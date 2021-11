Mojmira Pastorčić razgovarala je s Draganom Petricom o tome kako će izgledati život u budućnosti, kada ćemo zahvaljujući napretku tehnologije imati pametan grad, pametan promet, pametne kuće... „Doista jest svrha te 5G tehnologije da sve oko nas podredi tome da nam život bude ugodniji, ljepši, ali i da bude zdraviji, zanimljiviji, zabavniji... Zapravo, da makne brige s naših leđa, ali to ne znači to da možemo u potpunosti isključiti mozak“, kazao je Dragan Petric.

Velika je stvar u brzini zbog koje je sve to moguće. Primjerice, film koji se sada prebacuje sedam minuta prebacit će se u šest sekundi. Kada u avionu do vas dođe stjuardesa u avionu i kaže vam da ugasite mobitele, stigneš kliknuti i već si skinuo film. „No, takvih je primjena bezbroj. Tehnologija 5G u odnosu na 4G nije samo višestruko brži internet nego je tu i višestruko manja potrošnja energije, puno su veći kapaciteti mreže pa svi uređaji oko nas mogu biti spojeni na 5G, latencija je manja, odnosno onaj odaziv internetske mreže na nešto što mi iniciramo da se dogodi, i onda sve to rezultira time što smo rekli - životom koji će nam biti ugodniji, gdje će sve oko nas biti podređeno našim preferencijama i željama“, objasnio je Petric.

Šarolik spektar novih tehnoloških mogućnosti

Jedna stvar koja najviše djeluje kao da je iz Sci-Fi filmova su automobili bez vozača. To je jedna od stvari koja će u prometu biti drugačija, jer će promet funkcionirati tako da će biti povezani svi semafori, svi autobusi... „Upravo je tu bitna latencija i brzina prijenosa podataka. Sjedit ćemo u automobilu koji nema vozača nego će tim automobilom upravljati softver kojem smo rekli gdje želimo ići. Međutim, taj automobil doista komunicira i razmjenjuje informacije putem raznih senzora sa drugim automobilima u prometu i s cestom, cestovnom signalizacijom, sa uređajima koje možda ljudi koji šeću ulicom nose na sebi. Naravno da onda svi ti sudionici u prometu, pravom i u internetskom prometu, mogu međusobno razmjenjivati informacije na mnogo bolji način nego ljudi koji sjede u vozilu. Tako se mogu izbjeći nesreće i puno toga što danas u prometu čini promet teškim“, kazao je Petric.

Dolazi doba proširene stvarnosti, ono što se čini odlično je upotreba te tehnologije u školi i obrazovanju. Djeca umjesto na dosadnom satu mogu šetati, možete biti doma i obići muzej koji god poželite, gledati Mona Lisu ili posjetiti MoMa-u… „Sve to se već i događa, nije čak ni nužno imati 5G, bitno je imati brzi internet, ali ako imate 5G onda sve to možete gdje god se nalazili. Djeca će u školi preko VR naočala imati osjećaj da su stvarno fizički posjetili New York, MoMa-u, Jeruzalem ili šetao mostom u Sydneyu. To će moći napraviti odasvuda, ne nužno u učionici nego otići u prirodu pa će moći od tamo to napraviti. Isto tako, osim tog filma ako ti je dosadno u avionu, ako skinete virtualni svijet - možete već iz aviona virtualno obići MoMa-u.

Tehnološka revolucija u zdravstvu

Vrlo zanimljivije su i promjene u zdravstvu. Tehnologija 5G omogućuje da čovjek na jednom kraju svijeta operira nekoga na drugom kraju svijeta, a ima samo naočale i robotsku ruku. Puno je mogućnosti i što se tiče liječenja ljudi. Što sve u tom smislu donosi 5G? „Što se tiče telemedicine, tu je zaista puno mogućnosti. Primjerice, liječnik specijalist koji ima digitalnu dokumentaciju svih svojih pacijenata, ako se u tom trenutku nalazi na odmoru ili nekoj konferenciji, on može reći svojem pacijentu da ode kod njegovog kolege i napravi ultrazvuk i on može odmah u realnom vremenu sliku tog ultrazvuka pogledati na svojem mobitelu, bilo gdje na svijetu u bilo kojem trenutku i može reagirati. To bi bio primjer jedne konkretne primjene u telemedicini.“

„Kao konzumentu, kada gledam nogometnu utakmicu, tada ću s daljinskim upravljačem moći birati kameru iz koje ću gledati, mogu možda odabrati perspektivu nekog od igrača pa iz njegove perspektive gledati utakmicu. Kada već govorimo o stadionima, ono što je još jedna od stvari je to što sada imate situaciju da kada je na nekom mjestu jako puno mobitela signal je slabiji. Na primjer, na stadionu za vrijeme utakmice. S 5G mrežom moći će se streamati utakmicu sa svojeg mobitela što do sada nije bilo moguće zbog signala. To je zato jer 5G mobilna mreža u odnosu na 4G i sve prijašnje generacije ims puno veći kapacitet pa cijeli stadion može koristiti mrežu. Naravno, to će ovisiti i o tome koliko je operater postavio antena, ali poanta je da kapacitet jest veći ne samo zato da bi svi ti ljudi prenosili veću količinu podataka nego da i sve te stvari koje su oko nas mogu razmjenjivati podatke. Spomenuli smo već aute, semafore, kućanski aparati, dječja kolica... Sve će biti povezano na internet. I da bi svi oni mogli međusobno komunicirati potreban je puno veći kapacitet. To je upravo taj InternetOfThings (IOT). Danas je već normalno da imamo ručni sat spojen na internet, ali s dolaskom 5G mreže sve će više predmeta biti spojeno. „Primjerice, most. U Hrvatskoj već postoji jedna tvrtka koja se time bavi. Nije nužno da to bude 5G mreža, ali s 5G mrežom radit će puno brže i uz manji trošak energije. Most će moću dojaviti kontrolnoj sobi preko tih senzora je li narušena statika, je li zbog vremenskih uvjeta, vjetra i tome slično, potrebno zatvoriti promet, jesu li potrebno obnoviti most. Primjene su zaista nezamislive, neograničene i široke. U poljoprivredi i proizvodnji će također korištenje pametnih uređaja i strojeva donijeti revoluciju u pogledu poboljšanja proizvodnih procesa“, kazao je.

"Zahvaljujući tehnologiji živim bolje"

U pogledu otpora koji se pojavljuje prema 5G tehnologiji i teorijama zavjera koje tvrde da 5G uzrokuje pandemiju i tome slično, Dragan Petric kaže: „To sve dolazi iz neznanja koje je, po meni, razumljivo. Ne možemo očekivati od ljudi da razumiju tehnologiju na kojoj radi 5G mreža. Oko toga je stvoren veliki marketing, svi su čuli za 5G, a prije, kada smo imali 3G pa 4G nije postojao toliki hype oko toga. Sada odjednom je moguće prenijeti zrakom što prije nije bilo moguće. Primjerice, film se može preuzeti u par sekundi, pa kako onda ne bi moglo prenijeti virus ili čipirati? Razumljivo je da je iz tog neznanja, a koje nije ni potrebno da ljudi imaju, došlo do takvih teorija zavjere. Te teorije nisu utemeljene. Sami operateri koji grade te 5G mreže, njima nije u interesu uništavati živote ljudi koji su njihovi korisnici, jer tko će onda koristiti te 5G mreže? Poanta tih 5G mreža, razlog zbog kojih su razvijene i zbog kojeg se grade je to da nam zajedno s njima prodaju napredne digitalne usluge. Ako imamo pametan dnevni boravak, pametni auto, hoćemo li se s uvođenjem svih tih pametnih uređaja odreći i svojeg dijela privatnosti? Da, ali mislim da smo se već odavno toga odrekli i više nema nazad. Facebook, Google, mailovi... Međutim, ja koji koristim sve te dostupne tehnologije i društvene mreže, nisam primijetio da je kvaliteta mog života lošija zato što netko ima te moje privatne podatke. Zapravo mi se čini da zahvaljujući tehnologiji živim bolje“.

Čemu se Dragan Petric najviše veseli u pogledu budućnosti i napretka tehnologije? „Zapravo, ono čemu se veselim najviše je nešto za što ja još ni ne znam. O svim ovim stvarima, autonomna vožnja, pametni gradovi, telemedicina, o svim tim stvarima se već priča godinama. Uvijek tehnologija izrodi nešto čemu se netko nije nadao. Tom nekom neočekivanom momentu se najviše veselim jer znam da sigurno dolazi s 5G mrežom. Što se tiče ovog svega o čemu smo danas pričali, doći će mnogo ranije nego što se svi mi nadamo jer što se tehnologije tiče, sve je to moguće već danas“, zaključio je Petric.