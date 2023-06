Tko ga još nije posjetio, ne zna što propušta jer se Gorski kotar najbolje može opisati kao priroda u svoj svojoj raskoši, gustih šuma te kristalno čistih izvora i rječica koji se probijaju iz krških reljefa. Gorski kotar poznat je zbog nekoliko prirodnih fenomena poput izvora rijeke Kupe koji se nalazi u NP Risnjak, jedno od najjačih, najrasprostranjenijih i najdubljih vrela u Hrvatskoj, nezaboravne tirkizne boje.

Mnogi već znaju i za Vražji prolaz i Zeleni vir, zaštićeni geomorfološki rezervat gdje se na malom području nalazi kanjon – Vražji prolaz kroz koji prolazi potok Jasle, a kanjon vodi do ulaza u špilju Muževa hiša u kojoj stanuju strogo zaštićene vrste šišmiša. Zeleni vir krasi visoka stijena uokvirena šumom s koje se slijevaju slapovi dvaju potočića, od kojih pada u otvor špilje s jezercem i potom se ulijeva u potok Curak.

Svježi zrak kojeg, zagasito zelenilo stogodišnjih šuma i zvukovi same prirode sastavljeni od cvrkuta ptica i žubora vode savršeni su način za bijeg od svakodnevnice i stresa, lijek za dušu i tijelo koji ne košta puno, a prirodan je wellness koji čuva mentalno i fizičko zdravlje.

Za svakoga ponešto u 42 pješačko planinarske staze

Gorani jako dobro znaju kakva sva čuda prirode imaju, a imaju mnogo više od ovih već spomenutih. Stoga je TZ Gorski kotar za sve zaljubljenike u prirodu pripremila digitalni vodič Gorski kotar HIKE koji obuhvaća 42 pješačko-planinarske staze pa svatko može pronaći nešto za sebe, bez obzira na planinarsko iskustvo, fizičku kondiciju i uzrast.

U vodiču se može pronaći ponešto za svakoga, od jednostavnih i tehnički lakših staza duljine manje od jednog kilometra idealnih za početnike ili za obitelji s malom djecom, pa sve do dužih i zahtjevnijih staza koje vas vode do nekih od najljepših vrhova Gorskog kotara. Uz opis planinarsko pješačke staze, vodič sadržava precizan prikaz same rute, s informacijama o duljini i zahtjevnosti staze te vremenom potrebnim za savladavanjem svake staze.

Nezaboravne prirodne i kulturne zanimljivosti

Uz već spomenute lokalitete izvora Kupe, Vražji prolaz i Zeleni vir, ovdje možete pronaći i put koji vas vodi stopama Tršćanskih rudara, a koja povezuje nekoliko rudnika i rovova željeza, a uz stazu se nalaze edukativne ploče sa zanimljivim informacijama o pojedinim rovovima.

I mladima i starima posebno iskustvo će predstavljati posjet špilji Vrelo nakon koje se dolazi do kaubojskog sela Roswell koje je izgrađeno za potrebe snimanja nove trilogije kultnog filmskog serijala Winnetou. U blizini se nalazi i prekrasno jezero Bajer nastalo pedesetih godina prošlog stoljeća oko kojeg vodi šest kilometara dugačka šetnica.

U Gorskom kotaru se nalazi i bajkovito Lokvarsko jezero koje je nedavno isušeno zbog redovitog održavanja. I ovako isušeno, predstavlja posebnu atrakciju i priliku za šetnju i istraživanje korita jezera, a sada se mogu vidjeti ostaci kuća, pilane i gostionica koje su tu nekada davno postojale. Sve informacije koje su vam potrebne za bezbrižno uživanje na ovim izletima, možete pronaći na stranici Gorski kotar HIKE.

S ciljem povećanja sigurnosti posjetitelja i lakšeg snalaženja posjetitelja, na stranici su dostupne i odlično ilustrirane karte sa svim potrebnim informacijama, od lokacija prirodnih ljepota koje se mogu vidjeti na stazi poput izvora ili špilja, preko atraktivnih lokaliteta kulturne baštine. Na kartama su ucrtane i korisne informacije o obližnjim restoranima, kafićima, bankomatima, trgovinama, parkiralištima i igralištima, pa čak i o tome koje su dionice na stazi asfaltirane, a koje ćete morati prijeći po makadamu. Karte možete spremiti u digitalnom formatu, a možete ih i isprintati i ponijeti sa sobom na izlet. Isto tako, sve staze su označene .gpx tragovima koji se mogu pohraniti u svoj pametni telefon što omogućava praćenje točne lokacije.

Kada jednom krenete istraživati Gorski kotar, teško da će vam dosaditi. Zato u 42 pješačko planinarske staze koje su podjednako zanimljive u sva godišnja doba možete uvijek iznova otkrivati prirodne ljepote, učiti o bogatoj kulturnoj baštini ovih krajeva, jesti kvalitetnu domaću hranu i uživati u svim čarima koje ovi dijelovi Hrvatske imaju za ponuditi.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i Turističke zajednice Gorskog kotara!