Svako dijete sanja o odlasku u Disneyland® Paris. A kako i ne bi? Ovaj čarobni park otvoren je u devedesetim godinama prošlog stoljeća, a izgrađen je po uzoru na onaj u Kaliforniji te je jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u Europi. Zabavni park svake godine privlači milijune posjetitelja iz cijeloga svijeta koji žele osjetiti dašak Disney magije i „najsretnijeg mjesta na Zemlji“.

Disneyland® Paris nudi pedesetak atrakcija koje variraju od avanturističkih i uzbudljivih do čudesnih i bajkovitih. Disneyland® Paris nema dobnih granica, stoga nije važno dolazite li s obitelji ili prijateljima, svaka provedena sekunda će vam se isplatiti.

Iako je teško izdvojiti tek nekoliko atrakcije, spomenut ćemo najzanimljivije. Tako u parku možete uživati u sadržajima vezanim uz omiljene Pirate s Kariba, pustolovnog Indianu Jonesa, megapopularnu franšizu Star Wars, klasike poput Dumba ili Pinocchija i još mnoge druge vožnje.

Park je podijeljen u tematske cjeline, a osim zabavnih vožnji, još se možete slikati s omiljenim likovima Iz Disney crtića ili istraživati kafiće, restorane i gift shopove sa suvenirima iz šarolikog Disney svijeta.

Kada ga posjetiti?

Iako je zabavni park Disneyland® Paris magičan tijekom cijele godine, zima mu daje još posebniju čar. Za vrijeme blagdana park je uređen u božićnom štihu, a predivne dekoracije, lampice, vatrometi i naravno veeeeliko drvce neće ostaviti ravnodušnim ni najvećeg Grincha.

Zimi također možete nabaviti i limitirane suvenire , poput kuglica za bor ili različitih figurica, a nude se i topli specijaliteti poput vruće čokolade. Organiziraju se i posebni događaji koji će razveseliti i odrasle i klince, a jedan od najpopularnijih je blagdanska parada s likovima iz najpopularnijih bajki i Djedom Božićnjakom.

U sadržajima će jednako uživati i odrasli i djeca, a kroz ovo neponovljivo iskustvo svi mogu barem na trenutak postati dio Disneyjeve blagdanske rapsodije.

Iskoristi priliku i osvoji putovanje u zabavni park Disneyland® Paris

Za nezaboravan blagdanski vikend u jednom od najpoznatijih zabavnih parkova na svijetu pobrinuo se Mastercard, a sve što trebate napraviti jest posjetiti priceless.com, registrirati svoju karticu (ako prethodno niste) i jednim klikom se prijaviti na nagradnu igru. Na vašu e-mail adresu će stići potvrda o sudjelovanju, a sretni dobitnik ili dobitnica će biti objavljeni najkasnije 26. studenog.

Mastercard se potrudio da vaše putovanje bude sto posto bezbrižno, stoga nagrada uključuje sve potrebno za odmor iz snova, a to su avionske karte, smještaj u hotelu i ulaznice za zabavni park Disneyland® Paris do četiri osobe, potrebne transfere te obiteljsko zdravstveno i putno osiguranje. Ovo putovanje održat će se od 3. do 5. prosinca ove godine, a same prijave na nagradnu igru su otvorene do 21. studenog.

Ne propustite ovu priliku da dodatno uljepšate ovogodišnje blagdane sebi i svojoj obitelji, posjetite priceless.com i prijavite se jer možda baš vi osvojite savršeni vikend u Disney čarobnom kraljevstvu.

Nagradna igra u kojoj imate priliku osvojiti nezaboravan obiteljski vikend u zabavnom parku Disneyland® Paris dio je programa priceless.com, digitalne platforme koja nudi niz različitih iskustava dostupnih diljem svijeta. Upravo među tim jedinstvenim iskustvima, kreiranima posebno za korisnike Mastercard® kartica, baš svatko može pronaći nešto za sebe – bilo da se radi o gurmanima željnima novih gastronomskih doživljaja i vještina, avanturistima koji obožavaju prirodu, zaljubljenicima u stjecanje novih znanja koje nam donosi digitalna tehnologija, osobama koje žele uvijek pratiti najnovije modne trendove ili onima koji se jednostavno žele odmoriti na manje uobičajen način.

Posjetite priceless.com i započnite nešto neprocjenjivo™.

*Sadržaj napravljen u suradnji s Mastercardom.