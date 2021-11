Početkom ove godine, Burger King dobio je temeljiti redizajn vizualnog identiteta. To nipošto nije mala stvar jer znamo da se globalno poznati brendovi s dugom tradicijom rijetko odlučuju na takav potez. Burger King spada u te velike i “stare“ brendove, jer je riječ o drugom najvećem lancu brze hrane na svijetu koji postoji od 1954. godine pod prepoznatljivim sloganom Have it Your Way.

Veliki rebrending za Burger King nije bila samo stvar estetike nego je vizualna najava nove etape u njihovom poslovanju. Nova etapa za Burger King znači zadržavanje prepoznatljive kvalitete hrane u pogledu jednostavnosti, okusa i prvorazrednih i zdravih namirnica koje se koriste u pripremi njihovih jela, ali uz još snažniju posvećenost održivom razvoju, ekologiji te sveprisutnoj digitalizaciji. U tom kontekstu treba gledati i njihov najnoviji potez koji se odnosi na ekskluzivno partnerstvo s dostavnom kompanijom Wolt, što znači da se od početka listopada hrana iz Burger Kinga može naručiti isključivo preko Wolt aplikacije.

Novo digitalno doba donijelo je procvat tehnoloških kompanija specijaliziranih za dostavu koje rade putem aplikacija na pametnim telefonima. U snažnoj konkurenciji, Wolt se profilirao kao servis s preciznom i pouzdanom aplikacijom koja u svakom trenutku omogućava uvid u stvarnu lokaciju dostave, realnom procjenom vremena čekanja, nudi i opciju beskontaktne dostave. Kvalitetu aplikacije potvrdili su i korisnici pa je Wolt najbolje ocijenjena aplikacija u Food & Drink kategoriji na Google Playju i App storeu, a osvojila je i nagradu Apple Editors Choice, posebno priznanje za kvalitetu korisničkog iskustva.

Stoga je najava ekskluzivnog partnerstva Burger Kinga i Wolta nakon dvije godine suradnje razumljiv potez kojim Burger King dodatno ističe svoju predanost izvrsnosti i zadovoljstvu kupaca svojih proizvoda, od trenutka narudžbe pa sve do dolaska hrane na stol.

Novi vizualni identitet Burger Kinga stigao je u paketu s dodatnim inovacijama u poslovanju, a koje se odnose na poboljšanja receptura i unaprjeđenje nutricionističke kvalitete jela pa hrana koju jedete u Burger Kingu. Od početka ove godine više ne sadrži konzervanse, umjetna bojila i arome. Naime, pojam brze hrane za Burger King nije istoznačan pojmu junk food jer tvrtka već godinama radi na postepenom smanjenju sadržaja soli, masti i šećera kako bi njihovi gosti uživali u jedinstvenom i unikatnom okusu mesa s roštilja i svježem povrću, a da pritom dobiju ne samo ukusan nego i zdrav, izbalansiran obrok od sastojaka i namirnica provjerenih i certificiranih dobavljača.

Treba spomenuti da je Burger King u svoj rebrending integrirao ključne vrijednosti održivog poslovanja i razvoja u pogledu ekologije, pa je 70 posto ambalaže koja se koristi napravljena od recikliranih materijala. Primjerice, papir za omatanje hamburgera nema premaz o voska, a poklopci za čaše proizvedeni su od bio plastike. Ne manje važno, do kraja godine sve plastične slamke, pribori za jelo i slično bit će zamijenjene ekološki prihvatljivijim materijalima. Uz to, Burger King konstantno radi na proširenju svoje ponude, pa uz dobro poznata jela poput kultnog hamburger klasika Whoppera, nude sve više Plant based jela bez sastojaka životinjskog porijekla, poput Plant-based Nuggetsa ili sendviča Plant-based Whoppera, koji donose prepoznatljiv Burger King okus, a ne sadrže meso. U svakom slučaju, bez obzira na to držite li se slasnih originalnih mesnih hamburgera ili više volite isprobavati nove, jednako ukusne vegetarijanske varijacije na dobro poznatu temu, po novom ih možete naručiti samo preko aplikacije Wolt i uživati u brzoj i pouzdanoj dostavi i sočnim Burger King okusima u udobnosti vlastitog doma.

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Wolt prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a