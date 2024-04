U prvoj epizodi nove sezone specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR popularnom chefu Tomislavu Špičeku u goste je stigla Ida Hamer, televizijska novinarka i voditeljica. „Jako sam sretna što sam danas ovdje, jer moram priznati da nisam baš najspretnija u kuhinji pa se nadam da ću ovom prilikom nešto novo i korisno naučiti", priznala je Ida kroz smijeh. Ida je odmah zasukala rukave i uz stručno vodstvo našeg chefa Špičeka primila se posla.

Na meniju se našao fini odrezak od tune u BBQ SPAR somunu s prilogom od svježih šparoga i SPAR PREMIUM tartufatom. Odrezak od tune uvijek je odličan izbor za grill jer ova plava riba sadrži malo masti, a bogata je proteinima, omega-3 masnim kiselinama, sadrži minerale poput natrija i selena te vitamine B6 i B12.

Tuna steak i šparoge u savršenoj simbiozi

Kako smo još uvijek u sezoni šparoga, chef Špiček za prilog je odabrao ovo povrće bogato vitaminima A, C, K, skupine B, sadrži flavonoid rutin, folnu kiselinu, inulin, bakar, željezo, kalij, mangan, cink, kolin i selen, a ima vrlo malo kalorija. Iako većina recepata za pripremu šparoga uključuje neku vrstu termičke obrade, Špiček je pokazao kako spremiti marinirane sirove šparoge koje u kombinaciji s tartufatom te pomno izbalansiranom mješavinom začina i umaka imaju fenomenalan okus, ali i zadržavaju sva svoja nutritivna svojstva.

Inovativni recepti u svakoj epizodi

Kao i uvijek, chef je za kulinarski specijal BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR osmislio ukusne i inovativne recepte koje će nam predstaviti u novoj sezoni kulinarskog specijala, a SPAR se pobrinuo za kvalitetne i svježe namirnice. Rezultat je, vidjet ćete i sami, istinska BBQ majstorija!

Sastojci:

500 grama tune

150 grama SPAR BBQ somuna

400 grama SPAR grčkog jogurta tzatziki

SPAR PREMIUM maslinovo ulje

Češnjak 250 ml

SPAR PREMIUM tartufata

Svježe šparoge

S-BUDGET majoneza

SPAR senf Dijon

SPAR mileram

Limun

Limeta

SPAR Sol

SPAR mljeveni bijeli papar

S-BUDGET rukola

SPAR svježi ružmarin

Priprema:

Komad svježe tune narezati na tanje ploške debljine od oko jednog centimetra. Odreske tune nauljite SPAR PREMIUM maslinovim uljem, zatim premažite finim SPAR grčkim tzatziki jogurtom i ostavite u toj marinadi dvadesetak minuta. Za to vrijeme, SPAR BBQ somun prerežite po sredini i stavite na već lagano zagrijani roštilj. Kada je somun dovoljno zagrijan, maknite ga s roštilja i premažite maslinovim uljem i malo češnjaka.

Zatim na dobro zagrijani roštilj stavite peći odreske tune. Duljina pečenja uvijek ovisi o debljini odreska mesa i o tome volite li jače ili slabije pečene odreske. U pravilu je odreske debljine oko jednog centimetra dovoljno peći najviše dvije minute sa svake strane, premazujući ih grančicom ružmarina i maslinovim uljem. Nakon što su pečeni, odreske začinite s malo maslinovog ulja te soli i papra po ukusu.

Svježe šparoge nasjeckajte na manje komadiće. Trik je u tome da se šparoga reže do tvrdog dijela, i to ukoso na manje komadiće, a kad dođete do srednjeg i najmekanijeg dijela može i na veće komade. Šparoge stavite u marinadu koja se priprema od malo soka svježe iscijeđenog limuna, svježe iscijeđenog soka limete i malo soli.

U posebnoj posudi pripremite umak od jedne velike žlice SPAR milerama, pola žličice SPAR senfa Dijon te žlice i pol S-BUDGET majoneze. Kada dodajete majonezu, pazite da dodajete u istom omjeru u kojem ste stavili mileram i senf. Na kraju stavite na vrh žličice SPAR PREMIUM tartufate, dodajte u smjesu i sve dobro promiješajte. Kod dodavanja tartufate treba biti oprezan pa nemojte pretjerivati kako tartufata ne bi preuzela sve druge okuse.

Na zagrijanu polovicu somuna, koju ste ranije premazali maslinovim uljem i češnjakom, dodajte listiće svježe S-BUDGET rukole. Na tu podlogu stavite odrezak tune i preklopite s drugom polovicom somuna. Na tanjur servirajte somun s odrescima tune, šparoge s tartufatom te ih prelijte s umakom i poslužite.

Dobar tek!

Ako ste propustili prvu epizodu specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR, reprizu možete pogledati petkom u 13.10 sati!

