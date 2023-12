Zimski mjeseci donose novi val raznih virusnih infekcija od kojih neke mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju za zdravlje. Od najopasnijih, tu je svakako virus gripe koji svake sezone predstavlja ogroman izazov za zdravstveni sustav, ali i za zdravlje opće populacije, pogotovo kod onog dijela ljudi koji već ima zdravstvene probleme povezane s dobi ili različitim kroničnim bolestima.

Gripa je teška i potencijalno smrtonosna bolest koja se može spriječiti cijepljenjem, a koje već godinama predstavlja jednostavnu i učinkovitu zaštitu od pobolijevanja. O ovoj temi smo razgovarali s dr. med. Natašom Ban Toskić, specijalisticom opće/obiteljske medicine i predsjednicom Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).

Liječnici trebaju biti primjer široj zajednici

„Gripa se često shvaća kao obična prehlada, no to je ozbiljna bolest čije su osnovne karakteristike nagli početak, visoka temperatura iznad 38 C izmjerena pod pazuhom, zimica, glavobolja te bol u mišićima, dok simptomi dišnih puteva nastupaju tek kasnije. Kod pacijenta s gripom prevladava velika opća slabost i bolesnici jednostavno ne mogu iz kreveta. Kod zdravih osoba bolest završi nakon desetak dana uz simptomatsku terapiju i mirovanje, a kod osoba u riziku, a to je otprilike trećina populacije, često dolazi do razvoja teških oblika gripe, njezinih komplikacija i ponekad do smrtnih ishoda“, upozorava dr. Ban Toskić te dodaje da su najosjetljiviji ljudi koji već imaju oslabljen imunološki sustav radi svoje dobi, kroničnih bolesti, trudnoće i lijekova koje uzimaju ili vrste posla kojeg rade.

Manja smrtnost kod starijih za čak 80 posto

Uz sve već spomenuto, gripa može prouzročiti zdravstvene komplikacije od kojih su neke vrlo opasne i mogu dovesti do smrti oboljeloga. „Najčešće su komplikacije u dišnom sustavu, primjerice upala uha, sinusa, bronhitisi, ali i upala pluća koja se javlja kod 10 posto svih oboljelih. Komplikacija gripe može biti i upala srčanog mišića, bubrega, mozga, meningitis, febrilne konvulzije kod djece, a kod starijih osoba uz gripu se javlja povećani rizik za srčani udar i moždani udar“, kaže dr. Ban Toskić. „U rizičnu skupinu spadaju i trudnice, a kod kroničnih bolesnika gripa često izaziva pogoršanja osnovne kronične bolesti i dovodi do daljnjih komplikacija“, ističe.

Zbog svega navedenog, pravovremeno cijepljenje protiv gripe je najbolja moguća obrana. „Cijepljenjem se nastoji smanjiti rizik od obolijevanja, ali i rizik od razvoja teškog oblika gripe te posebice rizik od razvoja komplikacija gripe. Cijepljenje u starijih osoba smanjuje smrtnost za čak 80 posto, a u odraslih obolijevanje u istom postotku. U dječjoj dobi smanjuje obolijevanje za 80 posto i na taj način posredno pruža zaštitu odraslih za 60 posto“, navodi dr. Ban Toskić.

„Cijepljenje se također prije svega preporučuje zdravstvenim radnicima koji su u povećanom riziku od infekcije, ali će cijepljenjem zaštititi i svoje pacijente za koje gripa može biti terminalna bolest. Upravo bi liječnici trebali služiti i kao primjer u široj zajednici“, napominje dr. Ban Toskić.

Liječnica dr. Nataša Ban Toskić kaže da pacijentima koji su u dilemi oko cijepljenja protiv gripe uvijek nastoji objasniti kako je cjepivo sigurno i pruža izvrsnu zaštitu od obolijevanja. „Svojim pacijentima često spominjem i svoj osobni primjer, činjenicu da se i ja osobno cijepim protiv gripe svake godine i tako posljednje 23 godine. Protiv gripe se cijepi i cijela moja obitelj. I otkako se cijepim, u ove 23 godine, ni jednom nisam imala gripu“, objašnjava.

Nuspojave cjepiva protiv gripe

Isto tako, nuspojave cijepljenja koje se mogu pojaviti kao što su bol i oticanje na mjestu uboda, prolazni umor te bolovi u mišićima i zglobovima brzo prođu, a pacijent je s cijepljenjem protiv gripe primio zaštitu koja u krajnjoj liniji može spasiti život.

„Ono što također mogu reći kao opažanje iz prakse, kada sam tek počela raditi kao liječnica u sustavu primarne zdravstvene zaštite, u vrijeme kada cjepivo protiv gripe još nije bilo dostupno, u sezoni gripe pred ordinacijom smo imali pune čekaonice ljudi, išli smo u kućne posjete, ali uz sav uloženi napor imali smo mnogo pacijenata s komplikacijama i relativno visoku stopu smrtnih slučajeva. Nakon što je uvedeno cjepivo protiv gripe situacija se značajno promijenila. Ni u vrhuncu sezone gripe više nemamo toliko oboljelih kao nekada pa iz iskustva mogu reći da cijepljenje izuzetno učinkovito štiti od zaraze“, napominje.

Jesmo li svjesni povećanog rizika od komplikacija gripe za mame i bebe?

Tko bi se još trebao cijepiti? „Cijepljenje protiv gripe se također preporučuje i trudnicama jer time štite sebe, ali i dijete koje se u prvim mjesecima ne može cijepiti. Isto tako, izuzetno je bitno da se procijepe i svi koji boluju od kroničnih bolesti srca, pluća, bubrega, šećerne bolesti i onkoloških bolesti, a poglavito djeca. S obzirom na velike mogućnosti komplikacija, osobe starije od 65 godina prioritetno se i najčešće cijepe“, naglašava.

„Prema brojnim studijama, trudnice su jedna od najosjetljivijih skupina tijekom epidemije gripe. Gripa tijekom trudnoće nosi povećan rizik teškog oblika bolesti za majku i plod, a ugroženi su i novorođenče i dojenče. Rizik je veći u trudnica starije životne dobi i trudnica koje boluju od kroničnih bolesti. U odnosu na druge oboljele, trudnice su čak od tri do deset puta češće hospitalizirane radi komplikacija gripe, a oboljele od gripe u većem su riziku od spontanog pobačaja i to između dva do četiri puta u usporedbi s trudnicama koje nisu oboljele od gripe“, navodi naša sugovornica.

„Majka je ugrožena plućnim komplikacijama, rizičnim porodom i smrću, a dijete preuranjenim porođajem, razvojnim poremećajima mozga i leđne moždine pobačajem i smrću. Izrazito je rizično 2. i 3. tromjesečje trudnoće. Za trudnice je važno cijepiti se jer štite sebe, ali i dijete koje se u prvim mjesecima ne može cijepiti no stječe pasivnu, privremenu, imunost antitijelima majke kroz posteljicu i putem dojenja. Cijepiti se može tijekom svih razdoblja trudnoće. No, djeca mlađa od 6 mjeseci ne mogu se cijepiti“, ističe.

Zašto je gripa tako opasna za starije ljude i kronične bolesnike?

Često čujemo da su upravo stariji ljudi, osobe s kardiovaskularnim bolestima, bolestima srca i krvnih žila, te osobe s dijabetesom starije od 65 godina najugroženiji dio populacije kada krene razdoblje gripe. No zašto je tome tako? Brojna istraživanja pokazala su da starenje dovodi do slabljenja svih organskih sustava, uključujući i imunološki sustav te posljedično do veće osjetljivosti na stres i slabije mogućnosti oporavka. Uz to, starenje dovodi do veće pojavnosti kroničnih bolesti, a procjenjuje se da dvije trećine osoba starijih od 65 godina imaju najmanje dvije kronične bolesti.

„Najčešće su plućne bolesti KOPB i astma, a kardiovaskularne koronarne bolesti srca, zatajenje srca, bolesti jetre i bubrega te šećerna bolest. Starenje organizma, slabiji imunološki odgovor i pridružene bolesti čine takve bolesnike iznimno rizičnim za razvoj teških oblika gripe, razvoj komplikacija i pogoršanje osnovne kronične bolesti uz potencijalni smrtni ishod. Oporavak traje duže, a većina nikada ne dostigne razinu zdravlja i funkcionalnosti prije gripe“, objašnjava dr. Ban Toskić.

„Novija istraživanja pokazuju da gripa povećava rizik za akutne kardiovaskularne događaje (akutni infarkt i moždani udar) za čak četiri puta, osobito kod ljudi starijih od 80 godina. U bolesnika s dijabetesom, koji su općenito puno osjetljiviji na infekcije svih vrsta i uzroka, gripa narušava kontrolu bolesti i slabi imunološki odgovor organizma što dovodi do komplikacija vezanih s metabolizmom i infekcijama“, ističe.

„Čak i slabije izražena gripa u dijabetičara dovodi do viših razina šećera u krvi i posljedičnog metaboličkog poremećaja. Poremećaj glikemije često traje tjednima nakon gripe. Čak sedam puta povećana je vjerojatnost razvoja upale pluća tijekom gripe kod dijabetičara, tri puta povećana vjerojatnost hospitalizacije, i dvostruko je veći rizik za smrtni ishod“, upozorava dr. Ban Toskić te dodaje kako je tijek gripe u dijabetičara mnogo teži nego u ljudi koji nemaju dijabetes, a pogotovo zbog toga što uz dijabetes vrlo često oboljeli imaju i kardiovaskularnu bolest što višestruko povećava njegov rizik od fatalnih komplikacija gripe.

„Čak osam puta povećana je vjerojatnost od razvoja ishemijske bolesti srca i moždanog udara nakon infekcije virusom gripe kod dijabetičara u odnosu na osobe bez dijabetesa, a nakon gripe više od 23 posto oboljelih dožive ozbiljan funkcionalni pad. Prevencija ovakvog razvoja bolesti je dobra regulacija šećera u krvi, cijepljenje protiv gripe prije svake sezone gripe te cijepljenje protiv pneumokoka kao najčešćeg uzročnika pneumonije i sepse“, objašnjava dr. Ban Toskić.

Bolest velikih brojeva

Ipak, osim skupina koji su našoj populaciji najugroženije, što zbog svoje dobi što zbog kroničnih bolesti, uputno bi bilo da se protiv gripe cijepe svi, uključujući i radno aktivno stanovništvo mlađe dobi jer tako čuvaju svoje zdravlje, smanjuju rizik od razvoja komplikacija i smanjuju rizik od daljnjeg širenja zaraze pa štite sebe i druge.

„Gripa je bolest velikih brojeva, s velikim brojem oboljelih, komplikacija i smrtnih ishoda, koja se uporno svake sezone pojavljuje u zimskim mjesecima i veliko je opterećenje za zdravstveni sustav u svim zemljama svijeta. Širi se najlakšim načinom, odnosno socijalnim kontaktom, i to zrakom, kapljičnim putem i aerosolom, a zbog stalnih antigenskih izmjena pojavljuju se novi sojevi svake sezone, prema kojima je populacija imunološki neotporna“, dodaje.

„Kada uzmemo u obzir da gotovo četiri milijarde ljudi žive u gusto naseljenim gradovima, da stotine milijuna ljudi putuje godišnje avionima, bolest se lako prenosi i virus stalno mutira, a zimi više od 90 posto vremena provodimo u zatvorenim prostorima, onda je posve jasno zašto se svake godine u cijelom svijetu dogodi epidemija gripe“, kaže dr. Ban Toskić.

Tko se u Hrvatskoj može cijepiti besplatno?

U Hrvatskoj ove sezone imamo široko dostupno četverovalentno cjepivo protiv gripe koje pruža zaštitu protiv četiri soja.

Cjepivo je besplatno za osobe koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija, a to su:

- sve osobe starije od 65 godina,

- štićenici i radnici domova za starije osobe te svih institucija za njegu kroničnih bolesnika bez obzira na dob

-osobe sa kroničnim bolestima srca i pluća posebno djeca s oštećenom funkcijom pluća (cistična fibroza, astma, bronhopulmonalna displazija) i s urođenim manama

-odrasli i djeca s dijabetesom, kroničnim bubrežnim bolestima, hemaglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava, uključujući HIV infekciju

-djeca i adolescenti na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu

- u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo ne može cijepiti radi postojanja kontraindikacije, umjesto njih se pod istim uvjetima mogu cijepiti osobe iz njihove bliske okoline na primjer njihovi kućni kontakti i njegovatelji

- trudnice

- zdravstveni radnici.

Još nije kasno da se cijepite te tako zaštitite sebe i druge

Trebamo imati na umu da od gripe najviše obolijevaju radno aktivna populacija i djeca. Svake godine u svijetu od gripe prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oboli oko milijarda ljudi, a samo od respiratornih komplikacija umre i do 650.000 tisuća ljudi. U Hrvatskoj prosječno oboli 100.000, a umre oko 350 ljudi. U kontekstu ovih alarmantnih brojki, izuzetno je važno spomenuti to da iako je sezona gripe u Hrvatskoj već krenula, još uvijek nije kasno za cijepljenje.

„Sezona gripe počinje krajem jeseni, kad se ljudi više zadržavaju u zatvorenim prostorima, traje najmanje četiri mjeseca, i to uglavnom od Božića do Uskrsa. Mjeseci siječanj i veljača najčešće obuhvaćaju vrhunac sezone gripe“, navodi naša sugovornica.

„Cijepljenje počinje svake godine krajem listopada i traje kroz cijelu sezonu gripe. Najoptimalnije je primiti cjepivo tijekom listopada i studenog, a prije početka epidemije. Međutim, cijepiti se može kroz cijelu zimu; uvijek je bolje spriječiti nego liječiti bolest, a cijepljenje protiv gripe znači isključivo individualnu zaštitu te zaštitu ranjivih bliskih kontakata“, zaključuje dr. Ban Toskić.

Sadržaj je nastao u suradnji sa SwixxBopharma d.o.o. prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a

