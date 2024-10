Kako je Whopper postao više od burgera: Priča o 70 godina kraljevske dominacije

Zamisli ovo: sjediš sa svojom ekipom, na radiju svira Elvis, a ti jedeš najsočniji burger ikad. Nije film, to je novi Burger Kingov Whopper! Ali kako je burger postao simbol bezvremenske pop kulture, rame uz rame s rock'n'rollom i hollywoodskim zvijezdama?

Burgeri od sredine 1950-ih godina nisu samo hranili pop generaciju, već su postali dio šireg kulturnog fenomena. Dok su mladi plesali uz Elvisa i Chuck Berryja, često su se okupljali upravo u mjestima poput Burger Kinga koji je 1954. otvorio prvi restoran. Od tad rock'n'roll i slasni Whopper išli su zajedno kao savršen dvojac – oboje su predstavljali nešto brzo, zabavno i puno ukusa.

Whopper - prvi burger s imenom

Poslovni partneri David Edgerton i James McLamore tada toga nisu bili ni svjesni, ali upravo su oni zajedničkim snagama te godine pokrenuli jedan od najvažnijih lanaca fast food restorana na svijetu. Jednostavnom, kvalitetnom, ukusnom, ali i cjenovno pristupačnom ponudom hrane koju su činili burgeri, prženi krumpirići, sokovi i frapei, Burger King je u vrlo kratkom vremenu stekao mnoštvo poklonika.

Kako bi nadmašio konkurenciju, ali i sa željom da svojim gostima ponudi nešto najveće i najbolje na tržištu, James McLamore je tri godine nakon otvorenja restorana osmislio koncept za Whopper, najveći burger koji postoji. Sastojao se od velike, slasne i mekane 100-postotne goveđe pljeskavice, umaka od majoneze i kečapa, sira, zelene salate, svježeg luka, hrskavih kiselih krastavaca i kriški rajčice te svježeg i mekanog peciva. Osim zbog veličine, i zbog vrhunskih čistih okusa, Whopper je bio poseban i vrlo popularan jer je bio i prvi burger u povijesti koji je dobio svoje ime - Whopper, što u američkom slengu znači nešto nevjerojatno jer je upravo nevjerojatno veći od svoje uobičajene veličine.

A Hollywood? Ikone tog vremena često su viđane kako se opuštaju uz burger, postavljajući društveni standard ne samo u svoje vrijeme nego za sve dekade od tada. Burger je postao sinonim za slobodu, mladost i zabavu – baš kao filmovi i muzika, a Whopper kraljevski simbol od 1954. pa sve do danas - postaje simbol onih koji su cool. Od Marilyn Monroe i kultne fotke s Whopperom do Ramonesa i njihovih slavnih stihova 'I met her at the Burger King, we fell in love by soda machine...'

Jedna od zanimljivijih veza između pop kulture i Burger Kingovog Whoppera kroz desetljeća dogodila se u sklopu Super Bowl reklame 2019., kada je glavnu ulogu preuzeo ni manje ni više nego Andy Warhol. Ovaj legendarni pop-art umjetnik prikazan je kako u tišini jede Whopper u reklami koja je emitirana više od tri desetljeća nakon njegove smrti. Snimka je zapravo dio filma iz 1982. godine, gdje Warhol sudjeluje u sceni koja je odjeknula kao umjetničko djelo – jednostavno, ali moćno prikazivanje svakodnevnog užitka u burgeru.

Ovaj jednostavan čin povezao je visoku umjetnost i popularnu kulturu, baš kao što je Warhol znao raditi kroz cijelu svoju karijeru​, a ova reklama, s hashtagom #EatLikeAndy, postala je pravi hit, naglašavajući kako su Whopper i pop kultura neraskidivo povezani kroz godine.

Pljeskavica koja se prži baš kao na roštilju u vlastitom vrtu

U Burger Kingu svih ovih godina nisu samo razvijali ponudu ili kako bi se danas reklo - pratili trendove već su se bavili i postavljanjem novih. Tako je David Edgerton, nezadovoljan tadašnjom standardnom opremom u kuhinji, razvio inovativni plamenik koji im je omogućio da pljeskavice za burgere prže baš kao da ga sami pržite na vlastitom roštilju u vrtu i upravo se tom inovacijom Burger King lansirao na mjesto kralja burgera.

Kroz godine, popularni koncept Burger Kinga se pretvorio u franšizu koja se vrlo uspješno širila po drugim državama i kontinentima. Gdje god je stigla franšiza Burger Kinga, ponuda i recepture prilagođavale su se lokalnim ukusima i navikama. Tako su, primjerice, u Japanu na jelovnik uvrstili Teriyaki Whopper, a ulazak franšize u Indiju (u kojoj veliki dio populacije ne jede govedinu) donio je novitete poput vegetarijanskog Whoppera te Whoppera s piletinom ili janjetinom.

Ono što je ipak bila konstanta Burger Kinga su inovativne tehnike pripreme, korištenje vrhunskih svježih sastojaka i prihvatljive cijene.

18.800 restorana u više od 100 zemalja

Iako se mnogo toga u svim ovim desetljećima promijenilo, a kultni Whopper proslavio je svoj veliki okrugli 70. rođendan, Burger King je koncept koji odolijeva trendovima što potvrđuje i podatak da pod brendom Burger King radi više od 18.800 restorana u više od 100 zemalja i teritorija SAD-a.

Povodom važnog 70. rođendana, svim obožavateljima jednostavne i ukusne hrane predstavljen je rođendanski Whopper u još boljoj izvedbi. Nova receptura podrazumijeva i nove napredne tehnike pripreme Whoppera, što omogućava poboljšanu temperaturu serviranja između 55 - 60 stupnjeva, što znači da svaki Whopper stiže idealno vruć i svjež, savršen za konzumaciju.

Nova receptura donosi još mekše i finije pecivo sa sjajnom glazurom, te još ukusnijom pljeskavicom, dvostruko sočnije teksture pečene na otvorenom plamenu, koja pruža dvostruko sočniji užitak u svakom zalogaju.

Napravljena od goveđeg mesa, bez umjetnih konzervansa i aditiva, donosi autentičan Burger King okus. Osim kod pripreme Burger Kingova flagship jela Whoppera, ovi zlatni standardi u tehnikama pripreme i serviranja će se primjenjivati i za sve ostale varijante sendviča, uključujući plant-based Whopper koji se također poslužuje s novim glaziranim pecivom, standardno svježim i ukusnim sastojcima i na optimalnoj temperaturi.

Prije razvoja nove recepture provedeno je istraživanje što ljudi vole kako bi nova verzija Whoppera bila upravo ono što njegovi ljubitelji žele. Nova opsežna istraživanja otkrila su da je prepoznatljivi okus ključni razlog zašto ljudi biraju Burger King. Zato se baš u suradnji s obožavateljima Whoppera radilo na dodatnom usavršavanju onoga što ovaj omiljeni burger čini posebnim: okus mesa pečenog na plamenu te svježi i jednostavni, a savršeno izbalansirani sastojci.

Ali, kao i svaki put do sad, držalo se tradicije koju ljubitelji Burger Kinga izuzetno cijene, a to je mogućnost da u svoj Whopper po vlastitoj želji i ukusu možete dodati još sira, još jednu pljeskavicu ili više povrća. Baš kako vi volite!

Inače, novi Whopper kojeg već obožavaju milijuni ljudi diljem svijeta u Hrvatskoj su prvi probali komičar i voditelj Ivan Šarić, TikToker @kojeNiko, odnosno Niko Čuturić, gastroblogerica Lada Kušec Deči i gamer Ivan Galenić aka Galla Sandalla. A ako još niste, i vi ga možete probati u Burger King restoranima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Draganiću.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Burger Kingom.