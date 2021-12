Što je to EON TV, točnije kako radi i što nudi ta mala crna kutija? Za početak, pogledajmo što se nalazi u pakiranju. Po otvaranju odmah možemo vidjeti EON TV Smart Box. Ispod se nalazi strujni adapter, mrežni kabel, HDMI kabel za spajanje s televizorom i naravno daljinski upravljač. Smart Box je kompaktan i decentan. Na stražnjoj strani nalaze se utori za spajanje i tipka za uključivanje Smart Boxa. Na boku su još dva USB utora i utor za micro USB karticu. Daljinski upravljač prati dizajn Smart Boxa i iste je mat crne boje. Tipke su taktilne i jasno označene, čak i svijetle u mraku. Spajanje je vrlo jednostavno. Potrebno je spojiti HDMI kabel s televizorom, mrežni kabel s routerom i spojiti strujni adapter te pomoću stražnje tipke uključiti uređaj.

Nakon spajanja i pokretanja EON TV Smart Boxa potrebno je odabrati profil. Ja ovdje imam kreiran svoj profil koji se pokreće dodirom na tipku. Profil se može lako kreirati i to je vrlo praktično jer korisnik po odabiru svojeg profila odmah ima dostupne svoje omiljene serije i filmove.

Propustili ste svoju omiljenu seriju?

Glavni izbornik sastoji se od Naslovnice, Programa, Video kluba, Mojih sadržaja i Postavki. Kada odaberemo opciju programi, imamo opciju Sada na TV-u gdje su dostupni sadržaji koji se trenutno emitiraju na televiziji, TV programi gdje su svi mogući TV programi i Radio na kojem su radio stanice. Razlika između prve i druge opcije, odnosno opcije Sada na TV-u i TV programi, je to na drugoj opciji možemo doći do programa koji nas zanima, recimo RTL i prevrtiti sadržaj do sedam dana unazad. To je iznimno korisna funkcija za one koji su propustili svoju omiljenu seriju ili utakmicu.

Navigacija kroz sučelje je vrlo jednostavna i brza. To je na neki način omogućeno daljinskim upravljačem koji sa Smart Boxom komunicira putem Bluetooth veze. Uz to, daljinski upravljač ima mikrofon koji se aktivira posebno označenom tipkom i aktivira glasovno biranje. Poznavatelji Google servisa će to prepoznati zato što je sustav baziran na Androidu. Glasovno biranje funkcionira kao na pametnom telefonu. Mi tražimo, a Google predlaže teme koje su vezane uz našu pretragu.

Uređaj kojeg možete ponijeti gdje god idete

Drugim riječima, EON Smart Box pretvara obični televizor u Smart TV. Kako bismo taj doživljaj Smart TV-a imali u potpunosti, odabirom na daljinskom upravljaču dolazimo do sučelja s aplikacijama koje nam nude YouTube, Google Play Movies, YouTube Music, Spotify, Twitch, Tidal, Live Channels i Google Store. Drugim riječima, aplikacije koje možemo pronaći na našim pametnim uređajima. Za ljubitelje filmova, serija, crtića ili dokumentaraca, EON TV daje na izbor mnoštvo naslova raznih žanrova. Sve je na dohvat ruke. EON TV moguće je registrirati na tri uređaja, ali gledati samo na jednom. Moguće ga je instalirati na tablet, pametni telefon, računalo ili Smart TV. Sve skupa je vrlo jednostavno i lako. Naravno, EON TV nije vezan za niti jednog internet operatera tako da se uređaj može ponijeti sa sobom na zimovanje ili na ljetne praznike, što je vrlo praktično i korisno.

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Telemach prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.