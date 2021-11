5G tehnologija je iza ugla. Donosi nam novi način života, novi način zabave, stvari za koje smo mislili da su moguće samo u filmovima znanstvene fantastike. Ali o 5G tehnologiji istovremeno se širi i veliki broj teorija zavjere i dezinformacija.

Sve to istraživao je psiholog Igor Mikloušić s Instituta Ivo Pilar. Igor Mikloušić radio je istraživanje i otkrio da ogroman broj Hrvata vjeruje u teorije zavjere kada se govori u korona virusu, čak četvrtina misli da je virus stvoren u laboratoriju.

„To nije samo u Hrvatskoj, istraživanja koja su se radila diljem svijeta pokazuju da je značajan broj populacije pao pod utjecaj teorija zavjera i one su zaista šarolike. Od toga da su vlade ili neki pojedinci pokrenuli pandemiju s ciljem kontroliranja populacije ili smanjivanja broja ljudi na planeti do toga da su tehnologije poput 5G mreže u pozadini cijele pandemije, pa sve do toga da virus zapravo uopće ne postoji nego da je to način da se ljude kontrolira. Ali zavisno o tome koja teorija je u pitanju i u kojem trenutku mjerimo, od polovine pa do trećine populacije će u jednom trenutku će imati neko takvo vjerovanje“, objasnio je Mikloušević.

Na pitanje je li iznenađen rezultatima istraživanja, Mikloušević je odgovorio: „I jesam i nisam. Ovdje se radi, mogli bismo reći, o situaciji bez presedana u zadnjih sto godina. Ljudi stavljeni u situaciju da postoji velika neizvjesnost u pogledu budućnosti. Svijet se drastično promijenio u vrlo kratkom vremenu, a ljudi su ostali doma i provodili više vremena na internetu, a internet je način da se takve ideje jako brzo šire, tako da, ovakav rezultat gotovo da je bio neizbježan“, istaknuo je.

Dio ljudi istinu traži na Facebooku

Neka istraživanja su pokazala da se neki ljudi više boje 5G mreže nego korona virusa. „ Neki istraživači nazivaju teorije zavjere vezane uz korona virus i 5G mrežu kao jedan savršen koktel teorija zavjere zbog toga što su teorije zavjere vezane uz 5g mrežu postojale i prije samog korona virusa. I onda se dogodilo kroz par nekakvih vijesti koje su se brzo proširile da su se te dvije stvari spojile. U tom trenutku, kada je svijet bio u lockdownu, stvorila se jedna zapaljiva ideja koja se brzo proširila“, objasnio je Mikloušić.

Dogodila se velika polarizacija u smislu da jedan dio ljudi vjeruje znanosti, a drugi istinu traže na Facebooku. „Trebamo znati da ljudi koji traže takve informacije, oni ih ne traže misleći da su one lažne ili neznanstvene. Oni smatraju da je ono što su oni pronašli prava istina, da se istina skriva od javnosti, da su znanstvenici, vlade i mediji upleteni u sve to. Svi smo plaćeni, svi smo uvedeni u tu zavjeru. Kod 5G mreže jako je zanimljivo to što su se javile prilično rano i bile su vezane uz ideje da korona virus ne postoji nego da su to nuspojave paljenja 5G mreže, do toga da su ljudi stavljeni u lockdown kako bi se bez problema moglo rušiti drveće i postavljati tornjeve za 5G mrežu, pa sve do toga da zračenja 5G mreže smanjuju naš imunološki sustav i postajemo skloniji obolijevanju od COVID-a“, kazao je.

Ljudi su oduvijek imali otpor prema novim tehnologijama

Otpor prema novim tehnologijama nije ništa novo. Ljudi su ga imali uvijek, kad se pojavio radio, bunili smo se i protiv strujnih kablova, protiv televizije, protiv mikrovalne... I bez obzira na to što su rađena istraživanja, neki ljudi i dalje vjeruju da primjerice pametni telefoni uzrokuju rak mozga.

„Možemo reći da ovo nije ništa novo, da se opiremo novome. Mi oduvijek pokušavamo smanjiti rizik od bolesti ili od smrti ili od nečega što bi nas zadesilo i zato smo skeptični prema novim stvarima. Neki ljudi više, neki manje, zavisno o osobinama ličnosti, a djelomično i o okolini u kojoj smo odrasli. Lajtmotiv koji se provlači kroz cjelokupni tehnološki napredak 20. stoljeća. Kada god je uvedeno nešto novo što je vrlo teško za razumjeti, ljudi su o tome imali nekakve ideje. I strahove. Ti strahovi se obično vežu za nekakve ideje koje ljudi imaju od ranije prema nekakvim grupama koje ih ugrožavaju, onda se spajaju dvije priče i stvaraju se narativi o zavjerama, o načinima kontrole, depopulacije i slično. Sedamdesetih godina bauk su bili dalekovodi, nakon toga mikrovalne, devedesetih godina je 2G mreža bila meta napada. Sve što nam dođe novo u nekom trenutku u ovoj našoj životnoj dobi, mi imamo nekakvu skepsu prema tome. Da smo se mi rodili u ovo vrijeme, to nam ne bi bilo bitno. Za par generacija vjerojatno više nitko neće pričati o 5G tehnologiji, bit će sasvim normalno. Već danas se klinci ne opterećuju s tim i ono što je zanimljivo, za razliku od drugih teorija zavjera, vjerovanja u teorije zavjere o 5G mreži su češća kod ljudi starije životne dobi i koji imaju manji pristup internetu. Za razliku od ostalih teorija zavjera gdje informiranje preko društvenih mreža omogućava veću sklonost teorijama zavjere“, objasnio je Mikloušević.

Influenceri i poznate ličnosti imaju ogroman utjecaj

Koliko takvom vjerovanjima doprinosi što stalno gledamo razne celebrity ličnosti koji podupiru takva mišljenja, u ovom slučaju tu su glumac Woody Harrelson, glazbenici Wiz Kalifa, M.I.A., glumac John Cusack, CEO Twittera je nedavno napisao da ima saunu u kojoj je slobodan od polja elektromagnetskog zračenja. „Apsolutno, njihov utjecaj je ogroman. Svi znamo da je influencer marketing sada jako popularan. Celebrityji se koriste za endorsement i promoviranje različitih proizvoda zato što je to učinkovito. Ljudi gledaju slavne osobe, žele ih oponašati i cijene njihovo mišljenje. U trenucima kada takva javna osoba nepromišljeno izjavljuje ovakve stvari, time rade veliku štetu. U najmanje 10 europskih gradova se dogodilo da su se palile bazne stanice, i u Bibinjama u Hrvatskoj smo imali takav slučaj.

Na svaku informaciju na internetu koja je istinita, imamo dvadeset koje nisu istinite

„Napravljena su zanimljiva istraživanja baš na temu teorija zavjera i 5G mreže i pokazalo se da jedan faktor koji modelira taj odnos i navede ljude u agresivno ponašanje, napadanje ljudi koji postavljaju bazne stanice ili same bazne stanice i ta ljutnja, pa čak i neke psihopatske osobine ličnosti. Ono što se kod ljudi javlja kad se uvjere da je netko napravio nekakvu urotu protiv njih, javlja se ljutnja, javlja se osjećaj ugroženosti. Za većinu drugih teorija zavjere, primjerice da je to djelo Billa Gatesa, ti ljudi ne mogu nekoga fizički napasti. Kada su u pitanju bazne stanice, one se mogu naći i onda njima mogu izraziti taj svoj revolt. I zaista imamo različite slučajeve ne samo uništavanja imovine nego i napada na ljude koji su radnici, postavljaju te bazne stanice ili ih održavaju“, ističe.

U pogledu polarizacije i ljudi koji tu svoju istinu traže na Facebooku, može li se tu nešto napraviti? Svaki dan smo svjedoci tog ogromnog nepovjerenja prema znanosti, medijima i svemu što se zapravo govori u mainstream medijima, stalno se misli da je istina negdje drugdje. Postoji li način da se to iznivelira? „To je pitanje za milijun dolara, kazao je Mikloušević, dodavši: „ Paralelno s pandemijom borimo se i s infodemijom. Infodemija ima grozne posljedice na javnozdravstvene rezultate, ljudi se ne žele cijepiti i ne žele pratiti epidemiološke mjere. Kako to spriječiti? Većina Vlada je nažalost propustila priliku pokazati karakter i dosljednost, i na neki način uputiti ljude u pravom smjeru. Oni su imali svojih propusta i licemjernih odluka i ljudi su izgubili povjerenje. Povjerenje u institucije je jako, jako važno u tome hoće li ljudi u nekom trenutku tražiti alternativna objašnjenja za pandemiju ili ne. Jednom kada ljudi zabrazde u teorije zavjere, jako ih je teško razuvjeriti jer sve informacije dolaze od medija, od zdravstvenih autoriteta, vlasti, znanosti... A jednom kad uđete u taj konspirativni mindset, svi ti ljudi vam više ništa ne znače jer već ionako mislite da oni vama lažu. Pronaći ljude kojima drugi ljudi vjeruju, ponovno kroz influencere, vratiti povjerenje u zdravstvene djelatnike i informirati zdravstvene i znanstvene djelatnike o tome koje točno teorije zavjere postoje i jednu po jednu sustavno demantirati. Ljudima treba dati, jednostavne, prihvatljive, lako razumljive informacije da mogu, ako već dođu u kontakt s tim teorijama zavjere, da se mogu lagano razuvjeriti. Na svaku informaciju na internetu koja je istinita, imamo dvadeset koje nisu istinite.“, ispričao je.

Uvijek se zapitajte je li nešto istina, čak i kada se uklapa u vaš svjetonazor

Na kraju razgovora, Igor Mikloušević je zamolio sve da kada vidimo nešto, pa čak i kada nam paše u naš svjetonazor, da se zapitamo je li to stvarno istina, da pokušamo pronaći kredibilni izvor i pokušati pronaći razloge zbog čega to nije istina. Tek tada možete znati da ste u pravu. „Ne ako cijelo vrijeme tražite informacije koje potvrđuju vaša vjerovanja, nego samo ako aktivno tražite način da diskreditirate informacije u koje ste povjerovali. Većina ljudi danas funkcionira potpuno suprotno, drugim riječima, ako netko vjeruje da je 5G urota, na Facebooku će čitati samo stvari koje to potvrđuju. I ono što je tužno, Facebook će vam davati informacije koje vam to potvrđuju. To je nedavno dokazano, kada su se ljudi ulogirali u Americi i naveli da su konzervativci, počeli su u roku od nekoliko dana dobivati pozive u grupe Qanona. Vi pokažete interes za nešto, algoritmi će vas zasuti s takvim informacijama. To je sistemski problem s društvenim mrežama s kojim se oni moraju aktivno suočiti“, zaključuje Mikloušević.