Blind taste test: Domaće ili... domaće. Iz čijeg vrta je ova passata?

Za mnoge od nas priprema passate ili pasirane rajčice za zimnicu je obiteljski ritual, dio tradicije koji se prenosi iz s generacije na generaciju. Svaka obitelj ima svoj recepturu koja se čuva u obitelji, poneki tajni sastojak ili jednostavno metodu zbog koje je upravo njihova passata – najbolja.

Isto vrijedi i za naš stručni žiri koji smo okupili za blind taste test, a kojeg su činili Laura, Lovro, Viktor i Ana, koji su i sami majstori pripreme domaće passate. Domaćin i voditelj blind taste testa bio je food bloger i influencer Domagoj Jakopović Ribafish koji se također uključio u kušanje, no ovoga puta samo kao promatrač i sudac.

Zadatak na Blind taste testu nije bio nimalo lagan. Članovi žirija i Domagoj Jakopović Ribafish probali su svih pet passata, četiri koje su u kućnoj radinosti sa svojom obitelji priremali sami članovi žirija i petu, naravno, Podravka Passata. Nakon kušanja, svatko od njih je trebao prepoznati svoju passatu, ali i koja od njih je Podravkina.

Nesvakidašnji izazov koji ruši i one najsamouvjerenije

Stručni žiri passate je ocjenjivao po četiri kriterija: boja, tekstura, miris i okus: slanost, kiselost, slatkoća. Tijekom testa, članovi žirija podijelili su s nama i neke anegdote i trikove koje koriste u pripremi.

Iako su svi članovi žirija testu pristupili prilično samouvjereno, već tijekom kušanja treće passate uvidjeli su da su se našli u zaista nesvakidašnjem izazovu.

Naime, sve passate koje su probali imale su svježinu, teksturu i okus domaće pa je bilo izuzetno teško ocijeniti koja je njihova. Lovro je bio u posebnom problemu jer ga je miris passate podsjećao na špek.

„Mene to već automatski baca, passata – špek“, konstatirao je, ocjenjivajući miris prve. „Ne mogu biti jedini koji špek osjeti“, čudio se Lovro.

Kada je krenulo ocjenjivanje, napetost je dosegnula vrhunac jer su i Laura i Viktor zaključili da je njihova passata broj četiri. Tko je jedini pogodio svoju, a je li tko prepoznao koja je Podravka Passata, otkrijte u videu.

