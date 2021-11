Pandemija je direktno utjecala na ponašanje proizvođača, potrošača i poslovanje kompanija gotovo u svim industrijama. Za kompanije koje su orijentirane na transport i usluge dostave, pandemija koronavirusom, uvođenje epidemioloških mjera i sve ono što možemo staviti pod sintagmu novo normalno pretežno je značila osjetan rast poslovanja. S druge strane, zajedno s rastom donijela je povećani pritisak zbog obujma posla, tehnološke izazove i potrebu implementacije novih digitalnih rješenja u način poslovanja.

Dobar primjer u pogledu prilagođavanja na novonastale okolnosti je tvrtka Wolt, koji je u Hrvatskoj počeo poslovati krajem 2018. godine. „Pandemija je počela u periodu godine (ožujak 2020.) u kojem cijela industrija dostave hrane, u pravilu, bilježi rast kako u broju novih korisnika tako i u volumenima prodaje. Upravo iz tog razloga teško je točno reći koliki je bio utjecaj pandemije, ali svakako da je rast bio dodatno ubrzan zbog nastale situacije - ljudi su bili primorani ostajati kod kuće, a ako ne žele kuhati, jedina opcija bila je dostava hrane. Iako restorani nisu bili otvoreni za goste, mi smo zajedno sa svojim partnerima mogli neometano obavljati dostave“, objasnili su nam iz tvrtke Wolt.

Prva dostavna kompanija koja je uvela beskontaktno plaćanje

Tijek pandemije i razdoblja lockdowna potaknuli su tvrtke specijalizirane za dostavu na proširenje ponude usluga, pa su uz dostavu hrane klijentima ponudili i dostavu živežnih namirnica. „Dodali smo i dostavu iz velikog izbora trgovina iz kojih korisnici mogu naručiti neophodne namirnice, kozmetičke i drogerijske proizvode, pića po najpovoljnijim cijenama i mnoge druge artikle. To je bio veliki iskorak za nas, kao i benefit za naše korisnike. Drugim riječima, Wolt aplikacija postala je “one-stop shop” gdje korisnik može dobiti što god poželi dostavljeno na željenu lokaciju u roku od pola sata“, objasnili su iz Wolta.

„Ovakve promjene u portfelju partnera zahtijevale su i promjene u samom izgledu Wolt aplikacije - od uvođenja izbornika “Trgovine”, do optimiziranja same aplikacije za prikazivanje većeg broja kategorija i artikala. Promjene koje je donio COVID-19 zahtijevale su promjene godišnjih planova i fokusa, te potrebu da se usmjerimo na ono što je u tom trenutku bilo neophodno, a to je uvođenje beskontaktne dostave. Wolt je prva dostavna kompanija na tržištu koja je implementirala beskontaktnu dostavu po defaultu“, istaknuli su iz Wolta.

Inovacije u poslovanju ubrzao je novi splet okolnosti

Iz Wolta kažu da se u inovacije u poslovanju, rođene iz čiste potrebe izazvane novim spletom okolnosti, svakako ubrajaju već spomenute dostave iz trgovina. „Vjerovali smo da nam treba više vremena kako bi bili spremni za nove vertikale, poput namirnica i ostalih segmenta maloprodaje. Ali COVID-19 nas je natjerao da budemo spremni. Mislili smo da maloprodaja treba imati potpuno drugačije korisničko iskustvo. Proveli smo ankete između korisnicima Wolta i ostali pomalo iznenađeni koliko smo zapravo bili uspješni i koliko su korisnici zadovoljni s ponudom, iskustvom kupovine i dostave“, kažu.

U eri u kojoj sve snažnije dominira e-commerce i internet kupovina, kompanije moraju nastaviti pratiti digitalne trendove i usvajati dostupne tehnologije ako žele zadržati zadovoljstvo sve zahtjevnijih korisnika. To u prvom redu znači pouzdanu, sigurnu i intuitivnu platformu jednostavnu za korištenje, kvalitetu usluge, široku dostupnost i učinkovitu korisničku podršku.

U segmentu razvoja tehnologije, mnogo se očekuje od uvođenja 5G mreže, koja će donijeti velike brzine protoka informacija i podataka, osjetno manje latencije, visoku razinu pouzdanosti i veće mogućnosti povezivanja različitih uređaja. Transformacija koju će u smislu digitalizacije donijeti 5G omogućit će i tvrtkama iz domene transporta i dostave mnogo nove mogućnosti integracije i razvoja usluge koje nude svojim korisnicima.

Nove tehnologije donose nove mogućnosti

Uz već postojeće mogućnosti mobilnih i digitalnih plaćanja koje sve više postaju must have na tržištu, dolazak nove 5G mreže donosi veće preciznosti u pogledu toga da će korisnici moći naručiti ono što im je potrebno gdje god da se nalazili i točno onda kada to požele, te da će u svakom trenutku znati u kojoj je fazi dostava njihove narudžbe, odnosno vrijeme čekanja i termin same dostave. Kada govorimo o 5G tehnologiji i 5G mreži, to više nije daleka budućnost koja tek dolazi, jer korištenje 5G mrežu, uz određenu tarifu, već sada mogu koristiti A1 privatni i poslovni korisnici koji se nalaze na području pokrivenosti te imaju uređaj koji podržava 5G.

„Kad govorimo o planovima za budućnost teško je predvidjeti što nas čeka, pogotovo u tech industriji koja se mijenja iz dana u dan. Maksimalno se trudimo pratiti trendove kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu, slušati korisnike, usavršavati usluge koje nudimo i razvijati nove prema potrebama korisnika“, zaključili su iz tvrtke Wolt.