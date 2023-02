Kava je užitak i potreba bez koje većina nas smatra da ne može živjeti. To je prva stvar kojoj se okrenemo kad se ujutro probudimo i temeljno je piće koje koristimo za utjehu, nagradu i socijalizaciju.

Hrvati su poznati kao veliki ljubitelji i poznavatelji kave pa nije ni čudo da smo vrlo brzo prigrlili trend postavljanja coffee stationa ili coffee barova u svojim domovima. A i zašto ne bismo? Uz dobar aparat i još bolje kapsule kave, već ujutro u pidžami možemo uživati u mirisu i okusu savršenog espressa.

Dok neki odmah imaju u glavi sliku savršenog coffee stationa, drugi traže inspiraciju na Instagramu. A mi smo za vas napravili kratki vodič kako da u 7 jednostavnih koraka napravite vlastiti kutak i uživate u svim aromama svoje jutarnje šalice kave.

Odaberite tip coffee stationa

Ako imate prostora na postojećoj radnoj površini u kuhinji, iskoristite ju! Radne ploče i tako su napravljene da budu otporne, a vizualno kutak s aparatom za kavu istaknite detaljima poput lijepih šalica, cvijeća i raznih dekoracija.

Ako pak želite odvojiti coffee station od svoje kuhinje, za to vam može poslužiti komoda ili polica. Međutim, imajte na umu da ćete time izgubiti nešto prostora u domu. Kod korištenja komoda, pozicionirajte coffee station tako da imate dovoljno prostora i za neke manje police na zidu na kojima možete držati aparat za kavu, šalice i pribor za ispijanje kave. Za sve one koji imaju Nespresso® aparat, imamo i novost - Franckovi poznati espresso brendovi od sada su dostupni i u kapsulama koje su kompatibilne s Nespresso® aparatima.

Prednost samostojeće stanice za kavu pak je u tome što se može premjestiti ako je potrebno, a kao bazu možete koristiti gotovo sve. Potražite komade koje već posjedujete, a koji bi bili dobra baza za kavanu. Uvijek ih možete osvježiti slojem boje. Isprobajte predmete poput pomoćnih stolića, malih stolova, komodica i slično.

Imajte na umu da kako koristite električni aparat za kavu, vaša stanica mora biti smještena blizu utičnice.

Raščistite prostor

Prije nego što krenete s uređenjem, trebali biste maknuti sve druge stvari kako biste imali dovoljno mjesta za svoj aparat za kavu, pribor za kavu, šalice i ostalo. Što je najvažnije, također želite ostaviti prazan prostor na pultu za pripremu kave. Ništa ne ometa funkciju i praktičnost aparata za kavu kao gurnuti nešto laktom na tlo zbog nereda.

Kad ste odredili kakvu stanicu za kavu želite i gdje ćete je pozicionirati, raščistite vizualno sav prostor oko nje. Cilj ovakvih coffee barova kod kuće i je u tome da sve izgleda lijepo i jednostavno, a da se sve ono što nam treba za ljepši početak dana ili druženje s prijateljima nađe u jednom posebno istaknutom i ugodno uređenom prostoru.

Stvorite 'wow' efekt

Razmislite o bojanju postolja aparata za kavu u kontrastnu boju ili jarku nijansu. Također ga možete ukrasiti pločicama ili tapetama kako biste dodatno zaokružili njegovu zanimljivost. Međutim, ako ova metoda nije za vas, svejedno možete stvoriti dojmljiv izgled kada stilizirate caffe bar s dodacima.

Vodite računa o prostoru za pohranu

Idealan aparat za kavu imat će dovoljno prostora za pokazivanje vašeg pribora i stila, zajedno s prostorom za odlaganje neuglednih stvari. Police izvrsno iskorištavaju okomiti prostor i izvrsne su u izlaganju svega, od umjetnina u kafiću do posudica s kapsulama. Tradicionalne police uvijek su opcija, ali drvene plutajuće police također dobro funkcioniraju za minimalistički ugođaj.

Nemojte da vas zanesu ormarići

Bilo da su pričvršćeni na stanicu za kavu ili oko nje, ormarići su idealna skrivena rješenja za pohranu. No vodite računa o tome koliko vam ormarića zaista treba i zatrpavaju li vam prostor ili se u njega uklapaju. To je posebno važno kod manjih stanova i kuhinja. Možete ih koristiti da sakrijete dodatne šalice, mješavine, zrna kave itd, ali ako za to već imate prostor u kuhinji, a vaša stanica je izdvojena, nema potrebe da selite ono što će vam eventualno nekad zatrebati. Stalak za kapsule, set šalica, žličice, šećer i vrhnje za kavu sasvim su dovoljni.

Istaknite svoju osobnost

Svaka postaja za kavu treba nekoliko šalica pri ruci, a postoji mnogo načina za njihovo pohranjivanje i izlaganje. Najbolja opcija za vaš kućni kafić bit će ona koja čini vaše šalice lako dostupnima i koja se dobro uklapa u vaš stil dizajna. Možda vam je zgodno da stoje na otvorenoj polici ili na kukicama na zidu, a ako više volite vintage stil, jako je zgodno pribaviti i jedan takav servis za kavu i držati ga na pladnju.

Postoje beskrajne mogućnosti malih detalja koji će oživjeti coffee station. To mogu biti metalni retro znakovi, staklenke za kavu, uokvirene porukice, razni ukrasi za zid kao i biljke. A ako je to vaš stil, možete biti i sve to!

Uživajte!

Napraviti stanicu za kavu u svom domu ne mora biti komplicirano ni skupo, a obogatit će cjelokupno iskustvo uživanja u jutarnjoj šalici kave. Dakle, kada je vaša stanica za kavu spremna, predlažemo da iskušate i provjerene espresso okuse koji nam dolaze iz Francka – u pitanju su Franck kapsule kompatibilne s Nespresso® aparatima. Dostupne su u četiri premium okusa – Franck Superiore s Rainforest Alliance certifikatom, Stretto, 125 Years Edition i Classic, a dostupne su u trgovinama ili uz par klikova na Franckovom webshopu.

MALI VODIČ KROZ TIPOVE KAVE - ZA SVE TIPOVE KAVOLJUBACA

Franck Classic Nespresso®

Franck Classico Nespresso® koji je idealan izbor za ljubitelje kave srednje jačine i svilenkaste strukture. Osvojit će vas svojom aromom lješnjaka i karamele te blagim voćnim notama.

Franck 125 years Nespresso®

Posebno izdanje espressa koji u samo jednoj kapsuli nudi savršeni balans aroma badema, te voćnih nota. Uz postojanu kremastu pjenu pri vrhu šalice pruža jedinstven i dugotrajan okus.

Franck Superiore Rinforest Alliance Nespresso®

Intenziva aroma Superiore espressa kreirana za najzahtjevnija nepca i ljubitelje vrhunske kave. Prirodno prisutne cvjetne note s čokoladnom bazom donose neodoljivu punoću okusa.

Franck Stretto Nespresso®

Espresso Stretto čine probrana zrna kave koja razotkrivaju intenzivnu aromu tamne čokolade, crnog ribiza i grejpa oduševit će vas već pri prvom gutljaju.