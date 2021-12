Iako su sami principi ovakvog načina prehrane poznati već duže vrijeme, tek posljednjih godina primjećuje se da fleksitarijanstvo uzima sve veći zamah i postaje sve popularniji u širim krugovima ljudi diljem svijeta. Sam pojam fleksitarijanac nastao je kombinacijom riječi fleksibilno i vegetarijanstvo. Neki ovakvu prehranu zovu i poluvegetarijanstvo ili na engleskom: semi-vegetarianism, skraćeno SVD što znači semi-vegetarian diet. U praksi, to znači da se režim prehrane zasniva na namirnicama biljnog porijekla, uz povremeni dodatak mesa ili ribe.

Većina ljudi koja se odlučuje za fleksitarijanstvo čini to jer se želi zdravije hraniti, regulirati tjelesnu težinu. Znanstvena istraživanja otkrila su da ovaj tip prehrane osjetno pomaže ne samo kod mršavljenja, nego i poboljšanje markera metaboličkog zdravlja, regulacije krvnog tlaka, i smanjenje rizika od razvoja dijabetesa tipa 2. U znanstvenim studijama, ovakav tip prehrane preporučuje se ljudima koji su skloni ili imaju upalne bolesti crijeva poput Chronove bolesti.

Zdravo i jeftino

Osim što je zdraviji, fleksitarijanci objašnjavanju kako je ovaj način prehrane i jeftiniji. Primjerice, proteini koje dobivate iz graha, slanutka ili leće jeftiniji su nego proteini koje ćete unijeti u organizam komadom mesa. Osim toga, ovakav način prehrane ne zahtijeva specijalne namirnice, nego samo zdravo kombiniranje povrća, žitarica i drugih namirnica biljnog podrijetla koje su svima dostupne i povoljne.

Nutricionistica Dawn Jackson Blatner još je 2009. godine napisala knjigu "Fleksiterijanska prehrana: pretežno vegetarijanski pristup mršavljenju, boljem zdravlju, sprečavanju bolesti i dodavanju nekoliko godina svom životu" („The Flexitarian Diet: The Mostly Vegetarian Way to Lose Weight, Be Healthier, Prevent Disease, and Add Years to Your Life“).

Slušajte svoje tijelo

Jednako tako, Dawn Jackson Blatner na svojem profilu na Instagram svakodnevno objavljuje savjete, recepte i preporuke svima koji odluče mijenjati svoju prehranu i stil života prema fleksitarijanskim načelima. Osnovi princip fleksitarijanske prehrane sadržan je u jednostavnoj formuli da treba jesti vegetarijanski koliko god možete da se postepeno odričete mesa, drugim riječima, da pojedete meso ili ribu u situacijama kada osjetite da to traži vaš organizam.

Ako i sami razmišljate o promjeni prehrane i uglavnom ćete i sami prije posegnuti za obrokom od povrća nego mesom

