Home challenge: Jesi li i u ovo stvarno stavila grašak? Fantastično!
Anja Alavanja Viljevac je prihvatila izazov: šest dana i sedam recepata s Podravka graškom kojima je dokazala da su najbolja jela ona zbog kojih svi traže repete
U svakoj kući postoji onaj trenutak kad se svi pitaju: “Što će danas za ručak? (Ili za večeru?)” I gotovo uvijek se događa da svi imaju svoje želje, ali nitko nema isti odgovor. Poznato, zar ne?
U obitelji televizijske voditeljice Anje Alavanje Viljevac, supruge i majke trojice sinova, taj se trenutak ponavlja barem triput dnevno. Pa kako onda nahraniti trojicu sinova, supruga i samu sebe, a da svi budu zadovoljni, da je fino, brzo i, naravno, zdravo? Anja je poznata po tome da zagovara zdravu prehranu, što njezini sinovi, poput većine djece, dočekuju s oprezom. Ipak, i među “zelenjavom” imaju favorite, a grašak je visoko na toj listi.
Anja je odlučila je stati na kraj beskonačnim pregovorima oko ručka. Sama sebi zadala je mali kulinarski izazov: šest dana, sedam jela s graškom. Jedini uvjet? Svako jelo mora biti novo, nešto što do sada nije kuhala. I, naravno, sve mora biti pojedeno. Bez drame i bez “ja to ne volim”. Da sve bude zanimljivije, Anja je svoj tjedan s graškom snimala. uključujući i reakcije svojih najstrožih kritičara - svojih sinova.
„Grašak je odlična namirnica, pun je vlakana i nakon njega su dugo siti, što znači da me neko vrijeme neće žicati slatko“, znakovito je konstatirala Anja.
Mi donosimo jela i recepte koje je Anja pripremala, a kako je u praksi izgledao njezin home challenge i reakcije njezinih gastro kritičara, možete pogledati u videima!
Dan 1.
Doručak: Tost namazom od graška i mente
Sastojci:
Podravka grašak
Maslinovo ulje
Sok jednog limuna
Svježi listići mente
Svježe vrhnje
Sol i papar
Priprema:
Sve sastojke ubacite u blender ili izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Kada je gotovo, namažite na pečeni tost, a uz prilog možete dodati još svježeg povrća po želji, a Anja je koristila cherry rajčice.
Večera: Palačinke s graškom
Sastojci:
2 jaja
1/2 l mlijeka
brašno po potrebi
Podravka grašak
Maslinovo ulje
1 vezica mladog luka
malo svježeg sira
peršin
listići svježe mente
Priprema:
U blenderu izmiksajte jaja i grašak dok smjesa ne postane jednolična. Zatim dodajte brašno i mlijeko i na kolutiće narezan mladi luk. Od začina dodajte peršin i usitnjene listiće mente i malo sira za kremastiju teksturu i bolji okus. Sve dobro promiješajte da dobijete gušću smjesu i pecite na maslinovom ulju. Poslužite sa svježim sirom, narezanim cherry rajčicama, mladim lukom ili drugim svježim povrćem po želji.
Dan 2.
Ručak: Rižoto od graška, limuna i parmezana
Sastojci:
300 g riže za rižoto
Podravka grašak u konzervi
Maslinovo ulje
1 mladi luk
1 dcl bijelog vina
1 l pilećeg temeljca
sok i korica 1 limuna
60 g parmezana + dodatno za posluživanje
sol i svježe mljeveni crni papar, po ukusu
Priprema:
Na maslinovom ulju lagano popržite nasjeckani mladi luk. Potom dodajte rižu i podlijte je 1 dcl bijelog vina. Pirjajte dok vino ne ispari pa ulijete pileći temeljac i dodajte grašak. Na kraju dodajte naribanu koricu limuna, sok od limuna i parmezan. Ukrasite s nekoliko listova rikole, a za prilog možete poslužiti s pečenim šampinjonima kao naša Anja, i sa salatom po želji.
Dan 3.
Ručak: Juha od graška, mente i avokada
Sastojci:
Podravka grašak
1 Ljubičasti luk
1 režanj češnjaka
Maslinovo ulje
1 l pilećeg temeljca
par listića svježe mente
1 avokado
sol i papar
panceta
krutoni
Priprema:
Na malo maslinovog ulja propirjajte ljubičasti luk i dodajte češnjak. Dodajte Podravka grašak i zalijte s pilećim temeljcem. Sve začinite s malo soli i papra, dodajte par listića svježe mente i kada se sve prokuha dodajte avokado. Kada je juha pri kraju, u posebnoj tavici prepržite malo pancete i kada pusti masnoću, dodajte na kockice narezan kruh. Juhu poslužite toplu, na vrh pospite krutone s pancetom koji će svemu dati poseban šmek, a sve možete ukrasiti s nekoliko zrna graška i nekoliko listića mente.
Dan 4.
Ručak: Tjestenina s pestom od graška
Sastojci:
300 g tjestenine od pira (fusilli ili neki drugi po izboru)
Podravka grašak
1 glavica luka, sitno nasjeckana
1 češanj češnjaka
2 žlice maslinovog ulja
Sok jednog limuna
1 šalica pinjola (po želji mogu ići i indijski oraščići ili bademi)
Svježe naribani parmezan
Sol i svježe mljeveni crni papar
Nekoliko listića svježe mente
Malo vode u kojoj se kuhala tjestenina, za razrjeđivanje umaka
Priprema:
U kipuću vodu stavite kuhati tjesteninu, a kada je tjestenina kuhana, ocijedite je sačuvajte oko 3 dcl vode od kuhanja za umak. U blenderu izmiksajte grašak, sok jednog limuna, maslinovo ulje, češanj češnjaka, 3 dcl vode u kojoj se kuhala tjestenina, pinjole, parmezan i na kraju začinite soli i paprom. Miksajte u blenderu dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Prelijte po skuhanoj tjestenini i ukrasite s nekoliko listića svježe mente i parmezanom.
Dan 5.
Ručak: Kvinoja s graškom, tikvicama, rajčicama i avokadom
Sastojci:
200 grama kvinoje
1 veća tikvica
Podravka grašak
2-3 rajčice
1 avokado
Maslinovo ulje
Svježi bosiljak
Malo bučinih sjemenki
Priprema:
U slanoj vodi skuhajte kvinoju i dobro je procijedite. U drugoj posudi na maslinovom ulju lagano propirjajte tikvice narezane na kockice dok ne omekšaju. Za to vrijeme narežite rajčicu na kockice. U već skuhanu i lagano ohlađenu kvinoju dodajte tikvice, Podravka grašak, rajčice i avokado. Sve zalijte s malo maslinovog ulja i sokom jednog limuna. Za aromu dodajte malo svježeg bosilja natrganog na komadiće i sve posipajte bučinim sjemenkama.
Dan 6.
Večera: Košarice punjene ajvarom i graškom
Sastojci:
Lisnato tijesto (može i gotovo tijesto)
Kalup za muffine
Maslinovo ulje
Podravka grašak
Podravka ajvar blagi
Krem sir
Parmezan
Svježi listići mente
Priprema:
Razvaljajte tijesto i uz pomoć veće čaše oblikujte okrugle dijelove koji će stati u kalupe za muffine. Kalup za muffin lagano nauljite i obložite tijestom. U zdjelici pripremite smjesu od Podravka ajvara i krem sira i dobro promiješajte. Košarice od tijesta napunite dobivenom smjesom i dodajte grašak, malo parmezana i stavite peći u pećnicu na 180 °C na 12 minuta. Poslužite sa svježim listićima mente i naravno nekoliko zrnca Podravka graška. Dobar tek!
Na kraju tjedna, Anja je uz Podravka grašak savladala izazov i tako pokazala da se zaista s graškom, uz još ponešto kvalitetnih namirnica, zaista mogu svaki dan jesti kvalitetni, kreativni i maštoviti obroci s kojima će biti siti i zadovoljni svi uzrasti i svi članovi obitelji.
Sadržaj je nastao u suradnji s Podravkom.