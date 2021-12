Kada pogledamo unatrag na braću Lumière koja su prikazala prvi film 1895. u Parizu, nitko nije mogao ni zamisliti da će 'pokretne slike sa pričom' biti nešto što će svako kućanstvo moći gledati u privatnosti svoga doma kroz jednu metalnu kutiju. Možda su to ostaci kamenog doba, kada su se prve obiteljske zajednice voljele okupljati oko ognjišta i promatrati oslikane zidove svoje pećine, no ima nečeg u tome kada se danas sa svojim voljenima okupimo oko televizora i dijelimo zajedničke trenutke.

Kratki povijesni flashback

Prisjetimo se, prvi elektronski televizor izradio je 21-godišnji Philo Taylor Farnsworth demonstrirajući ga 07. rujna 1927. u San Franciscu. No ako ste htjeli biti prvi kupac, morali ste se strpjeti do 1939. da ga ugledate na Svjetskoj izložbi u New Yorku. Nakon toga, prodaja televizora za kućnu uporabu je započela i tko god si je mogao priuštiti tu čarobnu kutiju stvarao je i televizijsku povijest zapravo. Možda nam je sada teško zamisliti svijet bez televizije ili pak kabelske (koja se tek pojavila 1948.) i satelitske (1962.), no svakako veliki procvat se dogodio 70-tih i 80-tih s razvijanjem videorekordera i HDTV tehnologije.

Danas u modernom dobu kada se želimo malo opustiti i pogledati kakav zgodan akcijski triler ili komediju, to možemo učiniti vrlo lako na dodir tipke uz pomoć različitih TV platformi koje su jedna od posljednjih evolucijskih postignuća. Prvi Smart TV se pojavio 2007. i zauvijek promijenio naše televizore u multitaskere.

Kada je televizija došla u Hrvatsku?

S prvim probnim emitiranjem Hrvatska je tek započela 15. svibnja 1956., dok prvi živi prijenos izvela je 07. rujna 1956. prikazujući otvorenje Zagrebačkog velesajma. No svakako smo dogurali od jednog eksperimentalnog programa do raznovrsne palete digitalne i Smart televizije kakvu danas poznajemo. Kabelsku možda nismo vidjeli prije početka 80-tih, no zahvaljujući brzom tehnološkom napretku i globaliziranosti svijeta danas možemo pratiti skoro bilo koji kanal u svijetu, čak i preko interneta.

Evo par zabavnih činjenica:

Riječ televizija dolazi od starogrčkog τῆλε (tele) što znači 'daleko' i latinske riječi visio što znači 'vid'.

Izumitelj prvog televizora, P.T. Farnsworth je navodno živio u kući bez struje do svoje 14 (Tko zna, možda ga je baš zato elektronika toliko i zanimala onda!).

Iako se smatralo da je televizor u boji došao tek 50-tih, prije par godina je otkriven prvi film u boji iz 1902. koji je snimio Edward Raymond Turner iz Londona.

Prva TV reklama se tek prikazala 01. srpnja 1941.

Prvi TV odašiljač u Hrvatskoj je bio postavljen na hotelu Tomislavov dom na Sljemenu.

Prva hrvatska igrana serija 'Kuda idu divlje svinje' snimljena je 1971.

Posljednja epizoda serije M*A*S*H još uvijek drži rekord kao najgledanija epizoda TV serije u povijesti američke televizije (s preko 105 milijuna gledatelja!)

Cijena televizora 30-tih godina je iznosila ispod 200 dolara, dok danas jedan od najluksuznijih televizora brenda Stuart Hughes može doći i do cijene od 2,5 milijuna dolara zbog izrade s pravim zlatom i dijamantima!

Budućnost televizije

Nekoć smo možda morali biti točno u određeno vrijeme pred svojim TV ekranom ne želimo li propustiti svoju omiljenu seriju ili film, no danas više nemamo takvih briga. Uz EON TV možete vrlo lako pauzirati, premotati ili pogledati sadržaj od 80 kanala čak sedam dana unatrag! Također, EON SMART BOX pretvara svaki TV u Smart TV te uz raznolik sadržaj filmova i serija (s više od 19.000 naslova!), svojim korisnicima omogućuje i pretraživanje interneta, gledanje YouTubea i korištenje drugih Android aplikacija.

Najbolje od svega jest što vam se nudi i personalizirani sadržaj, prema ukusu i povijesti gledanja. Zatreba li vam inspiracija, više ne morate tražiti TV program u novinama, već samo otvorite svoj profil i vaš Smart TV će vam sugerirati najbolje opcije. Također se nudi i opcija pretraživanja putem glasovne naredbe ili kreiranje podsjetnika!

Budućnost televizije se svakako izmijenila ne bi li nam što više olakšala i ponudila raznolik medijski sadržaj, pogotovo kada je riječ i o najmlađima. Roditelji se danas ne trebaju brinuti oko 'primjerenog' sadržaja za djecu s obzirom da TV platforme poput EON TV nude EON Kids, poseban profil namijenjen djeci gdje mogu gledati zabavne filmove i crtane. Baš kao što biste zaštitili svoj mobitel, tako i dječji profil možete zaštititi PIN kodom čime je onemogućen prelazak na druge sadržaje. Između 19.000 naslova filmova i serija, možda je glavna nedoumica kada se primimo daljinskog što prije pogledati!

