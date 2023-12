Zasigurno ste već na televiziji vidjeli blagdansku reklamu Coca-Cole 'The World Needs More Santas' ili 'Svijet treba više Djeda Božićnjaka', a u skladu s tim, Coca-Cola ove godine želi inspirirati ljude diljem Hrvatske da, bez obzira na to što više nisu djeca, imaju mogućnost u sebi probuditi ono dijete koje obožava Božićnjaka te uživa u čaroliji blagdana i širi dobrotu oko sebe.

Stoga je Xmas Truck ove godine u više hrvatskih gradova, a oni koji su ga vidjeli u Zagrebu i Rijeci ostali su oduševljeni selom Djedice u kojem bez obzira na sve, pada snijeg, svira prekrasna blagdanska glazba, a Djed Božićnjak spremno sluša sve vaše želje! Zanima vas koji ste vi tip Djeda Mraza ili samo želite uživati u posebnoj čaroliji Božića, Xmas Truck Coca-Cole zaista je jedno magično mjesto. U centru samog zbivanja nalazi se ogroman bor napravljen od staklenih boca Coca-Cole, a osim u ispijanju omiljenog pića, posjetitelji mogu uživati i u ukusnim slatkim zalogajima.

Osim snijega, Djeda Božićnjaka i savršenog bora, sam kamion Coca-Cole koji se preko noći čarolijom pretvara u radionicu Djeda Mraza, a ponekad i cijelo selo Djeda Mraza, definitivno je iskustvo koje ne treba propustiti. Stoga, ako još niste ulovili kamion Djeda Mraza, valja istaknuti datume i mjesta na kojima će se kamion pretvoriti u raskošno selo Djeda Božićnjaka - u Zagrebu 17.12., u Splitu 21.12. te 22. i 23. prosinca u Dubrovniku.

Naime, na te dane će posjetitelji uživati u događaju koji uključuje Christmas Village & Truck - kad će imati priliku uživati u Coca-Cola božićnom kamionu i pravom malom selu koje pruža niz interaktivnih božićnih sadržaja kao što su razne igre, prilike za fotografiranje, uživanje u ukusnim blagdanskim poslasticama te u besplatnim uzorcima osvježavajuće Coca-Cole Zero i Coca-Cole Zero bez kofeina.

Kamion Djeda Božićnjaka osim gore navedenih gradova posjetit će i druga mjesta u Hrvatskoj, a riječ je Christmas truck događaju - kad će imati priliku uživati u Coca-Cola božićnom kamionu, raznim prilikama za fotografiranje te u besplatnim uzorcima osvježavajuće Coca-Cole Zero i Coca-Cole Zero bez kofeina.

Stoga sve gradove i datume pogledajte OVDJE!

Cijelu turneju Djeda Božićnjaka i Xmas Truck možete pratiti i preko Coke Appa, a usput možete zaigrati kviz i otkriti koja ste vi vrsta Djeda Božićnjaka ili pak osvojiti vrijedne darove!