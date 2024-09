Kada sam prvi put primijetila da nešto nije u redu s mojim očima? Dobro pitanje. Najprecizniji odgovor koji mogu dati - negdje u srednjoj školi, prije više od dvadesetak godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kod mene su problemi s vidom počeli postepeno, blagim simptomima zbog kojih i nije bilo lako zaključiti da je problem upravo u očima.

Škiljenje i glavobolja? Možda je vrijeme za kontrolu vida

I iako se teško sjetiti kako je sve počelo, još se uvijek sjećam čestog poriva da se moram naprezati ako želim izoštriti fokus i sliku. Pogled u daljinu za mene je značio pogled kojim ću u najbolje slučaju obuhvatiti još nekih desetak metara ispred sebe, a sve nakon tih deset metara bilo je kao gledanje kroz gustu jesensku maglu. Naravno, sve popraćeno glavoboljama i pojačanim umorom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svakom slučaju, jasno se sjećam prvog posjeta oftalmologu. Nakon pregleda i mjerenja dioptrije, stvar je bila potpuno jasna. Izmjerena mi je kratkovidnost na oba oka, a ustanovljen je i astigmatizam.

Asti… što? Sjećam se i toga da nisam baš u potpunosti shvaćala kakav je to poremećaj, što ti neki cilindri znače i kako to točno utječe na vid. Ali jedno je bilo jasno – odsad pa nadalje, više nigdje bez naočala! Naočale su postale rekvizit s kojima počinje i završava svaki dan, a redoviti pregledi očiju svake dvije ili tri godine obavezni.

Kontrola dioptrije po ustaljenoj šabloni više nije dovoljna

Fast-forward do današnjeg dana, dioptrija se nije mnogo mijenjala, kao ni astigmatizam, a jedino što je trebalo mijenjati su same naočale. U tom periodu, eksperimentirala sam s lećama, različitim vrstama naočalama, kombinacijama jednog i drugog… Kako su godine prolazile, svaki taj pregled počeo je nalikovati na prethodni, kao po ustaljenoj šabloni.

Pročitajte slova u prvom redu, dok vam optičar mijenja stakalca na onim provizornim naočalama, sve dok ne pronađe stakalce s dioptrijom koje mi odgovara. Bezbolno, ali zamorno i pomalo…. Pa zastarjelo. Jedini izazov bio je pronaći naočale, odnosno nove okvire kada mi dosade stare.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve dok jednog dana nisam primijetila novi problem. Nakon dužeg gledanja u veliki monitor na poslu, primijetila sam da mojim očima treba sve više vremena da se prilagodi na sitnija slova i manji ekran, kao što je onaj pametnog telefona, ili na manji font u knjigama, časopisima i tome slično.

Pa to nema smisla! Posljednji pregled očiju bio je prije godinu dana, korigirana mi je dioptrija i nabavila sam u nove naočale. Je li moguće da se moj vid pogoršao u tako kratkom vremenskom periodu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S ulaskom u četrdesete godine, jasno mi je da može doći do pogoršanja vida. Ali ipak, tako brzo? Kako bilo, novi pregled nisam mogla odgađati. Isto tako, možda je vrijeme za detaljniji pregled od klasičnog pregleda kontrole vide na kakav sam navikla.

Najdetaljnija analiza vida u osam koraka

Ako kao i ja živite u glavnom gradu, onda znate da je izbor optika koji nude pregled vida jako velik i šarolik, no što ako sam već ušla u godine i standardni pregled više ne može uloviti sve promjene koje se događaju mojim očima?

Igrom slučaja, na preporuku sam došla do nešto drugačije optike. Prije nekoliko godina u Zagrebu je otvoren ZEISS Vision Center koji svojim klijentima pruža inovativni holistički koncept kupnje naočala, a zahvaljujući optičkim uređajima najnovije generacije i pristupu razrađenom do najsitnijih detalja, prvi su i jedini centar u Hrvatskoj koji nudi detaljnu analizu vida u osam koraka. Hm, pa vrijedi pokušati.

Prvi korak je dogovaranje termina pregleda. I tu staje svaka sličnost s pregledima vida na koje sam dosad navikla. U dogovorenom terminu, dočekala me specijalistica optometrije, ponudila kavom i smjestila na udobnu sofu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već sam pogled na interijer u ZEISS Vision Center koji vas okružuje ulijeva povjerenje. Prostranost, ugodno osvjetljenje u prostoru i pomno odabrani detalji koji govore o dugoj tradiciji i velikom iskustvu rada s optikom. Iako je u ZEISS Vision Center u Zagrebu otvoren prije koju godinu, riječ je o njemačkoj kompaniji koju je pokrenuo davne 1846. godine slavni njemački optičar Carl Zeiss, kompaniji koja ima zaista dugi staž i ogromno iskustvo u radu sa sofisticiranom optikom.

Ako su dobri za NASA-u, bit će dobri i za mene!

Podatak koji još više fascinira jest taj da je riječ o kompaniji koja je proizvela leće kojima je snimljeno slijetanje na mjesec! Nakon upoznavanja i kave, moja me specijalistica optometrije detaljno upoznala sa svim etapama pregleda, a sve počinje, kako je rekla, inicijalnim razgovorom u kojem prolazite detaljni upitnik i kroz koji će ovi stručnjaci dobrog vida pripremiti profil klijenta prije nego što uopće pristupimo 'pravom' pregledu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko imam godina, koliku dioptriju nosim, kada sam zadnji put bila na pregledu očiju, bolujem li od nekih bolesti, kakav posao radim, koliko vremena provodim pred ekranima, jesam li vozač i imam li kakve smetnje prilikom noćne vožnje… S mnogo pažnje i strpljenja, već ti podaci koje smo prošli kroz upitnik daju mnogo podataka koji su važni za dubinsku analizu i pregled vida.

Još jedna stvar koja je, moram priznati, snažno djelovala na mene i izazvala još više povjerenja da ovi ljudi znaju što rade jest činjenica da je u ZEISS Vision Centru sve povezano najmodernijom tehnologijom koja omogućava brzi protok informacija, pa sve faze pregleda teku glatko i uhodano, bez praznog hoda i gubljenja vremena.

Još važnije od svega, ovi stručnjaci su specijalisti optometrije, što znači da nisu samo tu da vam izmjere dioptriju. Naprotiv, cijeli tim koji sam upoznala u ZEISS Vision Centru raspolaže velikim znanjem i iskustvom, a potpuno su otvoreni i spremni odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice. Tako sam prvi put u ovih dvadesetak godina dobila zadovoljavajući odgovor na pitanje što je to točno taj moj astigmatizam te kako to uopće izgleda na anatomskom modelu oka, te kako utječe na pogoršanje vida.

Pažljivo je saslušala moje posljednje tegobe s izoštravanjem fokusa i vožnjom po noći, zabilježila ih u moju anamnezu i ohrabrila me da se sve te poteškoće s vidom može uspješno riješiti pravim izborom naočalnih leća koje će biti precizno napravljene prema potrebama i specifičnostima mojih očiju. „Bez obzira na dioptriju, astigmatizam i refrakcijske pogreške kao što je prezbiopija ili kolokvijalno rečeno, staračka dalekovidnost, preciznim mjerenjima i pravilnim izborom naočalne leće danas možemo vratiti gotovo 100-tni kapacitet i oštrinu vida“, ohrabrila me.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Specijalisti koji imaju odgovor na svako pitanje

Sve prikupljene podatke, kao i dioptrija, koju ja nisam znala napamet, ali je optometristi u ZEISS Vision Center mogu 'izmjeriti' iz vaših naočala, istog su trenutka poslane njezinom kolegi optometristi koji je bio zadužen za drugu fazu, analizu i pregled vida.

Ono što me se zaista posebno dojmilo je količina vremena i truda ovi stručnjaci posvećuju svakom svojem klijentu. Od prvog inicijalnog razgovora, preko pregleda pa sve do odabira okvira i dogovora oko optimalnog izbora naočalnih leća, u svakoj fazi zaista imate osjećaj da ste u dobrim rukama educiranih stručnjaka iz ZEISS Vision Center koji će znati odgovoriti na svako vaše pitanje i koji zaista žele pronaći optimalno rješenje za svakog klijenta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dok sam krenula do prostora ordinacije u kojem se obavljaju pregledi, optometrist zadužen za pregled već me čekao na pola puta, a u rukama je već imao i tablet sa svim podacima koje je njegova kolegica netom prikupila inicijalnom razgovoru.

Pri ulasku u ordinaciju, još me snažnije obuzeo osjećaj da sam na pravom mjestu. Zaboravite na neudoban stolac i starinske table izvješene na zidu na kojoj su ispisana slova različitih veličina. U ordinaciji ZEISS Vision Center okruženi ste modernim uređajima posljednje generacije, a sam pregled, kako je odmah istaknuo i optometrist, obavlja u dvije faze. Prvi se sastoji od pregleda očiju uređajem ZEISS iProfiler Plus koji radi svojevrsnu topografsku snimku vaših očiju i već na tom koraku otkriva eventualne aberacije vašeg oka.

„Riječ je o uređaju nove generacije koja doista radi topografiju vaše rožnice pa tako možemo točno vidjeti geometriju rožnice odnosno kvaliteta vida, što znači da nam uređaj daje prve, preliminarne objektivne rezultate vaše dioptrije“, objasnio je.

Mjerenje dioptrije, naučila sam toga dana, može biti objektivno i može biti subjektivno. Objektivno mjerenje dioptrije radi se tako da klijent uopće u njemu ne sudjeluje, jedino što radi je drži oba oka otvorena, a mjerenje radi uređaj koji daje prve rezultate dioptrije. Drugi dio pregleda sastoji se od subjektivnog mjerenja dioptrije u kojem sudjelujete na način da čitate slova koje su ispred vas i u kojem klijent sudjeluje, pa se zato i naziva subjektivnim mjerenjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pregled koji otvara oči i rješava probleme

„U ovom objektivnom dijelu pregleda upravo se dosta pažnje posvećuje aberacijama koje su dosta vezane za otvor zjenice. U uvjetima smanjene svjetlosti, zjenica se raširi i utjecaj aberacija na vidnu oštrinu je toliki da imamo loš noćni vid u uvjetima kada nema mnogo prirodnog svjetla“, objasnio je.

Potpuno bezbolno, u nekoliko sekundi, već ovaj dio pregleda koji se sastojao od gledanja balončića kroz uređaj, nalaz mi je otvorio oči i pokazao zašto mi vožnja noću predstavlja posebnu vrstu patnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Ovdje već sad dobivamo mnogo podataka koji su nam potrebne za nastavak procesa mjerenja“, objasnio je optometrist, pokazujući mi nalaz i rezultate mjerenja, ali i aberacije na oku koje su glavni krivac zašto noći u vožnji mnogo slabije vidim nego u uvjetima dnevnog svjetla.

Drugi korak je bio subjektivno mjerenje vida, ali i ovdje uz pomoć tehnologije. Čitanje slova u svrhu mjerenja dioptrije obavlja se gledanjem kroz sofisticirani uređaj ZEISS Visuphor 500, a umjesto sa starih tablica sa slovima i brojkama, čita se s modernih LED ekrana. Uz još niz testova vida koji su uslijedili, optometrist je dobio preciznu izmjeru dioptrije koja omogućava sve potrebne podatke o vidu na daljinu, blizinu, stupanj astigmatizma i sve ostale podatke neophodne za izradi optimalnih naočalnih leća koja će mi vratiti gotovo stopostotnu oštrinu vida.

Moj problem s vidom je ustvari – što? Već?

S obzirom na moje godine starosti i na već ranije spomenuti problem mijenjanja fokusa kod gledanja, posljednja faza pregleda bila je usredotočena na još jednu novost. Moj problem s izoštravanjem zapravo je početna faza prezbiopije, saznala sam, odnosno dalekovidnosti koja se pojavljuje u ovim našim najboljim godinama, a zbog koje su ljudi ranije bili prisiljeni nositi nekoliko pari naočala – jedne za kratkovidnost, druge za dalekovidnost.

Što je izuzetno nepraktično jer jedva pazim na ove svoje jedne koje su mi stalno na nosu. Ili su nosili jedne naočale, takozvane bifokalne naočale, napravljenih od dvije vrste leća, jedne za kratkovidnost, a druge za dalekovidnost. Ni to nije najsretnija opcija jer se opet morate prebacivati kako biste dobili čistu sliku, a osim toga, ovakav tip naočala nije baš ni estetski najbolje rješenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, danas su takve naočale stvar prošlosti, objasnio mi je moj optometrist. Danas imamo progresivne naočale koje su izrađene posebno za vas i bez obzira na perspektivu pružaju optimalnu potporu vidu za blizinu i daljinu. Uz pomoć računalne tehnologije i svih izmjerenih parametara, samo jedna leća omogućava da se kroz nju jednako oštro može gledati u različite udaljenosti. A izgledaju kao obične naočale!

Pregled koji često zanemarujemo dok nije prekasno

Posljednji faza pregleda u ordinaciji, ali nipošto manje važan, je mjerenje očnog tlaka. Kako mi je objasnio optometrist, očni tlak je poremećaj koji često nema simptome, a vodeći je uzrok glaukoma, bolesti očnog živca koji izaziva teške i nepopravljiva oštećenja, sve do potpunog sljepila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Stoga je izuzetno važno kontrolirati očni tlak, a sve što je više od od 21 mmHg smatra s povišenim vrijednostima i razlog je za hitan i neodgodivi posjet oftalmologu“, dodao je. I ovaj pregled je izuzetno lagan i bezbolan, a provodi se uz pomoć suvremenog uređaja koji samo 'puhne' malo zraka u vaše oko i očita stanje očnog tlaka.

Nakon završenog pregleda, slijedi dio koji također bez podrške profesionalnih i educiranih stručnjaka, za mnoge može biti naporniji i neusporedivo mukotrpniji od samog pregleda vida. Govorim, naravno, o izboru okvira.

Doista, među stotinama okvira pronaći baš one za koje imaš osjećaj da su kao stvorene za tebe, zaista nije lagan zadatak. Pogotovo ako si prepušten sam sebi, nemaš baš ideju što ti se sviđa i što ti najbolje stoji, a još manje razmišljaš o praktičnim detaljima kao što je širina korijena nosa ili razmak među očima, a o kojima itekako treba voditi računa prilikom izbora okvira.

Dobar vid i stil se međusobno ne isključuju. Naprotiv

No u ZEISS Vision Centru su mislili na sve, tako da je za ovaj dio zadužena optometristica stilista uz čije stručno vodstvo mnogo lakše pronaći pravi okvir za sebe. Izvježbanim pogledom, proskenirala je moj oblik lica, položaj i veličinu očiju, jagodične kosti, korijen nosa te naposljetku i luk obrva. Jasno, bacila je pogled i na moj stil odijevanja, koje boje i kakav tip odjeće nosim, a sve s ciljem kako bi pronašla idealan okvir koji će svojim dizajnom savršeno istaknuti moje crte lica i uklopiti se u moj stil.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Moja cilj je pomoći klijentu u pronalasku savršenog okvira koji će odgovarati obliku glave, koji vam neće 'pojesti' i zakloniti obrve, okvir koji neće žuljati nos, odnosno koji će savršeno sjesti na lice. I na kraju, koji će se bojama i oblikom lijepo nadopunjavati sa stilom i osobnosti klijenta, što znači da će se ta osoba dobro osjećati sa svojim naočalama i da će ih rado nositi u svakoj prilici“, objasnila je.

Probali smo dva-tri okvira, a nakon toga me zamišljeno pogledala i odvela do naočala koje su doslovno kao iz snova! „To je to, kao stvorene za mene!“, uskliknula sam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Po odabiru naočala, pred nama je još jedan korak koji je izuzetno važan, a za koji se sve donedavno pristupalo metodom 'odokativnog' je centriranje leće. Dok se većina optičara ovaj korak obavlja po vlastitoj procjeni, tako što markerom označi odnosno ucrta gdje je otprilike središte, ZEISS Vision Center raspolaže s najsuvremenijom tehnologijom, što uključuje i uređaj nove generacije za precizno i ispravno centriranje leće, a riječ je ZEISS Visufit 1000 uređaju s nizom kamera koje precizno, s odstupanjem od desetinke milimetra, mjeri udaljenosti između očiju, nagib glave, oblik nosa te udaljenost očiju od naočalnih leća.

Najskuplje nije uvijek najbolje rješenje

Zašto je ovaj dio toliko važan, pitam. Čak i pogreška od dva milimetra prilikom centriranja može smanjiti optičke karakteristike i do 40 posto. Zato se ovaj dio nikako ne smije preskočiti ili raditi s pristupom 'otprilike', objasnio je.

Nakon što smo zajednički odabrale naočale koje će mi savršeno pristajati, još smo jednom sjeli za finalni dogovor oko finalnog izbora leća prilagođenih mojim potrebama. A kada su nakon nekoliko dana naočale gotove, na vama je samo da dođete na finalno uštimavanje kako biste i vi i stručnjaci iz ZEISS Vision Center bili sigurni da je pronađeno najbolje rješenje za vaš vid koje će vam omogućiti kvalitetu života, i gledanje u što god želite, bez naprezanja, umaranja i glavobolja.

„Nama u ZEISS Vision Center dolaze piloti, električari, sportaši, kirurzi, stomatolozi, odvjetnici i svi drugi ljudi svjesni važnosti dobrog vida i što on znači za kvalitetu života. Ali ono što uvijek želimo naglasiti i ono što volim napomenuti svim klijentima - najskuplje nije uvijek najbolje rješenje. Zato naš cilj nije samo prodati najskuplje, već pružiti rješenje koje će vam zaista pomoći. Važno nam je da budete zadovoljni i da riješimo primarni problem vašeg vida“, zaključuju naši stručnjaci.

I vi se možete naručiti na ZEISS analizu vida klikom na link!

Sadržaj je nastao u suradnji s RTL native kreativnim kolektivom i tvrtke ZEISS Vision Center!