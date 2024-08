Novi početak, odlazak u stranu zemlju, novi posao i novo okruženje za svakoga predstavlja veliki izazov. Dolazak u novu sredinu iziskuje mnoštvo prilagodbi i učenja pa može biti istovremeno uzbudljivo, ali i pomalo zastrašujuće iskustvo. Svaka zemlja ima svoja pravila, svoje posebnosti pa sve te nove informacije mogu biti pomalo zbunjujuće.

Kako pronaći smještaj, kako funkcionira zdravstveni sustav, što ako me zaboli zub, imam li pravo na porezne olakšice za djecu… Samo su neke stvari o kojima se valja informirati prije nego što krenemo u avanturu zvanu novi život u Irskoj. Ali sve je lakše kada se dobro pripremite, stoga u nastavku donosimo odgovore na najčešća pitanja o tome kako izgleda život i rad na Zelenom otoku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoću li stalno morati nositi kišobran?

Navikli na mnogo sunca u Hrvatskoj, mnoge ljude zanima kakvi ih vremenski uvjeti čekaju u Irskoj i je li istina da tamo stalno pada kiša pa će stalno sa sobom morati nositi kišobran. Točno je da u Irskoj češće pada kiša nego ovdje, no ako spadate u onu skupinu ljudi ste i vi među onima koji teško podnose ekstremne vremenske uvjete, Irska je zemlja za vas!

U Irskoj su rekordno visoke temperature izrazita rijetkost, kao i polarne hladnoće. Irska je otočna zemlja sjeverozapadne Europe, smještena u Atlantskom oceanu, što uvelike oblikuje vremenske prilike. Zbog geografskog položaja, klima u Irskoj je blaga i vlažna, a vremenske prilike mogu biti promjenjive pa se često čuje kako se u jednom danu znaju promijeniti četiri godišnja doba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravilo je da pravila nema, no ako gledamo meteorološke trendove, najhladniji period u godini očekuje vas zimi, između prosinca i veljače, kada su temperature između 4 i 7 °C, a u tom razdoblju ima najviše kišnog i vjetrovitog vremena. Najtopliji mjeseci su srpanj i kolovoz, ali i u tim ljetnim mjesecima temperatura zraka rijetko prelazi 20 °C, dok najviše sunca u pravilu ima u svibnju i lipnju, s prosječno 5 do 7 sunčanih sati dnevno.

Je li točno da je šansa da u Irskoj nađete stan ravna dobitku na lotu?

Drugo najčešće pitanje koje muči sve ljude koji razmišljaju o preseljenju u Irsku jest situacija s pronalaskom nekretnine. Kako je Irska posljednjih godina suočena s rastom populacije, pogotovo zbog povećanja priljeva radne snage iz inozemstva, pronalazak adekvatnog stana ili kuće za život može biti pravi izazov. Jednako tako, manjak stambenih prostora odražava se na cijenu najma soba, stanova i kuća.

Najam sobe u kući ili stanu može stajati od 500 EUR pa čak i do visokih 1.000 EUR mjesečno, dok mjesečni najam jednosobnog stana u prosjeku iznosi oko 1675 EUR. Naravno, cijene najma variraju ovisno o lokaciji, kvadraturi i drugim faktorima, pa ako tražite stan u centru Dublina, iznos mjesečnog najma može se popeti i osjetno preko 2000 EUR. No, i za to postoji rješenje.

Poslodavci koji žele zapošljavati ljude iz drugih zemalja svjesni su ovog problema, pa su neki od njih odlučili pomoći svojim djelatnicima.Jedna od njih je irska tvrtka Musgrave vodeća irska privatna kompanija za maloprodaju, veleprodaju i usluživanje hrane, već dugi niz godina zapošljava hrvatske radnika različitih profila. Razlog tomu je, kako sami kažu, visoka razina profesionalizma, radne etike, talenta i stupnja obrazovanja Hrvata koji dolaze raditi u Musgrave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Musgrave svim svojim novim zaposlenicima koji tek počinju živjeti i raditi u Irskoj omogućava besplatan smještaj prvih šest tjedana po dolasku. Nakon isteka tog perioda, Musgrave svojim djelatnicima tijekom čitavog trajanja zaposlenja osigurava smještaj po subvencioniranim cijenama, što uvelike olakšava snalaženje i prilagodbu na novi život.

Je li moj engleski dovoljno dobar?

Čak i ako ne govorite engleski kao da vam je materinji, uvijek možete naučiti. Uvjet za zapošljavanje u kompaniji Musgrave jest osnovno poznavanje engleskog jezika, no tvrtka potiče kontinuirano usavršavanje i edukacije, pa za svoje zaposlenike organizira besplatne sate engleskog jezika unutar same kompanije koji će vam pomoći da vaše poznavanje engleskog jezika postane besprijekorno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim toga, svi zaposlenici tvrtke Musgrave imaju pristup EAP-u (Employee Assistance Program), besplatnom savjetovanju koje obuhvaća razne aspekte života, uključujući kupnju kuće, podizanje kredita, upisivanje fakulteta ili dodatno usavršavanje. EAP uključuje i mogućnost besplatnog korištenja digitalnog liječnika 7 dana u tjednu.

Što ako se razbolim ili me zaboli zub?

U Irskoj postoji sustav javnog zdravstva The Health Service Executive (HSE) koji u pravilu služi za pružanje osnovnih zdravstvenih usluga. Svi stanovnici Irske imaju pravo na određeni nivo zdravstvene zaštite u okviru ovog sustava. Također, u Irskoj postoji dobro razvijeni sustav privatnih zdravstvenih usluga pa se zbog mnogi ljudi, kao i kod nas, zbog kako bi izbjegli duge liste čekanja, odlučuju koristiti usluge privatnika. Čak i ako koristite usluge javnog zdravstvenog sustava, neke zdravstvene usluge se naplaćuju, ovisno o statusu pacijenta i vrsti zdravstvene zaštite, a cijene zdravstvenih usluga mogu biti osjetno više nego u Hrvatskoj.

Slična je situacija i sa stomatološkim uslugama. Osnovne usluge kao što su pregledi i određeni tretmani mogu biti subvencionirani, dok se zahvati poput plombiranja, čišćenja, i specijalističke usluge kao što je ortodoncija uglavnom naplaćuju. Stoga ako razmišljate o tome da odete živjeti i raditi u Irskoj, dobro je znati tvrtka Musgrave svojim zaposlenicima omogućava prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje i isplaćuje plaću za vrijeme trajanja bolovanja.

Mogu li u Irskoj zaraditi mirovinu?

Naravno! U Irskoj je uvjet za mirovinu 10 godina radnog staža i 66 godina starosti. Umirovljenici imaju pravo na državnu mirovinu koja se isplaćuje tjedno, i to u minimalnom iznosu od 265,30 eura. Prema podacima Eurostata za 2021. godinu, prosječna mirovina u Irskoj iznosila je oko 1906 eura mjesečno. Također, dobro je znati da ako se odlučite za posao u kompaniji Musgrave, poslodavac će vas automatski prijaviti u irski mirovinski sustav pa ne morate razmišljati o proceduri prijave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od ostalih beneficija koje ostvaruju zaposlenici kompanije Musgrave, svakako treba istaknuti da su svi zaposlenici prijavljeni u radni odnos od prvog radnog dana u kompaniji, bez posredovanja agencije te automatski koriste sve benefite irskog zakonodavnog sustava. Osim toga, svi zaposlenici stječu pravo na dionice kompanije koje dobivaju za vrijeme rada u kompaniji, a ostvaruju i pravo na olakšice za djecu, subvencionirane cijene hrane unutar kantine koja radi sedam dana u tjednu i niz drugih pogodnosti.

Ako imate još pitanja na koja nismo odgovorili, dođite na Dane otvorenih vrata na kojima ćete moći razgovarati moći ćete porazgovarati i s potencijalnim kolegama iz skladišta ili vozača te saznati sve detalje o cijelom procesu, koji su sve koraci prilikom zapošljavanja, kakve vas sve edukacije očekuju, kako je živjeti u Irskoj, plaća, kakav je smještaj, vrtići i škole... Sve to i mnogo više iz prve ruke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dani otvorenih vrata održavat će se u Zagrebu, Rijeci i Splitu prema sljedećem rasporedu:

U ovom trenutku već su otvoreni natječaji na nekoliko radnih mjesta na koja se možete prijaviti putem platforme MojPosao.net klikom na link.

MojPosao.net - Vozač C kategorije (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

MojPosao.net - Vozač CE kategorije (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

Tekst se nastavlja ispod oglasa

MojPosao.net - Radnik u Skladištu (m/ž) - Musgrave Retail Partners Ireland

Postani dio Musgrave tima i započni svoju pustolovinu u tvrtki koja brine o svojim zaposlenicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijavi se već danas i otvori vrata svim prilikama koje Musgrave pruža!

Sadržaj je nastao u suradnji s RTL native kreativnim kolektivom i tvrtkom Musgrave!