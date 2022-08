InDizajn sajam, koji se po peti puta održava u zagrebačkoj Areni od 23. do 25. rujna u organizaciji Mirjana Mikulec interijera i RTL Hrvatske okupit će brojne izlagače koji će predstaviti najnovije trendove u svijetu uređenja doma i poslovnih prostora. Tradicija je postala da se u sklopu sajma održavaju i kreativne radionice, pa one ni ove godine neće izostati. Vjerujemo da će se, kao i prethodnih godina, za radionice na 5. InDizajn sajmu, tražiti mjesto više. Za ovakav interes postoji puno dobrih razloga.

Prije svega. posljednjih nekoliko godina uređivanje interijera mnogima se pretvorilo u hobi, a DIY (Do It Yourself) aktivnosti postale su popularnije nego ikad. U velikoj mjeri je to zahvaljujući i društvenim mrežama na kojima takav sadržaj ima milijunske preglede. Stoga su radionice idealan način kako steći nove vještine i umijeća, dobiti korisne savjete i naučiti nešto novo iz svijeta interijera. Također, naši polaznici su prepoznali kvalitetno vodstvo u radionicama i svjesni su da savjet stručnjaka kao i poneki tips and tricks vrijedi zlata.

Ove godine sve zaljubljenike u radionice, kao i DIY kreativce očekuju sljedeće radionice powered by Bauhaus:

* Osnove dizajna interijera by Ivana Niskota

* Osnove keramike by Tea Radić

* Napredna keramika by Tea Radić

* Biljni terarij by Dnevna doza biljaka i

* Sukulentni vrt by Dnevna doza biljaka.

DVIJE RADIONICE POZNATE KERAMIČARKE TEE RADIĆ

Tea Radić, vlasnica @Terra Ceramice će održati dvije radionice na kojima će pokazati osnove izrade keramike kao i napredne keramičarske vještine, a njezine radionice redovito privlače velik broj zainteresiranih. Tea otkriva zašto je tome tako.

Kreativnost koja dolazi iz vaših ruku

„Zainteresiranosti doprinosi popularnost koju ručna izrada kao i keramika unazad par godina ima, kao i program blic radionice koji omogućava polaznicima da unutar dva sata, koliko radionica traje, osjete sam materijal, glinu kao i kroz moje vodstvo izrade predmet koji će u konačnici biti funkcionalan te koji će moći koristiti na dnevnoj bazi, npr. jutarnjem ispijanju kave“, kaže Tea.

A ako gajite simpatije prema izradi predmeta od keramike, vlasnica jednog od najpopularnijih brendova keramike u Hrvatskoj, otkriva što biste trebali imati da biste u tome bili uspješni.

„Stvar je puno faktora, ali svakako ne samo talenta. Upornost je možda najvažnija, ne samo u keramici, već i u životu. Ali mašta i kreativnost su iznimno bitni ako se netko želi baviti bilo kojim oblikom kreativnog izražavanja. Bez njih, teško“, smatra Tea Radić.

Ulaznice za radionice mogu se već sad kupiti u sustavu Entrio, ovisno o tome jeste li zainteresirani za radionicu osnova keramike ili pak za naprednu razinu

RADIONICA DIZAJNA INTERIJERA IVANE NISKOTE

Doza kreativnosti itekako će dobro doći svima koji planiraju (pre)uređenje svog doma, a u tome im može pomoći radionica arhitektice Ivane Niskote (@ivana_niskota), poznate po blogu Dekorum. Arhitektica ističe kako se s pandemijom promijenilo puno toga i u stilu života, a samim time i u stilu prostora u kojem boravimo pa je interes za njihove usluge veći nego ikad.

„Mnogi su napravili veliki zaokret i odlučili stan zamjeni kućom i pritom grad za predgrađe što je prema mom mišljenju jedan od najboljih trendova koji se dogodio u zadnje desetljeće. Zadnje dvije godine mnogi od nas su se našli u situaciji da rade od doma, a sadržaji koji su nam do tad krojili slobodno vrijeme odjednom su postali nedostupni pa su se ljudi okrenuli obitelji i jednostavnijoj svakodnevnici. To se odrazilo i na projektiranju. Interijeri su postali topliji i povezaniji s prirodom, a zahtjevi investitora jasniji jer su ljudi imali više vremena posvetiti se domu", tvrdi Ivana Niskota te dodaje:

"Porastao je interes za kvalitetnijim komadima namještaja izrađenih od prirodnih materijala, komadima koji neće biti kupljeni nepromišljeno te brzo zamijenjeni. Održivost i funkcija se konačno vraćaju na velika vrata“, ističe arhitektica Niskota te ukratko najavljuje što će zainteresirani polaznici moći naučiti na njezinoj radionici na InDizajn sajmu za koju se ulaznice mogu kupiti OVDJE.

„Na svojoj ću radionici kroz teoretski i nakon toga praktičan dio pokazati polaznicima kako da bez greške preurede svoj životni prostor s konkretnim savjetima iz svog višegodišnjeg iskustva kroz smjernice i na praktičnim primjerima. Nadam se da će polaznici nakon radionice biti puni inspiracije da se uhvate u koštac s preuređenje svog doma a možda malo projektantske mudrosti o dizajnu interijera prenesu na prijatelje kako bi svi radili manje grešaka i više uživali u procesu uređenja“, otkriva Ivana.

BILJNE DEKORACIJE BY DNEVNA DOZA BILJAKA

Bi li dom bio dom da u njemu nema barem jedna biljka? Bili strastveni ljubitelji zelenih ukrasa u svom domu ili imali tek pokoju lončanicu, briga o biljkama zahtjeva ponešto umijeća, a svoje će znanje na radionici u sklopu sajma podijeliti dvojac iz @Dnevne doze biljaka - Leon Božić i Tomislav Štrkalj. Oni će održati dvije radionice, jednu o biljnom terariju, drugu o sukulentnom vrtu.

„To su naše najpopularnije radionice, a mi o njima volimo razmišljati kao o zaboravljenom predavanju iz prirode i društva ili biologije. Podsjećamo ljude na ono što su nekad učili i malo zaboravili, a uz to im dajemo priliku da se kreativno izraze i pokažu nam kako su oni zamislili svoj terarij ili vrt“, poručuje dvojac.