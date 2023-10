Hobističko igranje igara na sreću privlači sve više ljudi, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Online platforme kao što su SuperCasino su pridonijele toj popularnosti jer omogućavaju zabavu i uzbuđenje igranja igara na sreću, bez obzira na to gdje se nalazite i bez obzira na to koje je doba dana ili noći. Dodatna prednost je to što platforma SuperCasino omogućava veliki izbor popularnih igara na sreću među kojima svatko može pronaći nešto po svojem ukusu. Malo smo se raspitali i provjerili u kojim igrama na sreću najviše uživaju igrači u Hrvatskoj.

Dazzling Hot

Najčešće igram voćkice, pravim imenom Dazzling Hot na aplikaciji Supercasino, koja je koliko znam među najpopularnijim slot casino igrama na sreću, otkriva nam Ana (32). Kad završim s poslom, sa svim obavezama po doma, odredim si ulog i jednostavno me opušta, bez puno razmišljanja i naprezanja. A kad mi se još prave voćkice poslože i zaradim bonus igre pa osjetim nalet adrenalina, odmah bolje sam volje, smije se Ana.

Book of Dead

Pa najviše volim slot igre, nekako zbog jednostavnosti i da vidim koliko me sreća prati... Mislim da sam isprobao valjda sve koje postoje, a u posljednje vrijeme najviše igram Book of Dead ili kako je moji prijatelji zovu igra s knjigama, smije se Dejan (37). Sviđa mi se grafika koja je povezana s legendama o drevnom Egiptu, a to me privlačilo i dok sam bio klinac i fantazirao da ću biti Indiana Jones kada odrastem. U svakom slučaju, kako se moj Indiana Jones san nije ostvario redovnim putem, možda se ostvari ovako, kroz igranjem Book of Dead koji igram na online na Supercasino platformi jer tamo postoji mogućnost osvajanja ozbiljnih novčanih dobitaka, pa nikad ne znaš… Možda se i meni posreći, pa kad osvojim ozbiljne novce odem istraživati Egipat, zaključuje Dejan.

Poker

Oduvijek sam bio ljubitelj pokera, jedno vrijeme sam imao ekipu s kojom sam se redovito nalazio i kartali smo uživo. Ali kako sada zbog obiteljskih i drugih obaveza ne stižemo družiti toliko često kao nekad, bilo mi je pravo otkriće online poker koji sada igram na SuperCasino platformi. Odlični igrači, mnoštvo napetih turnira, a sada nakon već dosta offline i online prakse u pokeru razmišljam i o sudjelovanju na SuperSport Online Poker Prvenstvu, kaže Ivan (42). Da, za mene nema dvojbe, jedina i prava igra na sreću je poker, namiguje.

Rulet

Ja priznajem samo rulet, za mene je to jedina prava igra na sreću, priča Valentina (35) kroz smijeh. Crveno ili crno, moj sretni broj, napetost koju osjećam svaki put kada se kuglica zavrti, to je to, to je baš taj osjećaj koji očekujem kada zaigram. Bila sam u i pravom casinu, ali zapravo za mene nije ništa manje uzbudljiva ni online varijanta ruleta. Na SuperCasino platformi sam pronašla mnoštvo varijacija na temu ruleta, imam neke svoje favorite, Roulette Diamonds, European Roulette VIP, Roulette Ultimate... Znam da je to igra čiste sreće, mislim da me baš zato toliko privlači i zato mi je i zabavna, zaključuje Valentina.

Naši sugovornici Ana, Dejan, Ivan i Valentina nisu usamljeni u tome. Igranje igara na sreću iz hobija donosi svima nam potreban osjećaj uzbuđenja, sreće i zadovoljstva, no samo ako im pristupite odgovorno i umjereno. Stoga igrajte pametno, zabavite se i uživajte uz SuperCasino platformu gdje god se nalazili.

Sadržaj nastao u suradnji RTL kreativnog native tima i SuperSporta!