Opuštanje, okrepa i detoksikacija organizma šalicom mirisnog i zdravog napitka svakako je jedan od učinkovitih načina da se više posvetite sebi i svojem zdravlju. Diljem svijeta, ali i u Hrvatskoj sve ljudi otkriva čari pijenja čaja: Od početka pandemije korona virusa, konzumiranje čaja na globalnoj razini poraslo je za 40 posto. I da, čaj se više ne smatra staromodnim pićem koje su pile naše bake i djedovi, rituali i ceremonije pijenja čaja postali su istinski zanimljivi i trendi među svim generacijama. I zdravi su kao i uvijek. Naravno, da biste podjednako uživali u okusima i blagotvornim učincima čaja na vaše zdravlje i organizam, potrebno je obratiti pažnju na to kakve čajeve pijete.

Balkanski tjedan čaja od 1. do 6. veljače

Neki od najboljih organskih čajeva na svijetu stižu s malih farmi s dugom tradicijom i idealnim uvjetima za uzgoj, i to iz netaknutih planinskih predjela Kine, Indije, Armenije, Grenade, Cipra, Engleske i Škotske, a sada su dostupne i u Hrvatskoj, zahvaljujući partnerstvu tvrtke The Tea Group, vodećeg britanskog distributera luksuznim čajevima i domaćeg distributera tvrtke Roto. Čajeve koje donosi distributer The Tea Group od sada možete pronaći u 22 trgovine Roto – Svijet pića te u luksuznim hotelima s pet zvjezdica koji svojim gostima žele omogućiti vrhunsko iskustvo ispijanja najkvalitetnijih čajeva.

S ciljem da se tradicija, umjetnost i uživanje u ispijanju čaja što više približi javnosti, tvrtka The Tea Group organizirala je „Balkanski tjedan čaja“, jedinstveni događaj posvećeni umjetnosti zvanoj “vrijeme čaja”. U razdoblju od 1. do 6. veljače u hotelima s pet zvjezdica diljem Hrvatske, svi ljubitelji čaja i oni koji će to tek postati, imaju priliku da kroz pažljivo osmišljena iskustva, primjerice umjetničke ili relaksirajuće japanske ceremonije pijenja čaja, dožive nešto sasvim drugačije od onog na što su navikli.

Osim čuvenog britanskog “Afternoon tea”, koji uključuje i neke slatke i slane delicije, možete se i relaksirati u SPA centru, uz najbolje čajeve i uživati u okusima zdrave hrane koju su za vas priredili najbolji kuhari. I ne brinite, diljem Hrvatske imamo za svakog ponešto:

Popodnevni čaj s hrvatskim primjesom - Hotel Ambassador, Opatija

Čaj i wellness - Hotel Hilton, Rijeka

Vrijeme čaja - Hotel Hilton Canopy, Zagreb

Iskustvo Britanskog popodnevnog čaja u hotelu Le Meridien Lav, Split

Turski popodnevni čaj, Hotel Rixos u Dubrovniku

Kraljevski popodnevni čaj u Hotelu Royal Princess u Dubrovniku

Više detalja i informacija o samom programu Balkanskog tjedna čaja u navedenim hotelima te mogućnost rezervacije možete pronaći na linku.

Postaje li čaj „novo“ vino?

Iako mnogi ispijanje šalice čaja povezuju s ugodnim popodnevnim opuštanjem uz kekse ili kolače, različite vrste čajeva sve više postaju prepoznati kao sastavni dio raznovrsnih gastronomskih užitaka. Baš kao što smo uz određene vrste jela navikli piti različita vina koja će najbolje istaknuti okuse i intenzivirati cjelokupni doživljaj uživanja u hrani, sada se slična stvar događa i s čajevima. Na globalnoj gastronomskoj sceni sve je snažniji trend u kojem ljudi koji izbjegavaju konzumiranje alkoholnih pića ili jednostavno žele zamijeniti vino zdravijim napitkom, pa počinju sve više sve istraživati filozofiju uparivanja čaja s različitim vrstama jela.

Primjerice, gastronomski stručnjaci preporučuju da se uz sushi, morske plodove i riblja jela pije japanski čaj, dok će crni čaj puno bolje odgovarati jelima poput bureka ili ćevapa. Nadalje, uz crveno meso savršeno ide Hojicha čaj s aromom kestena tvrtke Chill Tea Tokyo, dok će jelima od piletine izvrsno odgovarati Amber Rose ili White Rose Gold ča. Isto vrijedi i za deserte, pa će tako uz čokoladne slastice ili tart od limuna najbolje prijati voćni čajevi.

Čak i ako se ne želite odreći povremenih uživanja u alkoholnim pićima, čajevi su izvrstan način da alkoholna pića oplemenite sa zdravim sastojcima. Tako i fini organski čajevi sve više postaju jedan od sastojaka koktela koji daju posebnu notu okusu vašeg omiljenog pića. Ako još niste, svakako isprobajte Dirty Martini s listićima masline, viski s Hojicha čajem arome kestena ili pak gin obogaćen ukusnim čajem od šumskog voća. Sladokusci koji svoje omiljene slatke delicije žele začiniti nečim novim, svakako neka iskušaju nešto malo drugačije, primjerice, tortu s Yunnan zelenim čajem i bademima ili tortu s nadaleko poznatim Earl Grey čajem.

Zdravlje, wellness i šalica vrhunskog čaja

Kao što smo već naveli, u prvoj godini pandemije Covid 19, potrošnja čaja je u globalnim okvirima narasla za čak 40 posto. Zanimljiv podatak je i to da su kategoriji onih koji se sve više okreću pijenju čaja upravo mladi ljudi između 18 i 35 godina. Mlađe generacije sve više traže prirodne pripravke i proizvode koji će odgovarati zdravijem stilu života pa se u skladu s tim radije biraju čajeve. Ljekovita svojstva čaja nisu nikakva novost no ipak je dobro s vremena na vrijeme podsjetiti se pozitivnih učinaka koje pojedine vrste čajeva imaju na naše zdravlje.

Čajevi od đumbira i limunske trave tvrtke Oates preporučuju se kod pojave simptoma prehlade, snažno doprinose jačanje funkcija imunološkog sustava te utječu na snižavanje kolesterola. Čaj od listića masline, tvrtke Nazani, smatra se prirodnim antibiotikom koji u sebi sadrži 70 posto više Omega-3 kiselina nego sami plod masline, a čaj od kamilice i u našim je krajevima od davnina poznat kao izvrstan izbor koji pomaže kod liječenja različitih upalnih procesa. Nadalje, Nazani Wild Mallow Flower plavi čaj prepun je antioksidansa antocijana i pijenje tog čaja pomaže našem organizmu u borbi s infekcijama, a crni čajevi od kojih su najpoznatiji English Breakfast, Earl Grey, Catherine, Tea trail i Majesty tvrtke Amber Rose dokazano su učinkoviti kod želučanih problema, smanjenju kolesterola, smanjuju rizike od razvoja kardiovaskularnih bolesti i dobri su za ublažavanje glavobolja, posebno nakon velike konzumacije alkohola. Sve su popularniji i čajevi s umirujućim djelovanjem, primjerice De-stress čaj.

Tako intenzivni porast konzumacije čajeva na globalnoj razini povezan je i s novim načinom promišljanja o zdravijem načinu i stilu života u kojem čajevi igraju vrlo važnu ulogu. To je prepoznala wellness i SPA industrija koja u svoje programe i tretmane sve više uključuje uživanje u vrhunskim čajevima, kao što je Detox tea tvrtke Tea people, koji će vam pomoći od odstranite štetne materije iz organizma i pomoći da što prije izgubite suvišne kilograme.

Dobar primjer za to je prekrasan Eforea SPA centar u hotelu Hilton Costabella u Rijeci, u kojem će se korisnici uz tretmane za ljepotu i zdravlje opuštati i regenerirati u pomno odabranim čajevima. Tako će uz tretmane mršavljenja Kykeon čajevi po recepturi iz Stare Grčke omogućiti nadoknadu izgubljenim vitamina i minerala, te pomoći u održavanju hidratacije organizma nakon vježbanja. Ako još niste, vrijeme je da počnete otkrivati fascinantni svijet čajeva, a za još više zanimljivosti i savjeta o konzumaciji vrhunskih čajeva, posjetite Balkanski tjedan čajeva.

Sadržaj je nastao u suradnji s The Tea Group.