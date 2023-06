Modernizacija obrazovnog sustava u Hrvatskoj već je godinama teška tema o kojoj se mnogo priča, a se malo toga konkretnog poduzima, a područje u kojem osobito zaostajemo je STEM (skraćenica za znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Ta je činjenica potaknula nekoliko društveno odgovornih tvrtki na pokretanje inicijative "STEMwave - Škola budućnosti" koji u hrvatske škole donosi tehnologije budućnosti i znanja potrebna za stvaranje nove generacije inovatora i tech stručnjaka koji će stvarati podlogu za kvalitetnije gospodarstvo i naprednije i bolje društvo sutrašnjice.

U pilot projektu koji je pokrenula tvrtka Stemi školske godine 2020./21. sudjelovalo je ukupno 60 škola, 1000 učenika i 150 učitelja. Dvije godine kasnije, u trećem izdanju "STEMwave - Škola budućnosti" u suradnji s partnerima Infobip i A1 Hrvatska, broj škola i učenika koji sudjeluju se gotovo udvostručio, što dovoljno govori o uspješnosti ovog programa.

O iskustvima s mentorskim programom Škole budućnosti i njihovom vizijom obrazovanja pričali smo s mentorima – a jedna od njih je nastavnica računalstva u Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik Margarita Lucin Zlatković, a koja je ujedno i nastavnica informatike u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji Ruđera Boškovića Dubrovnik.

"Nastava računalstva koje se predaje u srednjoj školi nije se mnogo mijenjala posljednjih 20-ak godina. Mi kao profesori možemo ponešto dodavati i samostalno, ja sam primjerice u nastavni program uvrstila nešto programiranja i Excela, no to i dalje nije dovoljno. Zato je "STEMwave - Škola budućnosti" došla kao pravo osvježenje", kaže.

"Kada smo se prve godine u Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik prijavili na sudjelovanje u projektu Škole budućnosti, prvih mjesec dana nije bilo velikog interesa među učenicima. Ali kada su vidjeli što i kako radimo, pridružilo nam se još dvadesetak učenika iz svih strukovnih smjerova", otkriva. "Od četiri tima jedan tim je došao na ideju izrade AI chatbota kojeg su razvijali u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih osoba Dubrovačko-neretvanske županije. Svi su bili izuzetno motivirani, ljudi iz Udruge su im bili na raspolaganju 0-24 sata, a učenici su uz pomoć gospođe Ani iz Udruge snimili i video, tako da chatbot imao i video materijale, a ne samo pisane poruke", ponosno objašnjava nastavnica Margarita Lucin Zlatković.

"Nakon mentorskog programa, 50 posto mojih učenika razmišlja o nastavku obrazovanja u STEM području"

"Škola budućnosti uspjela je potaknuti veći interes za daljnje obrazovanje u tom smjeru, pa tako 50 posto učenika koji su sudjelovali u mentorskom programu sada razmišljaju o upisivanju nekog od fakulteta iz STEM područja, iako im to ranije nije bilo u planu", kaže profesorica Lucin Zlatković.

"Od ove godine, "STEMwave - Škola budućnosti" je prisutan u obje škole u kojima predajem, a u okviru programa radi se robotika i izrada robota Hexapoda, kalibriranje, 3D modeliranje, programiranje, izrada aplikacija… Učenicima je to jako poticajno i zanimljivo, ali i zabavno, pogotovo u onom dijelu kada su robote programirali da plešu na zadanu koreografiju. Jedan tim je svojeg robota "učio" da pleše na pjesmu "Mama ŠČ" Leta 3, a drugi tim na glazbu "Crab Rave", prepričala je. Najvažnije, reakcije djece su više nego pozitivne. Jedna moja učenica kaže da bi mentorski program kakav imamo u sklopu "STEMwave - Škole budućnosti" trebao biti dio redovne nastave, ne samo nešto dodatno ili privremeno – a ja se s njom u potpunosti slažem i nadam se da će se obrazovanje razvijati u tom smjeru", dodaje naša sugovornica.

"Nekoliko učenika mi je javilo da rade na aplikaciji s kojom će se prijaviti na školsko županijsko natjecanje. Prvi put u posljednjih 18 godina, otkako radim kao nastavnica informatike, netko iz naše Dubrovačko-neretvanske županije se odlučio prijaviti na školsko županijsko natjecanje iz informatike. Već i to smatram pokazateljem kvalitete ovog projekta i velikim pomakom", zaključuje nastavnica Margarita Lucin Zlatković.



U projektu "STEMwave - Škola budućnosti" podjednako se dobro snalaze i osnovnoškolci, a odličan primjer su učenici Osnovne škole Petrijanec u Zagorju.

Gradivo i projekti prilagođeni interesima učenika

Nastavnica Jasminka Belščak prijavila je svoju školu za sudjelovanje u programu Škole budućnosti čim je program lansiran, u drugom polugodištu školske godine 2020/21. Kao nastavnica informatike radi od 1999. godine, dakle pune 24 godine. "Kada sam počela raditi, informatika je bila nov predmet, nismo imali udžbenike, plan i program, bili smo prepušteni sami sebi", prisjeća se. "To se s vremenom počelo mijenjati, no digitalne tehnologije se mijenjaju još brže pa se nastavnici često bore sa zastarjelim kurikulumom koji je često neprilagođen pojedinim školskim uzrastima i odviše štur. Recimo, imamo situaciju da je gradivo za učenike 5. razreda previše opsežno, a gradivo za sedmaše i osmaše ne odgovara njihovim interesima", objašnjava.

Stoga, kada je čula za projekt "STEMwave - Škola budućnosti" kojeg su pokrenule tvrtke Stemi i Infobip i A1 Hrvatska, nije previše dvojila i odmah je prijavila svoju školu. "Na početku nismo znali što očekivati, pa se prve godine prijavila mala grupa učenika koja je htjela sudjelovati u mentorskom programu. No, iz godine u godinu interes djece sve više raste, odaziv je velik i to je zaista super", otkriva nastavnica Jasminka.

"Naši su učenici prve dvije godine mentorskog programa Škole budućnosti radili chatbotove, a ove godine su izrađivali robote "paukove" koji plešu narodne plesove na kompilacije zagorskih plesova i tako predstavljaju kraj iz kojeg dolaze. Samu plesnu koreografiju programirali su u aplikaciji za koju im je poslužio MIT App Inventer, a robotom upravljaju preko virtualne palice na svojem pametnom telefonu", objašnjava naša sugovornica. "Projekt "STEMwave - Škola budućnosti" je izvrsno osmišljen jer kod učenika potiče kritičko razmišljanje, kreativnost, visoku dozu samostalnosti, suradnju i stvara izuzetno poticajno okruženje – što nije uvijek moguće na satovima redovne nastave“, kaže nastavnica.

A što o svemu kažu učenici? "Oduševljeni su! Kada smo na završnici projekta "STEMwave - Škola budućnosti" posjetili konferenciju Innovation day, gledali su sve te simulatore, robote i digitalne inovacije, prva reakcije im je bila – kad ćemo opet? Svakako ćemo se prijaviti i sljedeće školske godine, jer je učenicima cijelo ovo iskustvo bilo izuzetno zanimljivo i korisno. Kao što samo ime kaže, to je škola budućnosti", zaključuje nastavnica Belščak.

Sve je više djevojčica koje budućnost vide u STEM zanimanjima

Od samog početka projekta "Škole budućnosti", sudjeluje i učiteljica informatike Zvijezdana Žigolić Južvak, mentorica u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači. Kako je i sama navela, glavna motivacija za prijavu bila je to što je svojim učenicima željela ponuditi aktivnosti vezane za poslove budućnosti. "Prve dvije godine radili smo chatbotove na bazi umjetne inteligencije, a ove smo godine počeli raditi u dva programa, Greentech IoT te Robotika i automatizirani sustavi", kaže.

"S projektom Greentech IoT krenuli su u veljači, sadnjom paprike, a učenici su razvijali pametne senzore Paprix, Eye i Detector putem kojih prate temperaturu, vlažnost tla i ostale uvjete važne za rast i uzgoj biljaka i rade grafove pomoću kojih procjenjuju koliko su povoljni uvjeti za rast. Uključila se i naša učiteljica biologije koja nam je pomogla pri sadnji, presađivanju i oprašivanju paprika. Naime, budući da smo papriku sadili u zatvorenom prostoru, nije moglo doći do oprašivanja, stoga nam je učiteljica Tamara Đurđević Filipović pokazala neke tehnike kistom kako bi kod paprika došlo od cvijeta do ploda“, objašnjava.

Zanimljivo je i to, otkriva mentorica Zvijezdana, što je sve veći interes djevojčica za STEM područje. "Kod nas je omjer 60 naprema 40 u korist djevojčica, djevojčice su nešto aktivnije i više sudjeluju u mentorskom programu. Ali svi učenici u timovima koji su do sada prošli program "STEMwave - Škola budućnosti" izuzetno su zadovoljni. Kažu da im je super zanimljivo jer to je nešto što ne uče na redovnoj nastavi", priča nam učiteljica Žigolić Južvak. Kaže i kako je potvrda da su mentorski programi ono čega nam više treba u obrazovanju stigla i na panelu održanom u okviru završne konferencije Innovation Day, organizirane u okviru projekta.

"Na tom panelu srela sam bivšeg učenika kojem sam bila mentorica na jednom projektu i on mi je sam rekao kako su ga upravo ti mentorski programi u sklopu izvannastavnih aktivnosti ponukali da upiše studij mehatronike i robotike. Mentorstvo je nešto što učenike koji imaju određeni interes za neko područje pogura u pravom smjeru, pomogne im da se pronađu u toj materiji i lakše shvate čime se zaista žele baviti", kaže.

"Mi ćemo i dalje prijavljivati svoju školu za sudjelovanje, a ja moram pohvaliti ekipu "STEMwave - Škole budućnosti" jer je zaista od prvog dana pokazala entuzijazam, strast i volju da nešto promijeni u obrazovanju i da se nešto pokrene. I nešto se pokreće. Tradicionalni sustav obrazovanja se sporo mijenja, a zahtjevi današnjice diktiraju brzi tempo promjena, stoga su ovakve inicijative potrebne kako bi naši učenici stekli potrebna znanja, razvili interese i motivaciju za usvajanje novih tehnologija i lakše se pronašli u poslovima budućnosti".