„Na sam spomen riječi Bruxelles na pamet vam vjerojatno, kao i meni, padnu političari koji se ovih dana bore za tamošnje fotelje. Mi smo odlučili istražiti ima li taj grad i svoju zanimljivu stranu, barem za mlade“, u svojem nas je stilu nagrađivani TV novinar, voditelj i urednik Zoran Šprajc uveo u treću epizodu video specijala EU Calling.

Podsjetimo, u specijalu EU Calling istražujemo kako žive, studiraju, rade i zabavljaju se mladi u europskim gradovima, a usput smo provjerili koliko se zanimaju za izbore za Europski parlament koji će se u Hrvatskoj održati 9. lipnja. U ovoj epizodi, influencer David Bakarić Mihaljević, na društvenim mrežama poznatiji kao David Videobox lik, dobio je zadatak ispitati kako je to studirati u Bruxellesu i Belgiji općenito, koliko iznosi minimalna studentska satnica, kako se studenti zabavljaju te kako žive oni koji su iz Hrvatske tamo otišli studirati i odlučili ostati.

Koliko su mladi osviješteni oko izbora i politike?

David se ukrcao u vlak na Glavnom kolodvoru u Zagrebu, a njegovo prvo odredište u Bruxellesu bila je glavna zgrada Europskog parlamenta. Sljedeća destinacija bila je studentski kampus, gdje ga je dočekao njegov domaćin Mihael Tomić koji sada živi u Bruxellesu, a koji je ovdje završio studij Komunikologije na Vrije Universiteit Brussel.

Davida, koji je inače student snimanja na Akademiji dramskih umjetnosti, zanimalo je koliko su studenti i mladi involvirani u tematiku politike i društva u Bruxellesu, pogotovo jer su pred nama izbori za Europski parlament. "Generalno, rekao bih da su mladi ovdje puno više osvješteniji o politici nego što sam vidio u Hrvatskoj. Ne znam kakva je situacija u posljednjih pet godina", rekao je David te dodao kako je razlog djelomično i taj što je Bruxelles centar političkih zbivanja EU-a.

Svaki glas je bitan

S ovom procjenom složio se i David te dodao da su, po njegovom shvaćanju, mladi koji žive po većim europskim gradovima mnogo osvješteniji oko svoje pozicije, smatraju da je njihov glas bitan i smatraju da imaju moć napraviti promjenu jer je snažniji međusobni diskurs oko toga. „Toga nam još uvijek malo fali u Hrvatskoj. Svaki glas je bitan“, poentirao je.

A kakve su mogućnosti za one koji se bore za studentske fotelje u Bruxellesu?

David i njegov domaćin otišli su u studentsku menzu, gdje su, komentirajući privilegije i prednosti mladih danas u odnosu na mlade prije ulaska u EU, usporedili kakva je ponuda u odnosu na menze u Hrvatskoj te kakve su cijene. Tu su priliku iskoristili kako bi i nešto prezalogajili, a David je odlučio probati lokalni specijalitet, belgijske vafle.

David i Mihael su svoje dojmove političkoj svijesti mladih u Bruxellesu odmah odlučili i usporediti sa situacijom na terenu. Proveli su kratku anketu kako bi se uvjerili kakva atmosfera vlada među studentima i mladima uoči izbora za Europski parlament, a usput su postavili nekoliko pitanja o nadolazećim europskim izborima i povijesti same Europske unije.

Dečki su potom prošetali do centra, do glavnog briselskog trga Grand-Place koji se smatra jednim od najljepših trgova na svijetu. Grand-Place se nalazi na UNESCO-ovom popisu mjesta svjetske baštine u Europi i na njemu je, između ostalog, smještena Gradska vijećnica i zgrada Kraljeve kuće, poznata i kao Pekarski dom jer je sagrađena na mjestu nekadašnje pekare, a u međuvremenu je pretvorena u gradski muzej.

Kako izgleda studentski život u Bruxellesu?

Na ovom doista prekrasnom mjestu, Mihael je Davidu ispričao svoje iskustvo dolaska u Belgiju, te kako je odmah po dolasku na studij počeo tražiti studentski posao. „To mi je bilo pod must, jer mi je to kao prvo izvor nekakvog dohotka, a kao drugo to je bila i prilika da upoznam dijelove grada koji su izvan kruga faksa“, objasnio je Mihael.

„Prva plaća na studentskom poslu tih je godina, negdje 2019. godine, satnica za studente bila je između 8 i 10 eura. Provjerio sam, danas je oko 10 eura. Čini se dosta za naš standard u odnosu na Hrvatsku, međutim ako tu živiš sam i plaćaš stan, to će te na kraju mjeseca izaći oko 600 eura", rekao je Mihael.

'Izlazi se dva do tri puta tjedno'

Nezaobilazna tema su, naravno, i studentski izlasci. „Od sedam dana u tjednu, u centar se izlazi dva do tri puta. Sve ovisi o tome koliki ti je budžet, ali većina studenata najviše se druži po faksu i u okolici faksa“, objasnio je Mihael. Ipak, naš Mihael je rekao da je njegovo najdraže mjesto za izlazak pub u kojem radi njegov prijatelj.

„Hoćeš me odvesti?“ pitao je David, na što mu je Mihael odgovorio kako je samo čekao to pitanje. Nakon opuštanja u pubu, dečki su se pozdravili, uz poruku: „Vidimo se na izborima!“

A nama ostaje nam samo da vas još jednom podsjetimo na izbore za Europski parlament koji se u Hrvatskoj održavaju 9. lipnja. Iskoristite i vi svoj glas i ne dozvolite da drugi odlučuju umjesto vas!

