Kada otvorite vrata od hladnjaka, što je prvo što vidite? Koliko često vam se dogodi da u svojem hladnjaku pronađete neupotrebljive ostatke od nedjeljnog ručka, namaze kojima je odavno istekao rok trajanja, voće ili povrće na koje ste zaboravili pa niste ni primijetili da ih je već načelo truljenje… Kada se to već dogodi, jedino što možete je baciti ih u kantu za smeće.

Prema istraživanju koje je Eurostat proveo još 2021. godine, u Hrvatskoj po osobi godišnje oko 71 kilograma hrane završi kao otpad, a najveći udio u toj brojci čine kućanstva. I dok možda baš i nismo u svakom trenutku svjesni količine koje bacamo svakoga mjeseca, itekako smo svjesni da veći dio našeg mjesečnog budžeta odlazi upravo na hranu.

Kako je moguće da bacamo toliko hrane?

Ako gledamo širu sliku, bacanjem hrane ne rasipamo samo vlastiti novac. Bacanje hrane znači i uzaludno trošenje vrijednih resursa kao što su voda, zemlja, energija i radna snaga. Kada se hrana baci, svi ti resursi su uzalud potrošeni.

Nadalje, iz ekološke perspektive, bacanje hrane doprinosi emisijama stakleničkih plinova jer se truljenjem hrane oslobađa metan, plin koji osjetno doprinosi stvaranju efekta staklenika. Sve spomenuto trebalo bi biti dovoljna motivacija da promjenom loših navika pokušamo utjecati na ove negativne trendove. A sve počinje od nas samih, u ovom slučaju našeg odnosa prema hrani. I samim time, našeg hladnjaka.

Razlozi zbog koje nam propadaju velike količine hrane su različiti, ali kod većine nas uglavnom se sve svodi na dvije glavne stavke na kojima treba raditi: nedostatak planiranja obroka unaprijed i loša organizacija u hladnjaku. Planiranje obroka unaprijed pridonosi nam da preciznije odredimo koliko nam je hrane potrebno prije nego što uopće krenemo u kupnju, a dobra organizacija u hladnjaku produžit će svježinu i rok trajanja namirnica, voća, povrća pa čak i mliječnih proizvoda pa ćemo smanjiti količinu hrane koju bacamo.

Ključ je u dobrom rasporedu

Uostalom, uredno pospremljen hladnjak znači i bolju preglednost pa vam se teže može dogoditi da kupite namirnice koje već imate kod kuće, ali ste na njih zaboravili ili ste ih jednostavno previdjeli zbog nereda u hladnjaku. Drugim riječima, pravilna organizacija hladnjaka prvi je i osnovni korak ako želimo smanjiti količinu hrane koja završava na otpadu.

Uostalom, uredno pospremljen hladnjak znači i bolju preglednost pa vam se teže može dogoditi da kupite namirnice koje već imate kod kuće, ali ste na njih zaboravili ili ste ih jednostavno previdjeli zbog nereda u hladnjaku.

Drugim riječima, pravilna organizacija i skladištenje hrane prvi je i osnovni korak ako želimo smanjiti količinu hrane koja završava na otpadu. Pritom je dobro držati se nekoliko jednostavnih smjernica. Na gornjoj polici uvijek držite gotovu hranu ili ostatke hrane koji su spremni za konzumaciju. Srednje police u hladnjaku su najmanje izložene fluktuacijama u temperaturi, stoga su najbolji izbor za čuvanje jaja mliječnih proizvoda i sličnih namirnica.

Prostor na donjoj polici u pravilu zadržava najnižu temperaturu, stoga je idealan za držanje sirovog mesa koje zahtijeva niže temperature kako bi ostalo svježe i sigurno za konzumaciju. Držanje ovih namirnica na najhladnijem mjestu pomaže smanjiti rizik od kvarenja proizvoda i nastanka štetnih bakterija. Dodatno, ako sirovo meso ili ribu odložite na donju policu u hladnjaku, spriječit ćete eventualno curenje tekućina iz mesa na druge namirnice. Za skladištenje mesa, morskih plodov, svježeg voća i povrća najbolje je koristiti posebne posude koje će na taj način duže ostati svježe.

U dobroj organizaciji pomažu i pametni uređaji

Na kraju, ostaju nam vrata hladnjaka. I dok po navici vrata koristimo za odlaganje jaja, mlijeka i sličnih namirnica, ovakva praksa je zapravo pogrešna. Vrata hladnjaka su najviše podložna oscilacijama u temperaturi i tamo je temperatura najviša. Umjesto lako pokvarljivih proizvoda, u vratima hladnjaka je najbolje držati džemove, umake kao što su maslac, senf, kečap ili majoneza, vodu, sokove i slične proizvode.

Hladnjaci više nisu masivni, neugledni i nezgrapni kuhinjski 'kontejneri' koji troše mnogo električne energije koje zapravo ne želimo gledati u svojoj kuhinji, ali bez njih ne možemo. Suvremeni hladnjaci danas su elegantni uređaji koji zaista rade za nas, olakšavaju nam organizaciju kuhinje i hrane koju pripremamo, a zbog svoje energetske učinkovitosti pomažu i u uštedi električne energije.

Unutrašnjost modernih hladnjaka je mnogo bolje dizajnirana što uvelike olakšava organizaciju i skladištenje namirnica. Dobar primjer su hladnjaci iz Samsung Electronics linije koji imaju standardne dimenzije ali su rubovi hladnjaka znatno tanji i imaju visokoučinkovitu izolaciju. To znači da hladnjak, omogućava kapacitet i do 635L zahvaljujući SpaceMax™ tehnologiji i ima veću zapreminu od starijih modela hladnjaka, što pojednostavljuje organizaciju i pridonosi većoj preglednosti u hladnjaku. Sve to u konačnici znači da je lakše planirati obroke i pratiti što vam zaista treba prije odlaska u trgovinu.

Visoka učinkovitost i ušteda energije

Prilikom dizajna suvremenih hladnjaka vodilo se računa i o energetskoj učinkovitosti. Tako ovi hladnjaci imaju opciju AI Energy Mode načina rada, što znači da se brzina kompresora i ciklusi odleđivanja prilagođavaju prema navikama korištenja i okolišnim uvjetima, te se time omogućava i do deset posto uštede energije.

Potrošnja energije kod Samsung proizvoda može se kontrolirati putem aplikacije SmartThings koja omogućuje praćenje i upravljanje svim kućanskim uređajima. Tu je i funkcija SmartThings Energy koja omogućava praćenje potrošnje energije u stvarnom vremenu, usporedbu s prethodnim mjesecima te primanje korisnih savjeta za energetsku učinkovitost, a tako se može postići značajna ušteda energije i smanjenje ugljičnog otiska.

Power Cool u unutrašnjost hladnjaka upuhuje vrlo hladan zrak kako bi se namirnice ili omiljena pića brzo rashladila, dok Power Freeze u zamrzivač donosi brzi nalet hladnoga zraka za zamrzavanje ili stezanje zamrznute hrane i stvaranje leda. Svim ovim korisnim funkcijama upravlja se putem intuitivnog digitalnog ekrana i dodirnog panela što svakodnevno korištenje čini jednostavnim i izuzetno praktičnim.

Ovoga ljeta, Samsung Electronics je u suradnji s prodajnim partnerima pokrenuo "Cooling" promociju za hladnjake. Cilj ove akcije je omogućiti što većem broju ljudi da unaprijede svoje iskustvo korištenja hladnjaka te otkriju njihove napredne mogućnosti, te tako posredno utječu i na njihov odnos prema hrani i smanje količinu hrane koju bacaju.

U okviru Samsung Cooling promocije koja traje do 28. srpnja 2024. ili do isteka zaliha, a kupci mogu iskoristiti popuste na model RB6000D hladnjaka. Uz svaku kupnju, dobivaju i set Tefal posuda, koje će upotpuniti i estetski obogatiti unutrašnjost hladnjaka te znatano olakšati pravilan raspored i skladištenje namirnica.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native kreativnog kolektiva i Samsunga.