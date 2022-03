Beskontaktne metode plaćanja doživjele procvat / Pogledajte zašto ih morate uvesti i vi

Platne transakcije postale su gotovo nezamislive bez platnih kartica, no digitalizacija je pod utjecajem pandemije prebacila u višu brzinu i donijela osjetno ubrzanje u uvođenju brojnih noviteta u metodama online plaćanja. Ovdje prije svega mislimo na beskontaktna plaćanja i plaćanje mobilnim telefonima koja su tijekom posljednje dvije godine, u razdoblju koje su obilježile epidemiološke mjere, postale potpuno uobičajena stvar.

No nije samo pandemija utjecala na intenzivnu integraciju digitalnih plaćanja u našu svakodnevicu. Osnovna poluga zbog koje je većina ljudi oklijevala kupovati u internetskim trgovinama jest sigurnost kupovine na internetu. Još unatrag nekoliko godina, sama pomisao na ostavljanje podatke o svojoj bankovnoj kartici na internetu većinu je ljudi ispunjavao nelagodom.

Sigurnost, brzina i učinkovitost

Mogućnost prevare putem interneta, sumnjičavost u to hoće li ono što smo naručili i platili izgledati kao na fotografiji i raditi onako kako bi trebalo, mnoge je ljude odvraćala od online kupovine i usmjeravala ih natrag u fizičke trgovine i plaćanje karticom te autentifikaciju plaćanja PIN-om. No bolja pravna regulacija, učinkovitija zaštita potrošača na internetu, i najvažnije od svega, razvoj digitalnih tehnologija, dovele su do toga da su internetska kupovina i plaćanja putem mobilnog telefona postali brzi, učinkoviti i sigurni, te tako sve češće postaju prvi izbor za sve veći broj ljudi diljem svijeta.

Iz svih tih razloga, vrlo lako bi se moglo dogoditi da će mnogo veću dozu skepse izazivati poduzetnici i trgovci koji svojim klijentima i korisnicima ne nude mogućnost online kupnje od onih koji nude mogućnost kupovine svojih usluga i proizvoda putem interneta. Jedna od najrasprostranjenija metoda online plaćanja je Apple Pay, kreirana za korisnike Apple uređaja. Primjera radi, prema podacima koje je objavila Statista, broj ljudi koji koriste Apple Pay uslugu je u 2020. godini globalno narastao za više od 65 milijuna, a za pretpostaviti je da su te brojke tijekom pandemije COVID-19 rasle još snažnijim tempom.

Sigurnost podataka s bankovne kartice

Kako funkcionira Apple Pay usluga, odnosno kako korisnici mogu znati da su njihova plaćanja sigurna? Usluga Apple Pay bazirana je na NFC (Near Field Communication) tehnologiji za beskontaktna plaćanja. Drugim riječima, radi na bežičnoj tehnologiji koja funkcionira na malim udaljenostima zahvaljujući NFC čipu ugrađenom u vaš mobilni telefon. Apple Pay usluga aktivira se putem aplikacije Wallet instalirane na vaš Apple uređaj. Nakon što ste unijeli vašu karticu u vaš uređaj, kartica se automatski tokenizira, što znači da je broj kartice zamijenjen s jedinstvenim identifikacijskim brojem koji služi umjesto pravog broja kartice. Tako je Apple Pay izbjegao potrebu da se podaci o bankovnoj kartici pohranjuju na uređaj ili dijele s trećim stranama tijekom transakcije, čime je znatno podignuta razina sigurnosti online plaćanja.

Uslugu Apple Pay mogu koristiti vlasnici iPhone pametnih telefona, i to iPhone 6 i noviji modeli, svi modeli Apple pametnih satova, tableti iPad Air 2 i noviji te Mac uređaji s Touch ID. Vlasnici Apple pametnih satova mogu koristiti Apple Pay uslugu pod uvjetom da imaju iPhone 5 ili 5C uređaj, a važno je i naglasiti da operativni sustav mora biti ažuriran što znači da najstarija verzija iOS na vašem Apple uređaju mora biti 8.1.

U suradnju s globalno prisutnom tvrtkom Mastercard, Apple Pay usluga za online plaćanja dostupna je svim korisnicima Apple uređaja po cijelom svijetu, a u Hrvatskoj je mogu koristiti i klijenti Zagrebačke banke koji za plaćanja koriste Mastercard kreditne kartice®. Drugim riječima, svako prodajno mjesto koje nudi mogućnost beskontaktnog plaćanja je mjesto koje omogućuje i Apple Pay opciju karticama Zagrebačke banke.

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Zagrebačka banka prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a