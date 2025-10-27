Home challenge: Jesi li i u ovo stvarno stavila grašak? Fantastično!

U svakoj kući postoji onaj trenutak kad se svi pitaju: “Što će danas za ručak? (Ili za večeru?)” I gotovo uvijek se događa da svi imaju svoje želje, ali nitko nema isti odgovor. Poznato, zar ne?

U obitelji televizijske voditeljice Anje Alavanje Viljevac, supruge i majke trojice sinova, taj se trenutak ponavlja barem triput dnevno. Pa kako onda nahraniti trojicu sinova, supruga i samu sebe, a da svi budu zadovoljni, da je fino, brzo i, naravno, zdravo? Anja je poznata po tome da zagovara zdravu prehranu, što njezini sinovi, poput većine djece, dočekuju s oprezom. Ipak, i među “zelenjavom” imaju favorite, a grašak je visoko na toj listi.

Foto: Rtl Native Tim

Anja je odlučila je stati na kraj beskonačnim pregovorima oko ručka. Sama sebi zadala je mali kulinarski izazov: šest dana, sedam jela s graškom. Jedini uvjet? Svako jelo mora biti novo, nešto što do sada nije kuhala. I, naravno, sve mora biti pojedeno. Bez drame i bez “ja to ne volim”. Da sve bude zanimljivije, Anja je svoj tjedan s graškom snimala. uključujući i reakcije svojih najstrožih kritičara - svojih sinova.

„Grašak je odlična namirnica, pun je vlakana i nakon njega su dugo siti, što znači da me neko vrijeme neće žicati slatko“, znakovito je konstatirala Anja.

Mi donosimo jela i recepte koje je Anja pripremala, a kako je u praksi izgledao njezin home challenge i reakcije njezinih gastro kritičara, možete pogledati u videima!

Dan 1.

Doručak: Tost namazom od graška i mente

Sastojci:

Podravka grašak

Maslinovo ulje

Sok jednog limuna

Svježi listići mente

Svježe vrhnje

Sol i papar

Priprema:

Sve sastojke ubacite u blender ili izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Kada je gotovo, namažite na pečeni tost, a uz prilog možete dodati još svježeg povrća po želji, a Anja je koristila cherry rajčice.

Večera: Palačinke s graškom

Sastojci:

2 jaja

1/2 l mlijeka

brašno po potrebi

Podravka grašak

Maslinovo ulje

1 vezica mladog luka

malo svježeg sira

peršin

listići svježe mente

Priprema:

U blenderu izmiksajte jaja i grašak dok smjesa ne postane jednolična. Zatim dodajte brašno i mlijeko i na kolutiće narezan mladi luk. Od začina dodajte peršin i usitnjene listiće mente i malo sira za kremastiju teksturu i bolji okus. Sve dobro promiješajte da dobijete gušću smjesu i pecite na maslinovom ulju. Poslužite sa svježim sirom, narezanim cherry rajčicama, mladim lukom ili drugim svježim povrćem po želji.

Dan 2.

Ručak: Rižoto od graška, limuna i parmezana

Sastojci:

300 g riže za rižoto

Podravka grašak u konzervi

Maslinovo ulje

1 mladi luk

1 dcl bijelog vina

1 l pilećeg temeljca

sok i korica 1 limuna

60 g parmezana + dodatno za posluživanje

sol i svježe mljeveni crni papar, po ukusu

Priprema:

Na maslinovom ulju lagano popržite nasjeckani mladi luk. Potom dodajte rižu i podlijte je 1 dcl bijelog vina. Pirjajte dok vino ne ispari pa ulijete pileći temeljac i dodajte grašak. Na kraju dodajte naribanu koricu limuna, sok od limuna i parmezan. Ukrasite s nekoliko listova rikole, a za prilog možete poslužiti s pečenim šampinjonima kao naša Anja, i sa salatom po želji.

Dan 3.

Ručak: Juha od graška, mente i avokada

Sastojci:

Podravka grašak

1 Ljubičasti luk

1 režanj češnjaka

Maslinovo ulje

1 l pilećeg temeljca

par listića svježe mente

1 avokado

sol i papar

panceta

krutoni

Priprema:

Na malo maslinovog ulja propirjajte ljubičasti luk i dodajte češnjak. Dodajte Podravka grašak i zalijte s pilećim temeljcem. Sve začinite s malo soli i papra, dodajte par listića svježe mente i kada se sve prokuha dodajte avokado. Kada je juha pri kraju, u posebnoj tavici prepržite malo pancete i kada pusti masnoću, dodajte na kockice narezan kruh. Juhu poslužite toplu, na vrh pospite krutone s pancetom koji će svemu dati poseban šmek, a sve možete ukrasiti s nekoliko zrna graška i nekoliko listića mente.

Dan 4.

Ručak: Tjestenina s pestom od graška

Sastojci:

300 g tjestenine od pira (fusilli ili neki drugi po izboru)

Podravka grašak

1 glavica luka, sitno nasjeckana

1 češanj češnjaka

2 žlice maslinovog ulja

Sok jednog limuna

1 šalica pinjola (po želji mogu ići i indijski oraščići ili bademi)

Svježe naribani parmezan

Sol i svježe mljeveni crni papar

Nekoliko listića svježe mente

Malo vode u kojoj se kuhala tjestenina, za razrjeđivanje umaka

Priprema:

U kipuću vodu stavite kuhati tjesteninu, a kada je tjestenina kuhana, ocijedite je sačuvajte oko 3 dcl vode od kuhanja za umak. U blenderu izmiksajte grašak, sok jednog limuna, maslinovo ulje, češanj češnjaka, 3 dcl vode u kojoj se kuhala tjestenina, pinjole, parmezan i na kraju začinite soli i paprom. Miksajte u blenderu dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Prelijte po skuhanoj tjestenini i ukrasite s nekoliko listića svježe mente i parmezanom.

Dan 5.

Ručak: Kvinoja s graškom, tikvicama, rajčicama i avokadom

Sastojci:

200 grama kvinoje

1 veća tikvica

Podravka grašak

2-3 rajčice

1 avokado

Maslinovo ulje

Svježi bosiljak

Malo bučinih sjemenki

Priprema:

U slanoj vodi skuhajte kvinoju i dobro je procijedite. U drugoj posudi na maslinovom ulju lagano propirjajte tikvice narezane na kockice dok ne omekšaju. Za to vrijeme narežite rajčicu na kockice. U već skuhanu i lagano ohlađenu kvinoju dodajte tikvice, Podravka grašak, rajčice i avokado. Sve zalijte s malo maslinovog ulja i sokom jednog limuna. Za aromu dodajte malo svježeg bosilja natrganog na komadiće i sve posipajte bučinim sjemenkama.

Dan 6.

Večera: Košarice punjene ajvarom i graškom

Sastojci:

Lisnato tijesto (može i gotovo tijesto)

Kalup za muffine

Maslinovo ulje

Podravka grašak

Podravka ajvar blagi

Krem sir

Parmezan

Svježi listići mente

Priprema:

Razvaljajte tijesto i uz pomoć veće čaše oblikujte okrugle dijelove koji će stati u kalupe za muffine. Kalup za muffin lagano nauljite i obložite tijestom. U zdjelici pripremite smjesu od Podravka ajvara i krem sira i dobro promiješajte. Košarice od tijesta napunite dobivenom smjesom i dodajte grašak, malo parmezana i stavite peći u pećnicu na 180 °C na 12 minuta. Poslužite sa svježim listićima mente i naravno nekoliko zrnca Podravka graška. Dobar tek!

Foto: Rtl Native Tim

Na kraju tjedna, Anja je uz Podravka grašak savladala izazov i tako pokazala da se zaista s graškom, uz još ponešto kvalitetnih namirnica, zaista mogu svaki dan jesti kvalitetni, kreativni i maštoviti obroci s kojima će biti siti i zadovoljni svi uzrasti i svi članovi obitelji.

Sadržaj je nastao u suradnji s Podravkom.