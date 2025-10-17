POWERED BY PODRAVKA /

Blind taste test: Domaće ili... domaće. Iz čijeg vrta je ova passata?

Blind taste test: Domaće ili... domaće. Iz čijeg vrta je ova passata?
×
Foto: Rtl Native Tim

Zadatak je bio jednostavan na papiru, ali izazovan u stvarnosti: kušati pet passata, četiri koje su pripremili članovi žirija i jednu Podravka Passatu iz neoznačenih zdjelica i pogoditi koja je passata koju su sami radili, a koja je Podravkina. Kako su se snašli članovi žirija?

17.10.2025.
16:33
Rtl Native Tim
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Za mnoge od nas priprema passate ili pasirane rajčice za zimnicu je obiteljski ritual, dio tradicije koji se prenosi iz s generacije na generaciju. Svaka obitelj ima svoj recepturu koja se čuva u obitelji, poneki tajni sastojak ili jednostavno metodu zbog koje je upravo njihova passata – najbolja.

Isto vrijedi i za naš stručni žiri koji smo okupili za blind taste test, a kojeg su činili Laura, Lovro, Viktor i Ana, koji su i sami majstori pripreme domaće passate. Domaćin i voditelj blind taste testa bio je food bloger i influencer Domagoj Jakopović Ribafish koji se također uključio u kušanje, no ovoga puta samo kao promatrač i sudac.

Blind taste test: Domaće ili... domaće. Iz čijeg vrta je ova passata?
Foto: Rtl Native Tim

Zadatak na Blind taste testu nije bio nimalo lagan. Članovi žirija i Domagoj Jakopović Ribafish probali su svih pet passata, četiri koje su u kućnoj radinosti sa svojom obitelji priremali sami članovi žirija i petu, naravno, Podravka Passata. Nakon kušanja, svatko od njih je trebao prepoznati svoju passatu, ali i koja od njih je Podravkina.

Nesvakidašnji izazov koji ruši i one najsamouvjerenije

Stručni žiri passate je ocjenjivao po četiri kriterija: boja, tekstura, miris i okus: slanost, kiselost, slatkoća. Tijekom testa, članovi žirija podijelili su s nama i neke anegdote i trikove koje koriste u pripremi.

Blind taste test: Domaće ili... domaće. Iz čijeg vrta je ova passata?
Foto: Rtl Native Tim

Iako su svi članovi žirija testu pristupili prilično samouvjereno, već tijekom kušanja treće passate uvidjeli su da su se našli u zaista nesvakidašnjem izazovu.

Naime, sve passate koje su probali imale su svježinu, teksturu i okus domaće pa je bilo izuzetno teško ocijeniti koja je njihova. Lovro je bio u posebnom problemu jer ga je miris passate podsjećao na špek.

„Mene to već automatski baca, passata – špek“, konstatirao je, ocjenjivajući miris prve. „Ne mogu biti jedini koji špek osjeti“, čudio se Lovro.

Kada je krenulo ocjenjivanje, napetost je dosegnula vrhunac jer su i Laura i Viktor zaključili da je njihova passata broj četiri. Tko je jedini pogodio svoju, a je li tko prepoznao koja je Podravka Passata, otkrijte u videu.

Sadržaj je nastao u suradnji s Podravkom.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POWERED BY PODRAVKA /
Blind taste test: Domaće ili... domaće. Iz čijeg vrta je ova passata?