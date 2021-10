Ne samo kao vintage komadi namještaja koji su se vratili u modu, nego kao nešto što je pripadalo našim djedovima, bakama i ima određenu sentimentalnu vrijednost. Nažalost, načeti zubom vremena, zbog dotrajalosti završe zaboravljeni na tavanima ili podrumima. Ne želimo ih baciti, čekamo neki trenutak u kojem ćemo imati dovoljno vremena i inspiracije da se tom komadu namještaja posvetimo, obnovimo stari sjaj i vratimo ga na mjesto koje mu i pripada – u svoj životni prostor.

I sama sam se našla u takvoj situaciji kada sam s tavana bakine kuće na selu spasila stari regal. I takav pohaban i izrauban, bio je prekrasan. I ispod te prašine odisao je nekim tajnovitim starinskim šarmom kakav novi namještaj jednostavno nema. Donijela sam ga sa sela i privremeno stavila na balkon dok ne pronađem vremena i načina da ga uredim i vrati u funkciju. Pojedini dijelovi te stare hrastovine su pod utjecajem vlage izblijedjeli, na nekim dijelovima došlo je do sitnih oštećenja, a mjedene ručkice poprimile su patinu s mnogo sitnih mrljica pa ih je bilo potrebno osvježiti i ponovno pričvrstiti.

No, kako nisam vična takvim radovima, projekt obnove takvog velikog komada od starog drva djelovao mi je prilično izazovno i komplicirano. Nisam znala odakle početi, niti što mi sve treba od alata. Istini za volju, bilo me i pomalo strah jer nemam znanja i iskustva u radu s drvom, pa sam se bojala da ću upropastiti regal koji je u mojoj obitelji već desetljećima. Vrijeme je prolazilo, a s dolaskom jeseni i hladnijih dana, odjednom mi je sijevnulo – sada ili nikada. Nema smisla da regal koji već mjesecima stoji na balkonu ostane tamo propadati još jednu zimu, izložen hladnoći i vlazi. I tako sam odlučila, krećem s obnovom. Ne treba posebno spominjati da mi je obnova regala bio najzahtjevniji DIY projekt kojeg sam se ikada prihvatila. No odnekuda treba početi, a dobar početak je istražiti kako to rade profesionalci.

U Hrvatskoj, autoritet za restauraciju starog namještaja je poznata dizajnerica Marija Stjepanović, osnivačica brenda Retro Design. U svojoj radionici u Soblincu, Marija je počela sama s restauriranjem starog naslonjača kojeg je pronašla u oglasniku. S vremenom, shvatila je ljepotu ovog posla i uvidjela da za stari namještaj u novom ruhu postoji veliki interes i potražnja za ovakvim primjercima namještaja. To je i razumljivo jer smo svi pomalo zasićeni industrijski proizvedenim namještajem pa takvi vintage komadi koji imaju svoju priču i povijest daju našim domovima svojevrsni osobni pečat. Marija i njezin tim već se nekoliko godina bave uređenjem starog i proizvodnjom novog, ručno izrađenog namještaja, a danas već izvoze po cijeloj Europi. I tako, prije nego što se uhvatim brušenja, boje i kista, na digitalnoj platformi Priceless.com potražila sam virtualni seminar pod nazivom Udahnite starom namještaju novi život uz Mariju Stjepanović.

U ovom virtualnom seminaru, Marija Stjepanović prolazi kroz sve faze obnove starinske komode. Korak po korak, uz jednostavna objašnjenja i praktične savjete, Marija je objasnila koji su alati i materijali potrebni za projekt obnove stare drvene komode. Čak i ako nemate iskustva u ovakvim radovima, kroz ovaj seminar naučit ćete koji su vam sve materijali i alati potrebni, što sve treba napraviti kako bismo pripremili drvo za obradu, od temeljitog čišćenja preko brušenja pa sve do završnog bojanja i uređivanja detalja. Ohrabrena viđenim, nakon pogledanog virtualnog seminara odmah sam se uputila u prodavaonicu boja i lakova po kistove i boje. Prateći Marijine upute iz seminara, malo po malo, uz mnogo pažnje i truda, ali i mnogo prašine i boje koja je kapala posvuda, bakin stari regal sve je više izgledao kao da mu je udahnut novi život. Na neki neobičan način, izgledao je bolje nego nov. I, dok pišem ove retke i čekam da se osuši završni sloj boje, u potpunosti shvaćam užitak koji donosi projekt u kojemu, uz malu pomoć stručnjaka, svojim vlastitim rukama stari predmet pretvorite u nešto što će se ponovno koristiti, što će svojom obnovljenom ljepotom krasiti omiljeni prostor i svakodnevno podsjećati na trenutke uložene kako biste tom vrijednom komadu namještaja udahnuli novi život. Savršeno mjesto u dnevnoj sobi za moj “novi” ormar već je spremno.

Digitalno iskustvo u kojemu ćete pronaći savjete za obnovu starog namještaja dio je programa priceless.com, digitalne platforme koja nudi niz različitih iskustava prezentirajući diljem svijeta ono najbolje od naše zemlje. Upravo među tim jedinstvenim iskustvima, kreiranima posebno za korisnike Mastercard® kartica, baš svatko može pronaći nešto za sebe – bilo da se radi o gurmanima željnima novih gastronomskih doživljaja i vještina, avanturistima koji obožavaju prirodu, zaljubljenicima u stjecanje novih znanja koje nam donosi digitalna tehnologija, osobama koje žele uvijek pratiti najnovije modne trendove ili onima koji se jednostavno žele odmoriti na manje uobičajen način.

Posjetite priceless.com i započnite nešto neprocjenjivo™.

*Sadržaj nastao u suradnji s Mastercardom.