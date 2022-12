A neki običaji stoljećima su se održali kroz njegovanje tradicije pa i danas sa svojim bližnjima uživamo u njima.

U Zadru i okolici ti običaji posebno su istaknuti kroz obiteljske trenutke, ali i blagovanje - ribu, slastice, vino i pjenušac. Tradicionalno, u Zadru i okolici večer prije Božića palio se badnjak, deblji komad hrasta, masline ili bajama. Jedan badnjak bi simbolizirao ditić, drugi i najširi did, treći baba.

Badnjak se stavljao na komin, poškropio se blagoslovljenom vodom, u zaleđu se nositelj vraćao u tri navrata, svaki put s po jednim drvom izgovarajući: "Na dobro vam došla badnja večer, Stipanje, Ivanje, Mlado lito, da vam rodi novo žito, rodila vam pšenica i muška dječica".

Od bakalara do uštipaka

Badnji dan je bio u znaku ribe i posta, a od ribe nezaobilazni bakalar uz crveno vino. Od slastica su nezaobilazne, nekad kao i sad, fritule i uštipci. Nekad je postojala i tradicija biranja kralja na Svetog Stipana na otocima kao što su Veli Iž, Kali, Olib, Ist, Silba, no i brojna priobalna mjesta, koja je s godinama nestala. Taj kralj imao bi funkciju 'poglavara' tjedan ili godinu dana, a bila je to toliko velika čast i obveza da je cijelo selo morao počastiti vinom i fritulama.

Domaći pjenušac

Hrana je u zadarskom kraju, kako je bio običaj u Hrvata, za blagdane bila svečanija i bogatija od ostatka godine. Za Badnjak se jela riba i postilo, a za Božić se jeo odojak. U nekim mjestima, poput Arbanasa, pravio vlastiti pjenušac.

Danas je tradicija pripreme domaćeg pjenušca iznimno rijetka, ali to ne znači da se ne njeguje običaj ispijanja pjenušca.

Nezaobilazne fritule

Za Božićni ručak danas je običaj, kao i svugdje u Hrvata, da se jede sarma, a na stolu se nađe i pašticada uz mnoštvo priloga i izvrsno vino. Uz pašticadu pašu Plavac mali, Babić, shiraz ili neki od cabernet sauvigona.

Uz sarmu pak uvijek savršeno pašu rizlinzi i graševine pogotovo iz Slavonije.

Osim toga, i dalje je ostao običaj u nekim kućama da se na Badnjak sprema pulenta s lovorovim listom u njoj kako bi dobila ugodniji okus i miris, u badnje popodne cijelo mjesto bi mirisalo po fritulama, a koje je svaka kuća spremala za te posebne dane.

Među slasticama koje se danas jedu za blagane - kroštulama, orahnjačom, makovnjačom, uštipcima i fritulama nađe se i pokoji moderniji kolač, ali se uz njih uživa u klasičnom chardonnayju.

Ništa bez dobrog vina

Osim božićnoga ručka, koji je u pravilu bio najbogatiji od svih obroka, Badnja večera bila je po bogatstvu hrane najbolja, a pripremao se grug ili neka druga riba na brudet uz kuhano zelje iz svoga vrta, rižot s lignjama, frigana lignja, barbuni na gradelama, kovači lešo, bakalar s krumpirom. Zatim fritule, orasi, bajami, naranče, suhe smokve i suhe šljive, datule, jabuke, a uz sve se posluživalo domaće crveno vino.

Bogata blagdanska trpeza za Badnjak danas čini bogato gastro iskustvo - s bakalarom na bijelo uz koji se uživa u kapljici pošipa, hobotnicom na salatu koja se savršeno sljubljuje s pjenušcima, paštom i rižotom s kozicama, škampima i plodovima mora koji se jedu uz, idealno, Chardonnay temperiran na 9 do 10 stupnjeva.

Danas je pak ponuda bijelog i crvenog vina bolja nego ikad.

U zdravlje!