruga i ja otići par dana u Liku dok će klinci ostati s djedom i bakom. Nakon tri dana vraćamo se na Staru godinu u Zadar gdje ćemo proslaviti Novu, pa se vraćamo svi zajedno u Zagreb“, objasnio je Ivan. „Unajmili smo kućicu kod Plitvičkih jezera, samo nas dvoje, mir i tišina, šetnje u prirodi, hrana, bez djece, bez interneta, e-mailova, pravi odmor za mozak i tijelo. Nakon ove godine, to je upravo ono što mi treba“, dodao je. Ivan nije planirao puno potrošiti za svoje putovanje sa suprugom, no kako će djecu ostaviti kod bake i djeda, namjerava kupiti Aircash Mastercard karticu na koju će im uplatiti nešto novaca dok su u Zadru. „Njima još ne treba kartica tekućeg računa, stariji ima 14 godina, ali za neke njihove potrebe i želje, ovo mi se čini praktično i super za klince. Pomalo će početi raditi na tome kako plaćati karticama i raspolagati novcem“, zaključuje.

Popularnost Aircash Mastercard kartice u redakciji je prilično očita, a to nije bez razloga. Za Aircash Mastercard karticu ne morate stajati u redovima u banci i ispunjavati silnu papirologiju. Kartica se može kupiti za 30 kuna na INA benzinskim postajama, kioscima Tiska i iNovine. Jednostavnu je se aktivira preko aplikacije za pametne telefone Aircash, ne postoje naknade za nadoplatu kartice, a njome se može plaćati ili podizati gotovinu na bankomatima uz minimalnu naknadu po cijelom svijetu.

Osim što je jednostavna za nabavku i aktivaciju, velika prednost Aircash Mastercard kartice je u tome što omogućava potpunu kontrolu transakcija i troškova. Kroz aplikaciju kartica omogućava određivanje dnevnog limita potrošnje, a ako se nađete na putovanju i slučajno ostanete bez novca, vaši članovi i obitelji mogu uskočiti i uplatiti iznos koji vam je potreban. Važna stavka kod korištenja kartice jest i sigurnost u slučaju da karticu izgubite ili vam je ukradu. U takvim slučajevima, u aplikaciji na vašem mobitelu možete u nekoliko klikova u kratkom roku zaključati karticu i sigurni ste da nećete ostati bez novca iz mobilnog novčanika. Sve modernije i naprednije digitalne tehnologije uvelike su olakšale načine plaćanja i kontrole troškova. Aircash Mastercard kartica je izvrstan primjer da osobne financije, pogotovo kada se spremamo na putovanje i na putovanje šaljemo najmlađe članove obitelji koji tek uče raspolagati novcem, može biti jednostavno, praktično i sigurno.

