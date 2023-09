Kada se jednom popnete na Vidikovac Mađerkin breg, postat će vam jasno zašto Međimurci kažu da se baš ovdje, na ovom mjestu, u ovom rajskom kutku štrigovskoga kraja „zemlja zaljubila u nebo“. Smješten među zelenim brežuljcima Međimurja, vidikovac je visok 27 metara, a izgrađen je na 341. metru nadmorske visine pa se s njega za vedrih dana pruža fantastičan pogled na dobar dio okolne Hrvatske, ali i još četiri zemlje – Sloveniju, Mađarsku, Austriju i Slovačku.

Baš jedan takav vedar i savršen dan na vidikovcu Mađerkin breg bio je 16. ožujka ove godine, kada se ovdje obilježavalo jedno posebno postignuće za cijelu Međimursku županiju. Tog svježeg sunčanog dana predstavljeno je priznanje Green Destination (Zelena destinacija) certifikat,koji je Međimurju ovoga proljeća dodijeljen na najprestižnijem svjetskom turističkom sajmu ITB, koji se održava u Berlinu.

Foto: Denis Perčić

Svi su složni kada je tema razvoj domaćeg turizma – umjesto masovnosti, prioritet moramo dati održivosti, odnosno očuvanju okoliša i kulturne baštine te kvaliteti života lokalne zajednice. Održivi turizam fokusira se na održavanju ravnoteže između ekonomske dobrobiti, zaštite okoliša i promicanja lokalne kulture, a sve tri navedene dimenzije pritom moraju biti u ravnopravnoj poziciji. No prva regija, odnosno županija u Hrvatskoj, i tek četvrta u Europi, koja je zbog strogih primjena tih standarda u praksi, dobila srebrni Green Destinations certifikat upravo je Međimurje.

Niz priznanja koja svjedoče o održivosti kao glavnog načela razvojne politike

Certifikat Green Destination dodjeljuje istoimena globalna neprofitna organizacija sa sjedištem u Nizozemskoj, osnovana s ciljem pružanja strateških rješenja za upravljanje turističkim destinacijama kao što su gradovi, regije ili otoci, koji su se posvetili održivom turizmu i ekološkim praksama. Sam certifikat potvrda je da je kod upravljanja turističkom destinacijom ostvarena usklađenost sa svim uvjetima GD Standarda, koji se sastoji od 75 kriterija održivosti. Cijeli koncept GD Standarda razvijen je u skladu s održivim turizmom koji je definiran načelima Ujedinjenih naroda i ciljevima Globalnog vijeća za održivi turizam.

Certifikat Green Destination važno je postignuće i zaslužena potvrda dugogodišnjeg predanog rada na realizaciji kvalitetno i promišljeno postavljene strategije održivog razvoja. No nije i prva takva potvrda. Naime, Međimurje je prva hrvatska županija koja je pozvana u članstvo globalne asocijacije za promociju održive poljoprivrede i održivosti - Bio District. Osim toga, Međimurje je jedina regija u Europi koja je primila tri nagrade EDEN (European Destinations of Exelence) koju dodijeljuje Europska komisija, i to za održivi turizam u ruralnom prostoru 2007. godine za turizam i lokalnu gastronomiju 2016. godine te za wellness i zdravstveni turizam 2019. godine. Priznanje je stiglo i na domaćem terenu jer je Međimurju dodijeljena nagrada za Najuspješniju destinaciju održivog, pametnog i inovativnog turizama na Danima hrvatskog turizma 2022. godine.

Ekomuzej kao pravi primjer održivosti u turizmu

Uz to, kada govorimo u okvirima Hrvatske, Međimurje je jedina županija u kojoj možete iskusiti i doživjeti ekomuzej, inovativni interaktivni koncept muzeja kao vrlo atraktivnog modela očuvanja i vrednovanja prirodne i kulturne baštine u kojem aktivno sudjeluje lokalna zajednica.

Foto: Denis Perčić

U Međimurju to je projekt „Ekomuzej Međimurje malo“ koji okuplja 14 lokaliteta raspoređenih diljem cijele županije. Da je sav taj trud urodio plodom te da su i stručnjaci prepoznali vrijednost projekta, potvrđuje i podatak da će Ekomuzej Međimurje malo također prvi u Hrvatskoj biti certificiran za održivost Good Travel certifikatom.

No treba istaknuti kako je Good Travel za Ekomuzej tek početak kojem će se uskoro pridružiti mnogi komercijalni turistički subjekti Međimurja. Kako stvari stoje, 15 komercijalnih ponuđača turističkih usluga s područja Međimurske županije, a ujedno i s područja cijele Hrvatske, do kraja ove godine ući će u prestižno društvo koje ponosno nosi Good Travel certifikat Green Destinations organizacije, poseban certifikat koji se dodjeljuje za komercijalne subjekte.

Zeleniji i održiviji turistički prijevoz

A kako bi posjetiteljima omogućili da lakše i jednostavnije obiđu sve lokacije koje ih zanimaju, u Međimurju je organiziran hop on hop off sustav autobusne linije koji povezuje baštinske lokalitete i ponuditelje turističkih usluga. Ideja pokretanja hop on hop off linije bila je ponuditi alternativu lokalnom automobilskom prometu u turizmu te tako smanjiti CO2 otisak. Treba također istaknuti kako je hop on hop off linija jedini takav primjer prijevoza u cijeloj Hrvatskoj, koji je organiziran na području cijele destinacije.

Naravno, autobus je samo opcija. Posjetiteljima koji radije biraju bicikl Međimurje je idealna destinacija za istraživanje i uživanje. Međimurje ima najgušću mrežu uređenih biciklističih ruta u Hrvatskoj od čak 888 km na 750 km2 površine, a među njima su internacionalne rute: EuroVelo 13, Amazon of Europe bike trail, Drava ruta, Mura ruta, Cycle in a network, Hapy bike.

Foto: Denis Perčić

Da se u Međimurju itekako vodi računa o održivosti i kada su u pitanju izvori energije, potvrđuje i podatak da se svi ponuditelji turističkih usluga u Međimurju napajaju električnom energijom iz održivih izvora, konkretno hidrocentrale.

Načelo održivosti objeručke su prihvatili svi koji se na bilo koji način bave turizmom ili srodnim djelatnostima, pa tako i oni koji se bave ponudom smještaja, wellnessa i sličnih turističkih sadržaja. Izvrstan primjer za to su Terme sv. Martin, popularno odredište za aktivni odmor i wellness, čiji hotel je ujedno i prvi hotel u Hrvatskoj s EU Ecolabel certifikatom koji dodjeljuje Europska komisija, a Terme sv. Martin nagrađene su i za društveno odgovorno poslovanje po čemu su jedine i vodeće u Hrvatskoj.

Foto: Denis Perčić

Kada govorimo o smještaju u kontekstu održivosti, svakako treba spomenuti ruralnu kuću za odmor Lina iz Pleškovca, prvi objekt obiteljskog smještaja u Hrvatskoj s EU Ecolabel certifikatom.

Autohtona, fina i održiva gastro ponuda

Za potpuni doživljaj autohtonog, lokalnog turističkog iskustva izuzetno važan element je gastronomija. Ni u ovom pogledu nije ništa prepušteno slučaju jer se prema istraživanju ETIS (Europski sustav pokazatelja za održive turističke destinacije), koje se provodi od 2017. godine, u turističkoj ponudi Međimurja u prosjeku je 70 posto hrane i pića iz lokalnih izvora.

Uz gastronomiju, nezaobilazno ide i dobra kapljica, a ovdje je ponovno Međimurje go to destinacija. Vina s Međimurske vinske ceste, koja već niz godina na najpoznatijem vinskom ocjenjivanju Decanter World Wine Awards osvajaju brojne nagrade, u prosjeku su pokazala kako je upravo Međimurska vinska cesta najnagrađivanija vinska cesta u Europi po hektaru vinograda.

Foto: Denis Perčić

Na kraju, podsjetimo samo da je u kontekstu održivosti turističke destinacije podjednaka pažnja posvećena lokalnoj kulturnoj baštini. Baš iz tog razloga Međimurje mnogo radi na promociji tradicijskih kultura karakterističnih za ovo podneblje. Od znamenitosti koje valja izdvojiti tu su i ove nematerijalne, kao što je Međimurska popevka, koja je uvrštena na UNESCO-vu listu zaštićene nematerijalne baštine svijeta. Zanimljivo je i to da su etnomuzikolozi zapisali preko 20 tisuća međimurskih narodnih pjesama i to je apsolutni rekord ako to stavimo u kontekst broja stanovnika.

Kada sve ove navedene činjenice sagledamo u cjelini, postaje jasno da je Međimurje bez fige u džepu preuzelo model razvoja održive i zelene turističke destinacije, koja podjednako vodi računa o zaštiti okoliša, ekonomskom blagostanju, promicanju lokalne kulture, ali i brizi o lokalnoj zajednici koja intenzivno sudjeluje u očuvanju lokalne materijalne i nematerijalne kulturne baštine ove zaista po svemu posebne regije.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i TZ Međimurje!